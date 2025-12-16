การเงินเศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 17:49 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 17:49 น.
308
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน.

เปิดข้อมูลนิติบุคคล บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด รายได้ปี 2567 รวม 14.8 ล้าน ทุนจดทะเบียน 45 ล้าน เผชิญสภาวะรายได้หดตัวกว่า 64% กำไรวูบ 74% ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของกลุ่มธุรกิจ

ทีมข่าว Thaiger เจาะลึกข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบสถานะและผลประกอบการของ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งเชื้อเพลิงและพลังงาน พบข้อมูลที่น่าสนใจในงบการเงินปีล่าสุด (ปี 2567) โดยบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 14,862,034.24 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปีก่อนหน้า พบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 64.48% สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะการชะลอตัวของรายได้ในปีที่ผ่านมา

ในส่วนของผลกำไรสุทธิ ตัวเลขยิ่งบ่งชี้ถึงผลประกอบการที่น่าจับตามอง โดยในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเพียง 9,846.15 บาท เท่านั้น ซึ่งลดลงจากปีก่อนถึง 74.14%

บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ประสบปัญหารายได้หดตัว 64% ในปี 2567.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของธุรกิจในหมวดเดียวกัน (รหัส 49333: การขนส่งของเหลวหรือก๊าซทางถนน) พบว่าแม้รายได้รวมของบริษัทจะสูงกว่าค่ามัธยฐาน (6.7 ล้านบาท) แต่ในส่วนของกำไรสุทธินั้น กลับต่ำกว่าค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 232,014.18 บาท อยู่พอสมควร

สำหรับข้อมูลพื้นฐานของ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนสูงถึง 45,000,000 บาท

ข้อมูลการเงินบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของรายได้.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมีรายชื่อคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้แก่ นายธนินท์รัฐ ภูมิธนเกียรติ และ นางสาวอนัญญา แจบไธสง สถานะปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการอยู่ และส่งงบการเงินต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2563-2567

ด้านลักษณะการประกอบธุรกิจ ตอนจดทะเบียนระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย นำเข้า-ส่งออก น้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานทุกชนิด

งบการเงินปีล่าสุด ระบุประเภทธุรกิจหลักเป็นการขนส่งของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสินค้าที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 ตรวจหวย

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก ข่าว

ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการนครนายก สาหร่ายหางกระรอก ข่าวภูมิภาค

เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย เศรษฐกิจ

อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาทา ยัง โพสต์อาลัยเอ็ดดี้ จิณณวัตร เสียชีวิต บันเทิง

ทาทา ยัง ใจสลาย สูญเสียคนสำคัญในชีวิต กราบลาส่งด้วยรักจากหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 17:49 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 17:49 น.
308
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button