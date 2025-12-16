ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68
สรุปผลสลากดิจิทัล L6 และสลาก N3 งวด 16 ธ.ค. 68 รางวัลที่ 1 แตก 168 ล้านบาท มีคนดวงเฮงถูกชุดใหญ่ 5 ใบถึง 2 คน เช็กทุกรางวัลสามตัวตรง-สองตัวตรง พร้อมวิธีขึ้นเงินที่นี่
บรรยากาศการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ผ่านพ้นไปพร้อมเสียงเฮของคนดวงดี วันนี้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นหลายราย โดยเฉพาะ ‘สลากดิจิทัล’ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยมีรางวัลรวมพุ่งสูงถึง 168 ล้านบาทจากสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมด 28 ใบ ตรวจสอบผลสลากหกหลักแบบดิจิทัล (L6) และ สลากตัวเลขสามหลัก (N3) ที่นี่
เช็กสลากหกหลักแบบดิจิทัล (L6)
- ผลรางวัลที่ 1 : 763895
- เลขหน้า 3 ตัว : 431, 176
- เลขท้าย 3 ตัว : 014, 449
- เลขท้าย 2 ตัว : 52
สำหรับรางวัลที่ 1 ประจำงวดนี้ เลขที่ออกคือ 763895 ภาพรวมมีผู้โชคดีคว้าเงินล้านไปครอง ดังนี้
- ถูก 5 ใบ : จำนวน 2 คน (รับเงินรางวัลคนละ 30 ล้านบาท)
- ถูก 4 ใบ : จำนวน 1 คน (รับเงินรางวัล 24 ล้านบาท)
- ถูก 3 ใบ : จำนวน 1 คน (รับเงินรางวัล 18 ล้านบาท)
- ถูก 2 ใบ : จำนวน 1 คน (รับเงินรางวัล 12 ล้านบาท)
- ถูก 1 ใบ : จำนวน 9 คน (รับเงินรางวัลคนละ 6 ล้านบาท)
ผลรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก (N3)
นอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบปกติแล้ว สลากตัวเลขสามหลัก หรือ N3 งวดนี้ก็มีผู้คว้าเงินรางวัลไปครองเช่นกัน มีรายละเอียดเงินรางวัลตามข้อมูลนี้
- รางวัลสามตัวตรง : เลข 895 (เงินรางวัล 2,934 บาท)
- รางวัลสามสลับหลัก : 589, 598, 859, 958, 985 (เงินรางวัล 488 บาท)
- รางวัลสองตัวตรง : 52 (เงินรางวัล 658 บาท)
- รางวัลพิเศษ : หมายเลข 895000002669 (เงินรางวัล 407,266.00 บาท)
สำหรับผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลและสลาก N3 สามารถตรวจสอบผลการถูกรางวัลได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หากท่านเป็นผู้โชคดี ระบบจะแจ้งเตือนและท่านสามารถเลือกกดขึ้นเงินรางวัลได้ตามขั้นตอนที่ระบุในแอปฯ
ส่วนใครที่พลาดหวังในงวดนี้ อย่าเพิ่งถอดใจ ท่านสามารถเริ่มต้นเสี่ยงโชคครั้งใหม่ได้ทันที โดยระบบจะเปิดจำหน่ายสลากงวดถัดไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (17 ธ.ค. 68) เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกท่านและขอให้มีความสุขส่งท้ายปี
