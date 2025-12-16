เพจดังชี้ชัด “ดราม่าฉาว ROV” เสียหายที่สุดไม่ใช่อันดับ-ไม่ใช่เหรียญ แบนกี่ปี ? ฟังกกท.ตอบ
เพจท่านเปา เผยกรณี ROV สิ่งที่เสียหายที่สุดไม่ใช่อันดับไม่ใช่เหรียญ แต่คือ เกียรติยศและหน้าตาของสยามประเทศ แบนกี่ปี รองผู้ว่า กกท. ชี้ขึ้นอยู่กับการสอบสวน
วันนี้ (16 ธ.ค.) เฟซบุ๊ฟแฟนเพจ “ท่านเปา“ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีฉาวของการแข่งขัน “Arena of Valor” หรือ “RoV” ประเภททีมหญิง ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยระบุว่า “งามหน้าไม่พอ งามไส้อีกต่างหาก…ดราม่านักกีฬาอีสปอร์ตหญิงทีมชาติไทย ในนาม “Tokyogurl” ปะทุขึ้นกลางเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ เกมที่พบกับเวียดนามกลายเป็นชนวนสำคัญ เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่า มีการใช้ซอฟต์แวร์หรือบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงการแข่งขัน”
“พูดกันตรงๆ แบบไม่อ้อมนี่ไม่ใช่แค่ “พลาด” แต่มันคือ “โกง” ผลที่ตามมาไม่ใช่แค่การปรับแพ้ในแมตช์นั้น แต่รวมถึงการถูกขับออกจากทีมชาติ และถูกแบนจากการแข่งขันของผู้จัดเกมแบบถาวร นี่แหละคือประเด็นใหญ่เพราะการแข่งขันครั้งนี้ ไม่ได้แข่งในนามบุคคล แต่แข่งในนาม “ประเทศไทย” ความผิดของคนเพียงคนเดียว จึงกลายเป็นมลทินที่เปื้อนทั้งทีม สมาคม และภาพลักษณ์ของประเทศ”
“แม้จะมีคนพยายามบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่คำถามคือ จะเป็นเรื่องส่วนตัวได้อย่างไรในเมื่อธงชาติไทยติดอยู่บนเสื้อนักกีฬา
และเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้น ระหว่างการแข่งขัน มีภาพหลุดออกมาในโซเชียล เป็นจังหวะที่นักกีฬาคนดังกล่าวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหน้ากล้อง แม้เพื่อนร่วมทีมจะพยายามห้ามปรามแล้วก็ตาม”
“จากเรื่องโกงลุกลามไปเป็นเรื่องมารยาท จากความผิดพลาด กลายเป็นความน่าอับอายซ้ำสอง สุดท้าย สิ่งที่เสียหายที่สุดไม่ใช่อันดับไม่ใช่เหรียญแต่คือภาพลักษณ์ของประเทศ”
ขณะเดียวกัน นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท. ) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา แสดงความเห็นถึงกรณีนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงไทยในเกม RoV รายนี้ที่ถูกขับออกจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยระบุ ตนได้พูดคุยกับทางสมาคมอีสปอร์ตไทย เกี่ยวกับการตัดสินใจให้ถอนตัวจากรอบรองชนะเลิศ (พบกับ สปป.ลาว) ซึ่งจะทำให้ทีม RoV ทีมหญิงไม่อยู่ในอันดับและไม่ได้เงินรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
เรื่องบทลงโทษ จากนี้จะมีการพูดคุยกับสมาคมต่อไปแต่ที่แน่นอนจะถูกห้ามเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมแน่นอนแล้ว แต่จะใช้เวลาแบนกี่ปี ขึ้นอยู่กับการสอบสวนต่อจากนี้
ขณะที่เงินเบี้ยเลี้ยงสมาคมอีสปอร์ตเก็บตัวตั้งแต่เดือน ก.พ. จนถึง พ.ย. เป็นเวลา 10 เดือน ของนักกีฬาคนนี้จะถูกเรียกคืนทั้งหมด ส่วนคนอื่นจะมีการพิจารณาหลังสืบสวนต่อไป.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เพื่อนนักกีฬา RoV หญิง โพสต์เศร้า รับผลกระทบ ถูกถอนตัวซีเกมส์ 2025
- ด่วนที่สุด! สมาคมอีสปอร์ตไทย ประกาศถอนทีม RoV หญิงไทย พ้นซีเกมส์ 2025 แสดงสปิริตเจ้าภาพ
- ถ่ายทอดสด RoV ซีเกมส์ 2025 รอบชิงสายล่าง ‘ไทย พบ ลาว’ ทีมหญิง 16 ธันวาคม 2568
ติดตาม The Thaiger บน Google News: