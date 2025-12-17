ข่าวดาราบันเทิง

โอ๊ต วรวุฒิ ดาวร้ายวัยเก๋า ยอมขายที่ดิน-รถ โปะหนี้ งานหายเกลี้ยง เผยชีวิตจริงพ่อเลี้ยงเดี่ยว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 09:38 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 09:39 น.
104
โอ๊ต วรวุฒิ ประกาศขายที่ดินชะอำ-เขาใหญ่ หวังล้างหนี้รักษาโรงแรม

โอ๊ต วรวุฒิ จำใจขายที่ดิน-คอนโด-รถ ใช้หนี้ พยุงโรงแรมที่บุรีรัมย์ เปิดใจชีวิตพ่อเลี้ยงเดี่ยวฟูลไทม์ ยอมเลิกปาร์ตี้ งานแสดงหายเกลี้ยง ทุ่มเวลาดูแลลูกชาย

เปิดชีวิตเบื้องหลัง โอ๊ต วรวุฒิ นิยมทรัพย์ ดาวร้ายวัยเก๋าและผู้จัดละคร ออกมาเปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและบทบาทการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแบบเต็มเวลาเพื่อดูแลลูกชายทั้งสองคน น้องโอลาฟและน้องโอเลิฟ ในรายการ โต๊ะหนูแหม่ม ผ่านช่องยูทูป WorkpointOfficial เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โอ๊ต วรวุฒิ ต้องการขายทรัพย์สินที่มีอยู่หลายแปลงเพื่อนำเงินไปโปะภาระที่เป็นหนี้ รวมถึงนำไปใช้หนี้ธนาคารที่ใช้ลงทุนสร้างโรงแรมที่บุรีรัมย์ พร้อมเปิดเผยว่าความจำเป็นในการขายทรัพย์สินเกิดจากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเรื่องภาษีที่ดินในแต่ละปีที่สูงมาก รวมถึงภาระในการจ้างคนดูแลและบำรุงรักษา

สำหรับที่ดินในชะอำ มีทั้งหมด 4 แปลง โดยหนึ่งแปลงมีขนาด 3 ไร่ พร้อมบ่อน้ำและกำลังจะปลูกต้นไม้ ที่ดินเหล่านี้มีทั้งที่อยู่ฝั่งใกล้ทะเล 3 แปลง และฟากภูเขา 1 แปลง ตั้งอยู่ใกล้ถนนเพชรเกษมเพียง 1.5 กม. ใกล้ตัวเมืองชะอำและทะเล โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

ส่วนที่ดินที่เขาใหญ่ มีจำนวน 1 ไร่ บริเวณหมูสี ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำบ้านพักตากอากาศ

หนุ่มโอ๊ต เผยว่า ที่ดินทุกแปลงที่ขายนั้นซื้อเก็บไว้เป็น 10 ปีแล้ว และได้รับคัดสรรมาอย่างดี มีถนนหนทาง น้ำ ไฟ สะดวกสบาย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการซื้อไว้ลงทุนหรือทำธุรกิจในอนาคต

สาเหตุสำคัญของการขายทรัพย์สินทั้งหมด คือ การนำเงินไปพยุงธุรกิจโรงแรมที่บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เขาตั้งใจจะเก็บไว้ให้ลูก

โอ๊ต วรวุฒิ ประกาศขายทรัพยืสินใช้หนี้

เจ้าตัวเป็นคนเพชรบุรีและชะอำ แต่เลือกไปทำโรงแรม The REX ที่บุรีรัมย์ เนื่องจากเป็นช่วงที่มอเตอร์สปอร์ต สนามแข่งรถและสนามฟุตบอลกำลังเติบโต อีกทั้งเขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์และชอบที่ดินสวยจึงซื้อที่ดินแปลงหนึ่งไว้ในตัวเมืองใกล้สนามแข่งรถ

โรงแรมของตนเป็นโรงแรมบูติกขนาด 45 ห้อง ในช่วงแรกของการก่อสร้างและการบริหารงาน เขาประสบปัญหาหลายอย่าง ทั้งโดนผู้รับเหมาโกง และโดนผู้บริหารที่จ้างมาโกงถึง 2 เจ้า ทำให้เขาท้อแท้จนคิดจะขาย

ก่อนหน้านี้เขาทยอยขายทีัพย์สินที่มีเพื่อนำมาดำเนินกิจการ ทั้งรถยนต์, บ้านเดี่ยว และ คอนโด

เมื่อปรึกษาลูก ๆ แล้วไม่ต้องการให้ขายและอยากเก็บโรงแรมไว้ ดังนั้นโอ๊ตจึงตัดสินใจขายทรัพย์สินอื่นเกือบทั้งหมดเพื่อนำเงินมากอบกู้โรงแรมแห่งนี้ไว้ที่เดียว ปัจจุบันโรงแรมสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้ว

โอ๊ต วรวุฒิ
ภาพจาก Instagram : oat_voravudh

ชีวิตส่วนตัวของโอ๊ตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ตัดสินใจเลี้ยงลูกเอง 100% และเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแบบฟลูไทม์ อาศัยอยู่กับลูกชายสองคนในคอนโดห้องเล็ก ๆ ซึ่งการมีลูกทำให้ตนกลายเป็นคนดีขึ้นอย่างมาก จากเดิมที่เป็นผู้ชายที่ใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยเที่ยวทุกคืน แต่ตอนนี้ความประพฤติสำมะเลเทเมาลดลงจนแทบไม่มี ทุกวันนี้เขาประหยัดมาก และไม่ได้มองในเรื่องของตัวเองเลย

โอ๊ตดูแลลูกทั้งหมดด้วยตัวเอง โดยไม่มีพี่เลี้ยงตั้ง ซึ่งรูทีนประจำวันคือ ทำอาหารเช้าให้ลูก แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกที่โรงเรียน ตนเชื่อว่าเด็กสมัยนี้ฉลาดและรับความจริงได้ เขาเปิดเผยความจริงกับลูกทุกเรื่อง ไม่เคยปิดบังอะไร อีกทั้งเขาให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูก โดยประกาศว่าในบ้าน ทุกคนมี 1 เสียงเท่ากัน และลูกสองคนสามารถโหวตชนะพ่อได้

โอ๊ตมองว่าชีวิต คือ การแลกเปลี่ยน เขาต้องยอมเสียสละทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อลูก เขาให้ความสำคัญกับการมอบความรักที่ไม่ลดทอนแม้จะแยกทางกับอดีตภรรยา และยังคงนอนกอดลูกชายทั้งสองคนทุกคืน โดยมีโอลาฟนอนแขนซ้าย และโอลีฟนอนแขนขวาพร้อมเน้นย้ำว่าชีวิตนี้เขาเทให้ลูก 100% และไม่มีอะไรเป็นของตัวเองอีกแล้ว

ส่วนเรื่องงานในวงการนั้นหายแทบหมด แต่ช่วงนั้นเขาดูแลทั้งธุรกิจและลูก ๆ ทั้งสอง จึงตัดสินใจทิ้งงานแสสงไปช่วงเวลาหนึ่งเพื่อรอลูกโต จากนั้นค่อยกลับมารับงานอีกครั้ง

ทั้งนี้ คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีเป้าหมายสูงสุด คือ การเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้ลูกมีพื้นฐานจิตใจที่ดี และสามารถดูแลตัวเองได้ในอนาคต แม้ว่าวันหนึ่งจะไม่มีเขาอยู่คอยบอกก็ตาม

โอ๊ต วรวุฒิ - 2
ภาพจาก Instagram : oat_voravudh

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลทหารเมียนมา ยืนยัน “อองซานซูจี” สุขภาพยังแข็งแรงดี

22 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดลงทะเบียนเข้าชม พิธีปิด “ซีเกมส์ 2025” บ่าย 2 วันนี้ – วอล์กอินวันงานได้

14 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง

16 นาที ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพระราชทานยศ พลตรี ม.จ.เจ้านวพรรษ์ ยุคล

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เสียดายเขมรไม่เข้าร่วม คุยปราบสแกมเมอร์ เตรียมแนวทางปราบ

19 นาที ที่แล้ว
ประมวลภาพ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ มอบเหรียญรางวัล นักกีฬากรีฑา ซีเกมส์ 2025 ข่าว

ประมวลภาพ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ มอบเหรียญรางวัล นักกีฬากรีฑา ซีเกมส์ 2025

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. เคาะยกเว้นค่าผ่านทาง บูรพาวิถี-กาญจนาภิเษก ช่วงเทศกาลปีใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั้งข้อหา ลูกชายผู้กำกับดัง ฆ่าโหดพ่อแม่คาบ้าน เปิดปมทะเลาะเดือดก่อนแทง ข่าวต่างประเทศ

ตั้งข้อหา ลูกชายผู้กำกับดัง ฆ่าโหดพ่อแม่คาบ้าน เปิดปมทะเลาะเดือดก่อนแทง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ เปิดบ้านหรูชวนเพื่อนรักมาพร้อมหน้า บันเทิง

เจนี่ เปิดบ้านรวมตัวเพื่อนรัก10 ปี มาครบ เผยคำมั่นน้ำตาซึม มิตรภาพที่เงินซื้อไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก ต้น เดิมพัน นักธุรกิจชื่อดัง เจ้าของรีสอร์ทรางวัลพระราชทาน ผู้นำเทรนด์เทคโนโลยีรักษ์โลก ข่าว

รู้จัก ต้น เดิมพัน นักธุรกิจดัง เจ้าของรีสอร์ทบนเกาะเสม็ด ผู้นำเทรนด์ธุรกิจเทคโนโลยีรักษ์โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“จิมมี่” นักคิกบ็อกซิ่ง LGBTQ+ ทีมชาติไทย ไหล่หลุดท้ายเกม กัดฟันสู้จนคว้าทอง ซีเกมส์ 2025 – ฟูลเทิร์นรับเหรียญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปชช. ร้องสื่อ แท็กซี่เขมรขูดรีดค่าโดยสารผู้อพยพ ชาติเดียวกันก็ไม่เว้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tokyogurl โดนแบนจากซีเกมส์เพราะการโกง RoV ที่ถูกเปิดเผย ข่าวกีฬา

ไขสงสัย Tokyogurl โกง RoV ซีเกมส์ ติดคุกหรือไม่? เปิดข้อกฎหมายโทษทางอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เชื่อจัดเลือกตั้งได้ตามกำหนด หากชายแดนไทย-กัมพูชายังไม่สงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก จิมมี่ พิฆเนศ คิกบ็อกซิ่ง LGBT หัวใจแกร่ง สู้จนไหล่หลุด คว้าทองซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

รู้จัก จิมมี่ พิฆเนศ คิกบ็อกซิ่ง LGBT หัวใจแกร่ง สู้จนไหล่หลุด คว้าทองซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน “นักมวยทีมชาติไทย” โพสต์ระบาย ถูกล็อกผลให้แพ้ วางมาเลฯได้เหรียญทอง ซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ทุกพรรค ท้าชิงเก้าอี้นายกฯ ในสนามเลือกตั้ง 2569 ข่าว

เปิดรายชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ทุกพรรค ท้าชิงเก้าอี้นายกฯ ในสนามเลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพ เร่งตามหา พลทหารหายไป 2 นาย ระดมกำลังทั้งบก-อากาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูชัด ๆ รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025 อึ้งเปิดมาเจอสิ่งนี้ หลุดขำทั้งคลิป คนไทยอายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง หอบกระเช้าขอโทษ ป้าติ๋มตักแกง ปมดราม่า เขียวหวานเนื้อ มีแต่มะเขือ ข่าว

เพจดัง หอบกระเช้าขอโทษ ป้าติ๋มตักแกง ปมดราม่า เขียวหวานเนื้อ มีแต่มะเขือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน สั่งเก็บภาษีถุงยาง-ยาคุม หวังกระตุ้นจำนวนประชากร เริ่มปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจัยเตือน ขนมปังปิ้ง อาหารเช้าคนชอบกิน ปรุงผิดวิธี เสี่ยงหัวใจวาย-สโตรกพุ่ง 60% ข่าวต่างประเทศ

วิจัยเตือน ขนมปังปิ้ง อาหารเช้าคนชอบกิน ปรุงผิดวิธี เสี่ยงหัวใจวาย-สโตรกพุ่ง 60%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดวาร์ป “โอ๊ต ภาสพงศ์ ” นักกีฬากระโดดค้ำถ่อสุดหล่อของไทย ดีกรีเหรียญเงินซีเกมส์ 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วี วิโอเลต เปิดใจหลังดราม่า ลั่น โกรธตัวเองที่ไม่ร้องสด เล็งเอาผิดคอมเมนต์หยาบเข้ารอบมิส สน. บันเทิง

วี วิโอเลต เปิดใจหลังดราม่า โกรธตัวเองที่ไม่ร้องสด เล็งเอาผิดคอมเมนต์หยาบเข้ารอบมิส สน.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถกสนั่น บ้านติดวัด เหม็นกลิ่นศพ ข่าว

ถกเดือด บ้านติดวัดเหม็นควันศพ กลิ่นคลุ้งจนเวียนหัว เจอไล่ย้ายหนีฮวงจุ้ย ถูกสวนกลับนิ่ม ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 09:38 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 09:39 น.
104
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลทหารเมียนมา ยืนยัน “อองซานซูจี” สุขภาพยังแข็งแรงดี

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

เปิดลงทะเบียนเข้าชม พิธีปิด “ซีเกมส์ 2025” บ่าย 2 วันนี้ – วอล์กอินวันงานได้

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง

กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพระราชทานยศ พลตรี ม.จ.เจ้านวพรรษ์ ยุคล

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
Back to top button