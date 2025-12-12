ด่วน! “ภราดร” ตอบแล้ว คนละครึ่งพลัสเฟส 2 ไม่ได้ไปต่อ ติดข้อจำกัดตัวกฎหมาย
ภราดร ตอบแล้ว คนละครึ่งพลัสเฟส 2 ไม่ได้ไปต่อ ติดข้อจำกัดตัวกฎหมาย ตามเดิมจะเข้า ครม. 16 ธันวาคม แต่ยุบสภาไปก่อน
นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายกรัฐมนตรียื่นยุบสภา และทำให้เกิดคำถามต่อว่านโยบายคนละครึ่งพลัสเฟส 2 จะได้ไปต่อหรือไม่นั้น
นายภราดร กล่าวว่า คงจะต้องหยุดไว้ก่อนด้วยข้อจำกัดตัวกฎหมายเลือกตั้งที่ไม่สามารถจะทำได้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ก็ระบุว่าจะนำเข้า ครม. ในวันที่ 16 ธ.ค. แต่ก็ยุบสภาไปก่อน
ส่วนจะสื่อสารกับประชาชนอย่างไรว่าในขณะที่เกิดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา แต่ในทางการเมืองมีการยุบสภาและต้องเลือกตั้งใหม่ นายภราดร กล่าวว่า เรื่องภัยต่างๆ รัฐบาลยังคงรักษาการอยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ อะไรที่ยังดำเนินการค้างอยู่ เช่น ภัยสงคราม หรือภัยพิบัติ รัฐบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนรัฐบาลปกติ
ทั้งนี้ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจมากที่สุดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่น่าจะมีเกินเลยมากกว่าพวกตน ตนได้อภิปรายไว้ตั้งแต่วาระ 1 แล้วว่าเราจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความสำเร็จให้ได้ อะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคและดูแล้วว่าไม่สามารถที่จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จหรือสะดุดลง เราจะพยายามปลดชนวนตรงนั้นออกทั้งหมด หลายเรื่องของพรรคภูมิใจไทยเราก็ยอมถอยในชั้นกรรมาธิการ และในการลงมติมาตรา 256 / 28 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. เป็นการแข่งขันระหว่างกรรมาธิการเสียงข้างมากกับการแปรญัตติของ สว. ซึ่งเขาพูดชัดเจนว่าหากเขาแพ้ในวาระ 2 วาระ 3 เขาก็ไม่โหวตให้
ดังนั้น ในวาระ 3 เราจะไม่ได้เสียง สว.ถึง 67 เสียงอย่างแน่นอน พรรคภูมิใจไทยจึงต้องตัดสินใจไม่ใช่เพราะตัวเนื้อหาสาระ บางครั้งเนื้อหาอาจถูกใจหรือไม่ถูกใจ แต่เราดูที่ปลายทางที่ให้สัญญาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จ เราก็เลือกในสิ่งที่คิดว่าจะเดินต่อไปไปได้ จึงต้องลงมติตามการสงวน
ทันทีที่เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. บางคนลุกขึ้นหารือเสนอต่อประธานรัฐสภาว่าจะเสนอญัตติด่วนเป็นเอกสารเพื่อให้บรรจุไว้ในระเบียบวาระ ในเรื่องการทำคำถามประชามติคำถามที่หนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านั้นในวันอังคารที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ได้มีความพยายามที่จะนำเรื่องคำถามประชามติคำถามที่หนึ่งเข้าที่ประชุมครม.เพื่อที่จะมีมติ แต่ทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่าการริเริ่มทำประชามติการริเริ่มทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ควรต้องเริ่มจากรัฐสภา จึงไม่สามารถนำเข้าครม.ในวันดังกล่าวได้ จึงต้องไปเสนอเป็นญัตติด่วนที่สภา ทั้งสองข้อนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าเรามีความจริงใจในการเดินตาม MOA ที่ให้สัญญากับพรรคประชาชน
