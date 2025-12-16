ข่าวต่างประเทศ

2 สาวเกาหลี รีวิวเที่ยวไทย ไม่คาดคิดเจอสิ่งนี้ พูดตรง ๆ อยากอยู่ต่อไหม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 14:39 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 14:40 น.
139
ยูทูบเบอร์เกาหลีรีวิวเที่ยวไทย

ยูทูบเบอร์เกาหลีรีวิวเที่ยวกรุงเทพฯ สุดประทับใจ ไม่มีเงินสด แต่ร้านอาหารให้จ่ายวันหลัง ตะลุยกินสตรีทฟู้ด-ชมเมือง ตกหลุมรักเสน่ห์และความน่ารักของไทยจนอยากอยู่เที่ยวต่อ

เปิดประสบการณ์ใหม่ 2 ยูทูบเบอร์สาวชาวเกาหลีใต้ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่คาดฝัน ถอนเงินสดไม่ได้ไปจนถึงความประทับใจในมิตรไมตรีของคนไทย ทำให้วันแรกในกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจำ ถ่ายทอดออกมาผ่านช่องยูทูป 누룽지자매 nurungji sisters ตอน ‘วันแรกในกรุงเทพฯ…แตกต่างกันสุดๆ!’

ก่อนออกเดินทางค้นหาร้านอาหาร ทั้งสองจำเป็นต้องถอนเงินสดจากตู้ ATM ก่อน แต่ภารกิจง่าย ๆ กลับกลายเป็นความท้าทาย เมื่อระบบ QR Code ที่ใช้ในการถอนเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลไม่สามารถใช้งานได้ แม้ว่าก่อนหน้านี้เคยใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ปัญหาเกิดจากซิมการ์ดที่ซื้อมานั้นเป็นระบบโรมมิ่ง ทำให้ไม่ได้รับ IP ภายในประเทศไทยและใช้บริการ ATM ไม่ได้

ภาพจาก Youtube : 누룽지자매 nurungji sisters

จากนั้นพวกเขาเลือกเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊จู พวกเขาสั่งบะหมี่น้ำใสและบัหมี่ต้มยำ ชามละ 70 บาท และน้ำ 10 บาท มื้อนี้มีค่าใช้จ่ายรวมเพียง 150 บาท ทางเจ้าของร้านไว้วางใจให้ชาวต่างชาติอย่างอย่างพวดเธอจ่ายเงินภายหลังเพราะทางร้านไม่รับบัตรเครดติ รับแต่เงินสดเพียงอย่างเดียว และอนุฐาตให้ทั้งสองมาจ่ายเงินในวันรุ่งขึ้นได้

ต่อมา ทั้งคู่ตัดสินใจเดินทางไปที่ 7-Eleven เพื่อซื้อซิมการ์ดใหม่ และ ถอนเงินสดจำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้จ่าย

ภาพจาก Youtube : 누룽지자매 nurungji sisters

ระหว่างการเดินทางในเมือง พวกเขาสังเกตเห็นสายไฟฟ้าจำนวนมหาศาลที่พันกันยุ่งเหยิงอยู่บนเสา จึงอธิบายว่ากรุงเทพฯ มักประสบปัญหาน้ำท่วม จึงไม่สามารถร้อยสายไฟลงใต้ดินได้ พวกเขายังต้องปรับตัวในการข้ามถนน ต้องมองไปทางขวาแทนที่จะเป็นทางซ้ายตามความเคยชิน

ภาพจาก Youtube : 누룽지자매 nurungji sisters

นอกจากนี้ยังได้แวะชิมหมูปิ้งที่ส่งกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอ และพบว่าหมูปิ้งมีรสชาติหวานเค็มคล้ายซอสเทอริยากิ มีราคาเพียงไม้ละ 10 บาทเท่านั้น

ยูทูปเบอร์เกาหลีซื้อลำไย
ภาพจาก Youtube : 누룽지자매 nurungji sisters

หลังจากนั้น พวกเขาเดินทางมาถึง Icon Siam ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่สุด มีการจำลองบรรยากาศตลาดน้ำและให้ความรู้สึกเหมือนตลาดรูปแบบใหม่ พบว่าสินค้าที่นี่มีราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป 20-30%

จากนั้นไปลองเครื่องดื่มที่พลาดไม่ได้คือ ‘ชาไทย’ ที่หลายคนแนะนำว่าต้องลองเมื่อมาเยือนกรุงเทพฯ รสชาติที่ได้สัมผัสคือ ไม่หวานมาก อยู่ในระดับที่ลงตัว และชอบไข่มุกที่นุ่มและเคี้ยวสนุก แต่โดยส่วนตัวอยากได้รสชาติชาที่เข้มข้นกว่านี้อีกเล็กน้อย

สำหรับอาหารค่ำ พวกเขาทดลองสั่งเมนูที่คนท้องถิ่นนิยม โดยลองสั่ง ‘ข้าวไข่เจียว’ พร้อมท็อปปิ้ง ในราคา 70 บาท เมื่อลองชิมแล้วพบว่ารสชาติดีมาก เนื่องจากไข่เจียวถูกทอดด้วยน้ำมันในปริมาณที่มาก ทำให้รสชาติอร่อย นอกจากนี้ ยังมี ‘ข้าวคลุกกะปิ’ มีกลิ่นคล้ายปลาร้า/น้ำปลา และมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อย

ช่วงค่ำพวกเขาได้ไปซื้อ ‘ลำไย’ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ทั้งสองชอบมากและไม่ได้กินมานานถึง 15 ปี ลำไยที่ซื้อมามีรสหวานจัด กรอบคล้ายองุ่น เป็นรสชาติที่ไม่มีในผลไม้ของเกาหลี พวกเขายังซื้อในราคาที่ถูกกว่าที่ห้างอื่นมาก ไม่เพียงเท่านั้นแม่ค้ายังใจดีให้ลองชิมลำไยอีกด้วย

ยูทูปเบอร์เกาหลีซื้อลำไย
ภาพจาก Youtube : 누룽지자매 nurungji sisters

แม้ว่าวันแรกจะวุ่นวายกับการจัดการเรื่องซิมและการถอนเงิน แต่พวกเธอกลับรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนน่าเสียดาย และมองว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มาก แต่มีเสน่ห์เฉพาะตัวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งความมีน้ำใจ ความอบอุ่น และค่าครองชีพที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับเกาหลี รวมถึงอาหารที่มีให้เลือกมากมาย

พวกเธอรู้สึกรักกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันแรกที่มาถึง และต้องการใช้เวลามากขึ้นในการสำรวจตลาดท้องถิ่นที่คึกคักและพื้นที่อื่น ๆ เนื่องจากรู้สึกว่ามีเวลาพบปะผู้คนท้องถิ่นและเดินตามตรอกซอกซอยน้อยเกินไปจึงตั้งตารอคอยที่จะสำรวจกรุงเทพฯ ในวันถัดไป

สำหรับใครที่อยากชมความน่ารักและประสบการณ์เที่ยวไทยของทั้งสองสาวสามารถติดตามได้ที่ยูทูป 누룽지자매 nurungji sisters

ภาพจาก Youtube : 누룽지자매 nurungji sisters
ยูทูปเบอรืเกาหลีกินหมูปิ้ง
ภาพจาก Youtube : 누룽지자매 nurungji sisters

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

