รู้จัก ต้น เดิมพัน นักธุรกิจดัง เจ้าของรีสอร์ทบนเกาะเสม็ด ผู้นำเทรนด์ธุรกิจเทคโนโลยีรักษ์โลก
ทำความรู้จัก ประวัติ “ต้น เดิมพัน อยู่วิทยา” นักธุรกิจชื่อดัง อดีตพนักงาน SCG เจ้าของรีสอร์ทหรูบนเกาะเสม็ดระดับรางวัลพระราชทาน สู่ CEO นักพัฒนาเทคโนโลยีรักษ์โลก
เดิมพัน อยู่วิทยา หรือที่รู้จักกันในนาม ไฮโซต้น คือนักธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจอย่างสูง ด้วยเส้นทางอาชีพที่ทอดยาวตั้งแต่โลกการเงิน การบริการชั้นเลิศ ไปจนถึงการบุกเบิกเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก โปรไฟล์อันหลากหลายนี้ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นที่จับตาในทั้งแวดวงสังคมชั้นสูงและเวทีธุรกิจ
ต้น เดิมพัน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดเริ่มต้นของการทำงานมาจากการเข้าไปเป็นพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ อย่าง SCG ไฮโซต้นสั่งสมประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ จากองค์กร ก่อนตัดสินใจเดินออกจากกรอบและก่อตั้งกิจการของตัวเอง
บุกเบิกธุรกิจการเงินและการบริการ
ในช่วงแรกของการสร้างธุรกิจ ต้น เดิมพัน เริ่มจากการก่อตั้งบริษัท โบรกเกอร์ประกันภัย ก่อนจะต่อยอดไปสู่การบริการ Wealth Management (การบริหารความมั่งคั่ง) ในนาม Platinum Consulting ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกตลาดรูปแบบนี้นี้ในประเทศไทย
นอกจากนี้ เขายังได้ขยายขอบเขตการลงทุนไปยังภาคการท่องเที่ยว โดยเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการรีสอร์ทบนเกาะเสม็ดหลายแห่ง ได้แก่ Lima Coco, Lima Bella และ Lima Duva รีสอร์ทเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียง แต่ยังโดดเด่นด้านดีไซน์ จนสามารถคว้ารางวัลด้านสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติมากมาย ทั้งจากสมาคมสถาปนิกสยาม และรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เดินเกมใหม่ มุ่งหน้าสู่ผู้สร้าง-พัฒนา เทคโนโลยีสีเขียว
แม้จะประสบความสำเร็จสูงสุดในธุรกิจท่องเที่ยว แต่ในปี 2019 ต้น เดิมพัน อยู่วิทยา เริ่มมองหาเส้นทางเดินใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเกมใหม่ในครั้งนี้สอดรับกับความท้าทายของโลกเป็นอย่างมาก นั่นคือการก่อตั้ง Rapid Group กลุ่มธุรกิจที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลก ซึ่งกำลังกลายเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของเศรษฐกิจในอนาคต
เส้นทางอาชีพของ ต้น เดิมพัน อยู่วิทยา เป็นแบบอย่างของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วแต่ไม่หยุดเดินเกม เขาขยับขยายตัวเองอย่างมีเป้าหมาย ทำให้ทุก ๆ การเติบโตของเขาถูกทั่วโลกจับตามองในฐานะผู้นำทางธุรกิจ
