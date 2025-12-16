ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว
ลูกชาย “อองซานซูจี” เปิดใจหวั่นแม่เสียชีวิตในคุก หลังถูกรัฐบาลทหารเมียนมา คุมขังและตัดขาดจากโลกภายนอก นานกว่า 2 ปี
นายคิม อริส บุตรชายของนางอองซานซูจี อดีตผู้นำเมียนมาและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อชะตากรรมของมารดาวัย 80 ปี โดยระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่มารดาของตนอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีใครได้รับข่าวคราวหรือได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเลย แม้กระทั่งทีมกฎหมายส่วนตัวก็ถูกกีดกันไม่ให้พบหน้า
คิม อริส เปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศ ระหว่างการเดินทางไปรณรงค์เรียกร้องอิสรภาพให้มารดาที่ประเทศญี่ปุ่นว่า นางซูจีมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังรุมเร้าตามวัย ทั้งโรคหัวใจและอาการเจ็บป่วยอื่นๆ แต่กลับถูกคุมขังเดี่ยวในสภาพที่โหดร้ายและขาดการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม เขาได้รับเพียงข้อมูลบอกเล่าที่กระจัดกระจายและไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ จึงเกรงว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดอาจเกิดขึ้นกับเธอแล้วภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหาร
นายอริส ยังได้วิพากษ์วิจารณ์แผนการจัดการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารเมียนมา ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนธันวาคมนี้ว่า เป็นเพียงฉากบังหน้าเพื่อสืบทอดอำนาจและขาดความชอบธรรม แต่เขาก็ยังหวังลึกๆ ว่า พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหาร อาจใช้โอกาสนี้ในการปล่อยตัวหรือย้ายมารดาของเขาไปกักบริเวณที่บ้านพัก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและลดแรงกดดันจากนานาชาติ
สำหรับสถานการณ์ของนางซูจี เธอถูกกองทัพเมียนมาควบคุมตัวทันทีหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และถูกตัดสินจำคุกรวม 33 ปี ในข้อหาต่างๆ ที่ถูกมองว่ามีแรงจูงใจทางการเมือง แม้ในอดีตเธอจะเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวทีโลกจากกรณีโรฮิงญา แต่อริสยืนยันว่ามารดาของเขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำดังกล่าว และเรียกร้องให้ประชาคมโลกกลับมาให้ความสนใจชะตากรรมของเธอและประชาชนชาวเมียนมาอีกครั้ง
ที่มา: Independent
