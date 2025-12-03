เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ขายของ-ขอโอกาสทำงานใช้หนี้ เรื่องเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายแล้ว

เดอะมีน อดีตบัญชี OHANA โพสต์สำนึกผิด ยืนยันไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหา พร้อมขายทรัพย์สินทุกอย่างใช้หนี้ ขอโอกาสในการทำงาน ลั่น เรื่องดําเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว
หลังจากที่แก๊งเพื่อนสนิทสายฮาขวัญใจวัยรุ่นไทย OHANA ออกมาประกาศว่า เดอะมีน นายพงศธร เหลาจันทึก ตําแหน่งบัญชี พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว ต่อมาเจ้าตัวออกมาขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตอนนี้กำลังขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทําได้ เพื่อแก้ไขปัญหาและขอโอกาสให้การทำมาหากิน ยืนยันว่าครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ขณะที่ OHANA ยังเดินหน้าทำกิจกรรมและลงคลิปต่าง ๆ เหมือนเดิมโดยสมาชิก 6 คน ได้แก่ อาร์ม, ซาบอล, ปกป้อง, อู๊ด, ดิ๊ว และ บิ๊ก
ล่าสุด เดอะมีน ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรม themeen.wd ยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้น ระบุข้อความว่า “สวัสดีครับ ผมอยากบอกว่าผมไม่ได้เพิกเฉยหรือไม่รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนี้เรื่องได้ดําเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว ตัวผมได้สํานึกผิด และกําลังพยายามจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ ช่วงที่ผ่านมาผมได้ขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับ
หลังจากนี้ผมขออนุญาตลงงานหรือโพสต์เกี่ยวกับการทํางานของตัวเอง เพื่อให้สามารถจัดการภาระต่าง ๆ และเดินหน้าต่อไปได้อย่างเหมาะสมครับ
ผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่าง ๆ ขอโทษเพื่อน ๆและผู้เกี่ยวข้องทุกคน พี่น้องMC และแฟนคลับอีกครั้งครับ
ขอบคุณครับ เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก”
ก่อนหน้านี้ นายพงศธร เคยออกมาโพสต์ข้อความขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เผยว่า “ผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคน อาร์ม ซาบอล ปกป้อง อู๊ด ดิ๊ว บิ๊ก และ ครอบครัวของเพื่อนๆทุกคน ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนคลับทุกคนของผม จากหัวใจจริงๆ ที่ทําให้ผิดหวังในตัวผม
ผมขอโทษ ผมรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆ และกําลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทําได้ เพื่อนําไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้อง
ผมอยากขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ผมในการทํามาหากิน เพื่อจะได้เดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุดครับและ แต๊ก ภรรยาผม ครอบครัวของผม ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับ ผมขอโทษทุกคนจากหัวใจของผมครับ
เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ภรรยา เดอะมีน โพสต์ซึ้ง จับมือสามีฝ่ามรสุมดราม่า OHANA “จะพาพี่ไปที่แสงสว่าง”
- ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน
- OHANA ประกาศ เดอะมีน ตําแหน่งบัญชี พ้นสภาพพนักงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: