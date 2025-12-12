ข่าวการเมือง

เงินเยียวยาน้ำท่วม 68 ภาคใต้ ยังได้ไหม หลังยุบสภา จะชะงักตาม “คนละครึ่ง” หรือไม่?

1,767
เงินเยียวยาน้ำท่วม 68 ภาคใต้ มีโอกาสไม่ถูกชะงักหลังยุบสภา

ยุบสภาแล้ว! “เงินเยียวยาน้ำท่วม 68” จะชะงักตาม “คนละครึ่ง” หรือไม่? กางกฎหมายเช็กโอกาส “ได้ไปต่อ” หรือ “ต้องรอ”

หลังราชกิจจานุเบกษาประกาศยุบสภา ส่งผลให้สถานะของคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนเป็น รัฐบาลรักษาการ ทันที คำถามใหญ่ที่ตามมาคือ มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ค้างท่ออยู่ โดยเฉพาะ เงินเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ ปี 68 (เหมาจ่าย 9,000 บาท) จะสะดุดลงเหมือนโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 ที่ถูกพับเก็บไปหรือไม่?

หากพิจารณาตามข้อกฎหมาย (รธน. มาตรา 169) เงินเยียวยาก้อนนี้ถือว่ามี ภาษีดีกว่า โครงการประชานิยมทั่วไป และมีโอกาสสูงที่จะไม่ถูกแช่แข็ง ด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการ

1. ไม่ใช่โครงการใหม่ ไฟเขียว ไปก่อนแล้ว

มาตรการเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ได้รับการอนุมัติจาก ครม. และเริ่มดำเนินการโอนเงินไปแล้วกว่า 7.3 แสนครัวเรือน (ข้อมูล ณ 11 ธ.ค. 68) ก่อนการยุบสภา จึงถือเป็นภาระผูกพันทางงบประมาณที่เกิดขึ้นแล้ว ต่างจาก “คนละครึ่ง เฟส 2” ที่ยังไม่ผ่าน ครม. จึงถือเป็นโครงการใหม่ที่ห้ามอนุมัติหลังยุบสภา

2. ข้อยกเว้นเรื่องภัยพิบัติ ความจำเป็นเร่งด่วน

ตามหลักกฎหมาย รัฐบาลรักษาการมีข้อห้ามในการใช้ทรัพยากรที่เอื้อคะแนนเสียง แต่มีข้อยกเว้นสำหรับ กรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น ภัยสงคราม หรือ ภัยพิบัติสาธารณะ ซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้แนวทางเบื้องต้นไว้ว่า งบประมาณที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน่าจะยังเดินหน้าต่อได้ เพราะเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน

จากข้อมูลข้างต้น มีความเป็นไปได้สูงที่มาตรการนี้จะไม่ถูกแช่แข็ง เพราะ เป็นงบภัยพิบัติ ไม่ใช่นโยบายหาเสียงเชิงรุกที่เพิ่งคิดขึ้นใหม่ และ มีความต่อเนื่อง การหยุดจ่ายกลางคันอาจถูกมองว่าเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสและไม่ให้ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง รัฐบาลรักษาการ จำเป็นต้องหารือและรอคำวินิจฉัยจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ชัดเจนเสียก่อนว่า การจ่ายเงินเยียวยาในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนี้ สามารถทำได้ต่อเนื่องทันที หรือต้องมีขั้นตอนตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันข้อครหาเรื่องการ “ซื้อเสียงแฝง”

ผู้ประสบภัยต้องทำอย่างไร? ระหว่างรอวามชัดเจน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปี 68

ในระหว่างที่รอความชัดเจนจากภาครัฐ ขอให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ อย่าเพิ่งหมดหวัง และดำเนินการรักษาสิทธิของตนเองไว้ก่อน ดังนี้

1. ลงทะเบียนให้เรียบร้อย

ใครที่บ้านน้ำท่วมและเข้าเกณฑ์ 4 กรณี ให้รีบยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ flood68.disaster.go.th หรือที่ อปท. ใกล้บ้าน

2. ผูกพร้อมเพย์

ตรวจสอบบัญชีธนาคารและผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้พร้อม หากมีการอนุมัติให้เดินหน้าต่อ เงินจะถูกโอนเข้าได้ทันที

3. ติดตามข่าวสาร

รอฟังประกาศยืนยันจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หรือ สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างใกล้ชิดเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลจาก

