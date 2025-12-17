จุลพันธ์ ชูนโยบายเด็ด เพื่อไทย “ล้างหนี้คนไทย-ฟื้นหวยเกษียณ” สู้ศึกเลือกตั้ง 2569

การเงินเศรษฐกิจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 09:44 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 09:50 น.
“จุลพันธ์” โชว์วิสัยทัศน์แคนดิเดตนายกฯ เลือกตั้ง 2569 ประกาศยกเครื่องไทย รื้อฟื้น “หวยเกษียณ” ใน 3 เดือน – ล้างหนี้คนไทย 5 กลุ่ม

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในงาน “ยกเครืองประเทศไทย เพือไทยทําได้” ประกาศความพร้อมในการนำพาพรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นความหวังของประชาชนอีกครั้ง พร้อมชูธงนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและปลดล็อกหนี้สินที่เป็นโซ่ตรวนของคนไทย ในศึกเลือกตั้ง 2569

นายจุลพันธ์ กล่าวถึงเส้นทางการเมืองกว่า 20 ปี เริ่มจากการเป็น สส.พื้นที่ชายขอบ จ.เชียงใหม่ แม้จะมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีจากจุฬาฯ และสหรัฐฯ รวมถึงประสบการณ์ทำงานในบริษัทระดับโลก แต่การได้สัมผัสความเหลื่อมล้ำสุดขั้วระหว่างความมั่งคั่ง กับความลำบาก ทำให้ตนตั้งปณิธานที่จะใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ “ปลดโซ่ตรวนชีวิตคนไทย” ให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างถาวร ภายใต้แนวคิด “มีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี”

ภาพจาก: พรรคเพื่อไทย

รื้อฟื้น หวยเกษียณ ภายใน 3 เดือน

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการประกาศรื้อฟื้นนโยบาย หวยเกษียณที่รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ได้สานต่อ โดยนายจุลพันธ์ตั้งเป้าจะทำให้สำเร็จภายใน 3 เดือนแรกหากได้เป็นรัฐบาล “หวยเกษียณคือการสร้างเงินออมโดยไม่ต้องปรับพฤติกรรมเสี่ยงโชค เปลี่ยนเงินที่ซื้อสลากฯ ให้กลายเป็นเงินออมยามแก่เฒ่า เพื่อสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงอายุและลดภาระลูกหลาน”

เปิดแผน “ล้างหนี้ 5 กลุ่ม”

ปลดล็อกเศรษฐกิจ นายจุลพันธ์ มองว่าปัญหาหนี้สินไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล แต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระดับประเทศ จึงเสนอมาตรการ “ล้างหนี้” ที่ครอบคลุม 5 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

แก้หนี้นอกระบบ ให้สินเชื่อรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ ปิดหนี้นอกระบบทันที เพื่อยุติความรุนแรงและการข่มขู่

ปลดหนี้เสีย (NPL) สำหรับคนที่มีหนี้เสียไม่เกิน 200,000 บาท จ่ายเพียง 10% (หรือ 20,000 บาท) สามารถปิดบัญชีหนี้ได้ทันที

ช่วยเกษตรกร พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 ปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

ล้างหนี้วัยเกษียณ ปลดหนี้เสียให้ผู้สูงอายุ (ยอดไม่เกิน 100,000 บาท) ให้จบภายใน 3 เดือน

ให้รางวัลลูกหนี้ชั้นดี สำหรับยอดหนี้ 100,000 บาท หากผ่อนชำระตรงเวลาครบ 1 ปี จะได้รับสิทธิ์ “ฟรี 1 งวด”

นายจุลพันธ์ ทิ้งท้ายว่า มาตรการทั้งหมดนี้ไม่ใช่การแจกเงินหรือประชานิยม แต่เป็นการ “ซ่อมฐานราก” ของระบบเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง เพราะตัวเลข GDP ไม่สามารถสะท้อนความทุกข์ยากของประชาชนได้ และมั่นใจว่า “มีแต่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่ทำได้” ในการยกเครื่องประเทศไทยให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้

ภาพจาก: พรรคเพื่อไทย

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

