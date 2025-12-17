“จิมมี่” นักคิกบ็อกซิ่ง LGBTQ+ ทีมชาติไทย ไหล่หลุดท้ายเกม กัดฟันสู้จนคว้าทอง ซีเกมส์ 2025 – ฟูลเทิร์นรับเหรียญ

หัวใจเธอมันน่ากราบ “จิมมี่” พิฆเนศ สุขหยิก นักกีฬาคิกบ็อกซิ่ง LGBTQ+ ทีมชาติไทย ไหล่หลุดในช่วง 1 นาทีสุดท้าย แต่ยังกัดฟันสู้ คว้าเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ก่อนจัดฟูลเทิร์นตอนรับเหรียญรางวัล
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวานนี้ (16 ธันวาคม) หนึ่งในไฮไลท์ที่หลายให้ความสนใจคงหนีไม่พ้น “จิมมี่” พิฆเนศ สุขหยิก นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย ผู้ประกาศตัวว่าเป็น LGBTQ+ ลงสนามในรอบชิงชนะเลิศ พบกับนักสู้จากอินโดนีเซีย ในรุ่น Point Fighting รุ่น 63 กิโลกรัม ชาย
ในการแข่งขัน จิมมี่ เป็นฝ่ายที่ทำได้เหนือกว่านักสู้จากแดนอิเหนา แต่ในช่วง 1 นาทีสุดท้าย ที่ไทยนำอยู่ 8-6 มีเหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนกีฬาใจหาย เมื่อ จิมมี่ มีอาการบาดเจ็บ ไหล่หลุด แต่เธอกัดฟันสู่ต่อจนสุดท้ายเอาชนะไปได้ 14-7 พร้อมกับคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ และยังเป็นเหรียญทองแรกในการลงแข่งซีเกมส์ของเธออีกด้วย
และอีกหนึ่งช็อตที่ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของแฟนกีฬา เพราะหลังจบพิธีรับเหรียญ จิมมี่ ได้เดินมาพร้อมกับโชว์ลีลาการหมุนตัวแบบฟูลเทิร์น พร้อมกับเปิดเผยว่าโดยปกติแล้ว เธอมักจะเปิดตัวลงสนามด้วยการหมุนตัวอยู่แล้ว เพื่อแสดงความเป็นตัวเองแบบเต็มที่ แต่ในซีเกมส์หนนี้ สหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชีย ได้สั่งห้ามทำกิริยาแบบนั้น พร้อมเตือนว่าจะตัดแต้ม ซึ่งมีผลต่อการเข้าชิงเหรียญทอง
อย่างไรก็ตาม จิมมี่ ก็เลือกทำตาม เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ก่อนจะนำมาซึ่งเหรียญทองที่ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บ จนสุดท้ายเธอก็ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่อีกครั้งหลังจบการแข่งขัน ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย ดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ 2025
