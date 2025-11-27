ส่องรีวิวถุงยังชีพจากกองทัพ มีอะไรบ้าง? คนหาดใหญ่ชื่นชม เกิดมาไม่ได้เคยได้
รีวิวถุงยังชีพระดับพรีเมียม กองทัพหย่อนจากเฮลิคอปเตอร์ช่วยผู้ติดค้างคอนโดฯ หาดใหญ่ 6 วันเต็ม เผย ‘ไม่เคยได้รับที่ดีขนาดนี้’ ของครบ ทั้งอาหารแห้ง-น้ำ-ยา
จากเหตุอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บางพื้นที่ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตหนัก ระดับน้ำยังท่วมสูงจนมิดชั้นสองของบ้านเรือนและไม่มีไฟฟ้าใช้ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากติดค้างอยู่ในที่พัก ขาดแคลนเสบียงอาหารและน้ำดื่มมาเป็นเวลาหลายวันและถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
ล่าสุด มีปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งใหญ่ โดย กองทัพได้ระดมใช้เฮลิคอปเตอร์บินเข้าสู่พื้นที่ประสบภัย เพื่อหย่อนถุงยังชีพให้กับผู้ที่ติดค้างตามอาคารและคอนโดมิเนียมที่ถูกน้ำท่วมสูง หลังจากได้รับความช่วยเหลือแล้ว มีผู้ประสบภัยรายหนึ่งที่ติดอยู่ในคอนโดมิเนียมถึง 6 วัน ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก Gummy Nattamon พร้อมขอบคุณ ตอนนี้เธออพยพออกจากคอนโดแล้ว ส่วนอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับมาและที่เหลืออยู่ในห้องถูกแบ่งปันให้เพื่อนบ้านที่ยังอยู่ในคอนโดทั้งหมดแล้ว เพราะบางคนเต็มใจที่จะอยู่คอนโดและไม่อพยพ
จากคลิปวิดีโอดังกล่าวจะเห็นว่าในถุงยังชีพมีของจำเป็นและอาหารแห้งมากมาย เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ปลากระป๋อง, นมกล่อง, น้ำดื่ม, ขนมปัง, แครกเกอร์ และยารักษาโรค
“เกิดมาไม่เคยได้รับเลยเป็นถุงยังชีพที่ดีและซาบซึ้งมากๆเลยค่ะ ตอนนี้อพยพออกจากคอนโดแล้วนะคะ อาหารเครื่องดื่มที่ได้รับมาและที่เหลืออยู่ในห้อง แบ่งปันให้เพื่อนบ้านที่ยังอยู่ในคอนโดทั้งหมดแล้วค่ะ บางคนเต็มใจที่จะอยู่คอนโดและไม่อพยพค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดลิสต์ 10 ไอเทม “ถุงยังชีพ” รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน
- เปิดภาพ ‘จ๋า ธนนนท์’ ภริยาอนุทิน ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ แจกถุงยังชีพ-อาหาร สู้ภัยพิบัติ
- ทุกวินาทีคือความหวัง กองทัพบก ส่ง ฮ. ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต หนีน้ำท่วมหาดใหญ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: