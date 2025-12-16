ข่าว
เพจดัง กับข้าวกับปลาโอ เฮลั่น ถูกรางวัลที่ 4 รวม 27 ใบ ล้านกว่าบาท เฮง 2 งวดติด
รับทรัพย์ต่อเนื่องอีกงวด! เพจดัง กับข้าวกับปลาโอ เฮลั่น ถูกรางวัลที่ 4 รวม 27 ใบ แฟนคลับร่วมยินดี 822 นำโชค
ถูกหวยอีกแล้ว สำหรับแอดมินเพจทำอาหารชื่อดัง กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking ที่ล่าสุดดวงยังเฮงต่อเนื่องอีกงวด เพราะได้รับเงินก้อนโตจากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2568 คราวนี้ไม่ใช่แค่เลขท้าย 2 ตัวแบบงวดก่อน (1 ธ.ค. 68) แต่งวดนี้เพจดังถูกรางวัลที่ 4 ทั้งหมด 27 ใบ จากเลขนำโชค 822
โดยรางวัลที่ 4 มีมูลค่า 40,000 บาท งวด 16 ธ.ค. 68 เพจกับข้าวกับปลาโอ ถูกรางวัลที่ 4 ในหมาย 822812 ทั้งหมด 27 ใบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากเหล่าแฟนคลับผู้ติดตาม
- เปิดภาพ ‘กับข้าวกับปลาโอ’ ตัวจริง ช่องอาหารดังในยูทูบ รับรางวัลใหญ่
- 5 ปีที่รอคอย! เพจดังเฮลั่น ถูกเลขท้าย 22 ชุดใหญ่ รับทรัพย์ก้อนโต สมใจกองเชียร์
อ้างอิงจาก : FB กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking
