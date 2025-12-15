เปิดวาร์ป ไดแอนนา ช่างภาพหน้าเด็ก สลัดผ้าอวดหุ่นแซ่บ เฉลยอายุจริงมีอึ้ง
รู้จัก ไดแอนนา ตำนานหน้าประถมหุ่นมหาลัย ช่างภาพหน้าเด็กขอทวงบัลลังก์ สลัดผ้าอวดบิกินีแดงเดือด ทำไทม์ไลน์แตก จนหลายคนทายอายุไม่ถูก รู้เฉลยมีอึ้ง ยังเป๊ะปังโกงอายุสุด ๆ
หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 6 ปีก่อน เชื่อว่าหนุ่ม ๆ นักท่องโซเชียลหลายคนคงจำกันได้ดีกับกระแสไวรัลข้ามประเทศของช่างภาพสาวชาวจีนเจ้าของฉายา ‘หน้าประถม หุ่นมหาลัย’ หรือที่มีใบหน้าจิ้มลิ้มราวกับเด็กสาวแต่ซ่อนรูปสุดเซ็กซี่อย่าง ไดแอนนา (Dai Anna) ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความฮือฮาบนบอร์ดสนทนาชื่อดังอย่าง PTT มาแล้ว
ล่าสุด เวลาผ่านไป 6 ปี เธอกลับมาทวงบัลลังก์ความฮอตอีกครั้ง เมื่อเจ้าตัวได้อัปเดตชีวิตดี๊ดี หนีหนาวลงใต้ไปรับลมร้อน พร้อมปล่อยเซตภาพเด็ดที่ทำเอาไทม์ไลน์ลุกเป็นไฟ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ไดแอนนาได้โพสต์ภาพลงใน Instagram ส่วนตัว เผยให้เห็นลุคสุดชิลขณะพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมทางตอนใต้ โดยไฮไลต์อยู่ที่ชุดบิกินีลายสก๊อตสีแดงที่ขับผิวขาวออร่า ท้าแสงแดดและทิวต้นปาล์ม แม้จะเป็นเพียงภาพริมสระน้ำ แต่ดาเมจความรุนแรงนั้นเกินต้านทาน
ภาพเซตนี้เผยให้เห็นพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากสาวน้อยหน้าเด็กในวันวาน สู่วันนี้ที่ดูสวยสะพรั่งและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น รวมทั้งรอยยิ้มหวาน ๆ ที่ทำเอาแฟนคลับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เห็นแล้วเหมือนหน้าร้อนกลับมาอีกครั้ง
ทันทีที่ภาพถูกปล่อยออกมา บรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างก็เข้ามากดหัวใจและคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลาม อาทิ “สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก!”, “ดูผอมลง หุ่นดีสุด ๆ”, “หน้าร้อนกลับมาแล้ว เพราะความฮอตของเธอ” และ “สวยสังหารมากแม่!”
สำหรับ ไดแอนนา เกิดปี 1990 ปัจจุบันอายุราว 35 ปี แต่หน้ายังดูเด็กสวนทางกับอายุ เธอคือช่างภาพมืออาชีพที่มีฝีมือไม่ธรรมดา มักจะแชร์ผลงานการถ่ายภาพสวย ๆ สลับกับภาพเซลฟี่ของตัวเองลงใน Weibo และ IG อยู่เสมอ ทั้งยังเคยเป็นขวัญใจชาวเน็ตไต้หวัน ถึงขนาดที่เคยโพสต์หยอกล้อแฟนคลับว่า ‘เดือนนี้ฉันจะไปไต้หวันนะ มีเพื่อนที่นั่นตามฉันอยู่ไหม?’ ทำเอาหนุ่ม ๆ ในตอนนั้นตื่นเต้นอยากไปดักรอเจอตัวจริงกันยกใหญ่
ใครที่อยากติดตามผลงานและความน่ารักของเธอ สามารถไปกดติดตามช่างภาพสาวสุดแซ่บคนนี้ได้ที่อินสตาแกรม gurl_anna
ข้อมูลจาก : ettoday
