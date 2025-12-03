ข่าวดาราบันเทิง

เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ขายของ-ขอโอกาสทำงานใช้หนี้ เรื่องเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 11:57 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:57 น.
83
เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ยันขายทรัพย์สินช้หนี้ ขอโอกาสในการทำงาน

เดอะมีน อดีตบัญชี OHANA โพสต์สำนึกผิด ยืนยันไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหา พร้อมขายทรัพย์สินทุกอย่างใช้หนี้ ขอโอกาสในการทำงาน ลั่น เรื่องดําเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว

หลังจากที่แก๊งเพื่อนสนิทสายฮาขวัญใจวัยรุ่นไทย OHANA ออกมาประกาศว่า เดอะมีน นายพงศธร เหลาจันทึก ตําแหน่งบัญชี พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว ต่อมาเจ้าตัวออกมาขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตอนนี้กำลังขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทําได้ เพื่อแก้ไขปัญหาและขอโอกาสให้การทำมาหากิน ยืนยันว่าครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ขณะที่ OHANA ยังเดินหน้าทำกิจกรรมและลงคลิปต่าง ๆ เหมือนเดิมโดยสมาชิก 6 คน ได้แก่ อาร์ม, ซาบอล, ปกป้อง, อู๊ด, ดิ๊ว และ บิ๊ก

ล่าสุด เดอะมีน ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรม themeen.wd ยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้น ระบุข้อความว่า “สวัสดีครับ ผมอยากบอกว่าผมไม่ได้เพิกเฉยหรือไม่รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนี้เรื่องได้ดําเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว ตัวผมได้สํานึกผิด และกําลังพยายามจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ ช่วงที่ผ่านมาผมได้ขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับ

หลังจากนี้ผมขออนุญาตลงงานหรือโพสต์เกี่ยวกับการทํางานของตัวเอง เพื่อให้สามารถจัดการภาระต่าง ๆ และเดินหน้าต่อไปได้อย่างเหมาะสมครับ

ผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่าง ๆ ขอโทษเพื่อน ๆและผู้เกี่ยวข้องทุกคน พี่น้องMC และแฟนคลับอีกครั้งครับ

ขอบคุณครับ เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก”

เดอะมีน เคลื่อนไหวล่าสุดกำลังดำเนินตามกฎหมาย
ภาพจาก Instagram : themeen.wd

ก่อนหน้านี้ นายพงศธร เคยออกมาโพสต์ข้อความขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เผยว่า “ผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคน อาร์ม ซาบอล ปกป้อง อู๊ด ดิ๊ว บิ๊ก และ ครอบครัวของเพื่อนๆทุกคน ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนคลับทุกคนของผม จากหัวใจจริงๆ ที่ทําให้ผิดหวังในตัวผม

ผมขอโทษ ผมรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆ และกําลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทําได้ เพื่อนําไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้อง

ผมอยากขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ผมในการทํามาหากิน เพื่อจะได้เดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุดครับและ แต๊ก ภรรยาผม ครอบครัวของผม ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับ ผมขอโทษทุกคนจากหัวใจของผมครับ

เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก”

เดอะมีนขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อรับผิดชอบต่อปัญหา
ภาพจาก Instagram : themeen.wd
OHANA
ภาพจาก Facebook : Manasawee Thaing Tham

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pongsatorn Laojunthuek (@themeen.wd)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม ข่าว

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กกต. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2568

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล ข่าว

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง ข่าว

นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ยันขายทรัพย์สินช้หนี้ ขอโอกาสในการทำงาน ข่าวดารา

เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ขายของ-ขอโอกาสทำงานใช้หนี้ เรื่องเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดพฤติการณ์ “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายแจ้งความ 17 ราย เสียหายรวม 190 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง ข่าว

ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผย ปชช. ร้อยละ 92 มองรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่มาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม ไม่เคลื่อนไหวหลังภรรยา นานา ถูกจับในคดีฉ้อโกง บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม อยู่ไหน? หลังภรรยา นานา ถูกจับคาบ้าน ปมฉ้อโกงประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอน อลิชา โพสต์สะเทือนใจ หลังเพื่อนสนิท นานา ไรบีนา ถูกจับกุมถึงบ้าน บันเทิง

แอน อลิชา เผยความรู้สึก หลัง นานา ไรบีนา ถูกบุกจับ โพสต์สั้นแต่จุกอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม บันเทิง

ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. นำร่องทดลองโครงการดาวเทียม Tomorrow.io ป้องกันภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักบินวิงสูทดีกรีแชมป์เหรียญทองเสียชีวิต หลังพุ่งชนแลนด์มาร์กดังขณะทดสองอุปกรณ์ใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พบ 9 ศพ ในรถฟอร์จูนเนอร์ ตกคลองชลประทาน อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ติมอร์ เลสเต พบ ไทย ดูบอลสด ซีเกมส์ 2025 วันที่ 3 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มเดินออกมาจากโรงหนังแสบจมูก เจอเครื่องทำโอโซน อันตรายเสี่ยงปอดพัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายธาตรี เป็นทนายชื่อดังที่ถูกแอบอ้างในโซเชียลมีเดีย ข่าว

เปิดประวัติ “ทนายธาตรี” ผู้ถูกอวตารสวมรอย โพสต์ป่วนโซเชียลจนเสียหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายสายหยุด เผย “นานา” เป็นห่วงลูก เตรียมหลักทรัพย์ประกัน 5 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 11:57 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:57 น.
83
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button