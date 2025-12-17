ปชช. ร้องสื่อ แท็กซี่เขมรขูดรีดค่าโดยสารผู้อพยพ ชาติเดียวกันก็ไม่เว้น
ประชาชนร้องสื่อมวลชน แท็กซี่เขมรขูดรีดค่าโดยสารผู้อพยพ อัปราคาหลายเท่าตัว ชาติเดียวกันก็ไม่เว้น ทางการกัมพูชาเข้าตรวจแล้ว
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ร้องเรียนว่าพวกเขาถูกแท็กซี่ขูดรีดค่าโดยสาร ขณะอพยพออกจากพื้นที่หนีไฟสงคราม
โดยหนึ่งในประชาชนได้รับผลกระทบเล่าว่า เธอและครอบครัวหนีจากจังหวัดเกาะกง และไปอาศัยอยู่กับญาติที่พนมเปญ ก่อนจะเจอแท็กซี่เก็บค่าโดยสารเธอและครอบครัวคนละ 3,000 บาท (100 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เธออธิบายต่อว่าปกติแล้ว ค่าโดยสารจากเกาะกงไปพนมเปญนั้นจะอยู่ที่ราวๆ 470 บาท (15 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เท่านั้น
ขณะที่ประชาชนอีกรายที่อพยพได้กล่าวไปในทางเดียวกันว่า เขาต้องจ่ายค่าแท็กซี่จากเกาะกงไปพนมเปญ ราคา 2,500 บาท (80 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งเขากล่าวว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่น และคิดว่าแท็กซี่หรือขนส่งไม่ควรจะมาขึ้นราคาตอนนี้ และพวกเขาควรจะมีจิตใจที่ความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือพวกเขาให้หนีภัยสงคราม
ขณะที่ โฆษกกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง กล่าวว่า กระทรวงจะตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับค่าโดยสารแท็กซี่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ และหามาตรการต่อไป
