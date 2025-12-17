ข่าวกีฬา

ทีม Bangkok ESC แจง นักกีฬาหมดสัญญาตั้งแต่ ก.ย. ไม่รู้เห็นดราม่าร่างทรง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 08:41 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 08:41 น.
112

ทีมอีสปอร์ต Bangkok ESC แจง นักกีฬาหมดสัญญาตั้งแต่ ก.ย. ปี 68 ไม่รู้เห็นดราม่าร่างทรง พร้อมดำเนินกฎหมายหากใครพาดพิงทำเสียชื่อเสียง

เพจเฟซบุ๊กของ Bangkok ESC ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก “สโมสร Bangkok ESC ขอแจ้งให้ทราบว่า นักกีฬา โค้ช และ เมเนเจอร์ ของทางทีม Bangkok ESC รายการ TEPL 2025 ได้หมดผลอายุของสัญญา ในการเป็นนักกีฬาและ สมาชิกในสังกัด BESC ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568 ที่ผ่านมานั้น

ขอเรียนแจ้งว่าทางสโมสรBangkok ESC จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักกีฬาและ สมาชิกใน ชุดดังกล่าวอีกต่อไป และเป็นการขอแสดงจุดยืนว่าทีมไม่ได้มีการสนับสนุน หรือมีส่วนรู้เห็นใน การกระทำความผิดใดๆ ของบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันนี้

หากมีการพาดพิง กล่าวหา หรือ ใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และอาจทำให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียง ของสโมสร ทางสโมสรจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำการดัง กล่าวจนถึงที่สุด”

