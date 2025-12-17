เขมรไม่เชื่อ ทหารไทยยึดช่องอานม้าสำเร็จ แม้มีคลิปร้องเพลงชาติไทย บอกเป็น AI
เขมรยังไม่เชื่อ ทหารไทยยึดช่องอานม้าสำเร็จ แม้มีคลิปร้องเพลงชาติไทย บอกเป็น AI งงไหนบอกทหารเสียมตายไป 4 พันนาย มีกำลังมาจากไหน?
จากกรณีที่ กองทัพบก ทันกระแส ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ฟังเพลงชาติ ที่ฮึกเหิมที่สุด ! ทหารไทยเคลียร์พื้นที่ อนุสาวรีย์ตาอม หายวับไปแล้ว (ข้อมูล: ไม่ Real time ,ได้รับอนุญาตจาก ทภ.2)” โดยเป็นคลิปทหารไทยร้องเพลงชาติหลังยึดช่องอานม้าได้สำเร็จไปก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตามเพจ Army Military Force ได้แชร์เฟซบุ๊กของชาวเขมรรายหนึ่งที่แชร์คลิปดังกล่าวออกไป พร้อมระบุข้อความว่า “เพจเขมรเอาไปโพสต์บอกว่าไทยยึดเนิน 500 แล้ว (มันเข้าใจผิด จริงๆ ในคลิปคือช่องอานม้า) ชาวเขมรเข้าไปคอมเมนท์ ต่างก็บอกว่า อย่าไปเชื่อคลิปที่คนไทยปล่อย บางก็บอกว่า คลิป Ai บางก็บอกว่า
คุณ (เจ้าของเพจ) ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมของเสียม บางคอมเมนท์ก็บอกว่า เราต้องเชื่อข้อมูลจากรัฐบาลนะ เราต้องฟังข่าวจากทางการเท่านั้น บางคอมเมนท์ก็บอกว่า ฟังสื่อของเราสิ จะไปฟังสื่อเสียมทำไม มีแต่เรื่องโกหก บางคอมเมนท์บอกว่า ทหารเสียมตุยแล้ว 4 พันนายไม่ใช่หรอ พวกเขาจะมีกำลังพลมายึดได้อย่างไร นี่เป็นไปไม่ได้ เสียมหลอกคุณแล้ว บางคอมเมนท์บอกว่า เราควรเชื่อท่านสมเด็จเตโช (ฮุนเซน)”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้ว พร้อมเชิญธงชาติขึ้นเสา
- คลิปนาที F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก
- เปิดคลิปยึดคืนพื้นที่ “บ้านสามหลัง” จ.ตราด ปักธงชาติยืนยันอธิปไตยของไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: