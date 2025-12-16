เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

เปิดข้อมูลนิติบุคคล บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด รายได้ปี 2567 รวม 14.8 ล้าน ทุนจดทะเบียน 45 ล้าน เผชิญสภาวะรายได้หดตัวกว่า 64% กำไรวูบ 74% ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของกลุ่มธุรกิจ
ในส่วนของผลกำไรสุทธิ ตัวเลขยิ่งบ่งชี้ถึงผลประกอบการที่น่าจับตามอง โดยในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเพียง 9,846.15 บาท เท่านั้น ซึ่งลดลงจากปีก่อนถึง 74.14%
เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของธุรกิจในหมวดเดียวกัน (รหัส 49333: การขนส่งของเหลวหรือก๊าซทางถนน) พบว่าแม้รายได้รวมของบริษัทจะสูงกว่าค่ามัธยฐาน (6.7 ล้านบาท) แต่ในส่วนของกำไรสุทธินั้น กลับต่ำกว่าค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 232,014.18 บาท อยู่พอสมควร
สำหรับข้อมูลพื้นฐานของ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนสูงถึง 45,000,000 บาท
มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมีรายชื่อคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้แก่ นายธนินท์รัฐ ภูมิธนเกียรติ และ นางสาวอนัญญา แจบไธสง สถานะปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการอยู่ และส่งงบการเงินต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2563-2567
ด้านลักษณะการประกอบธุรกิจ ตอนจดทะเบียนระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย นำเข้า-ส่งออก น้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานทุกชนิด
งบการเงินปีล่าสุด ระบุประเภทธุรกิจหลักเป็นการขนส่งของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสินค้าที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
