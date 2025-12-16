บันเทิง

ย้อนไทม์ไลน์คดี อ๊อฟ ธนกฤต เหยื่อเมาแล้วขับ หลังศาลฎีกาสั่งจำคุกคู่กรณี 1 ปี

เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 14:03 น.
113
ภาพของอ๊อฟ ธนกฤต ก่อนเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับ
FB/แม่น้องอ๊อฟธนกฤต ลำพูน

ย้อนไทม์ไลน์ อ๊อฟ ธนกฤต โศกนาฏกรรมปี 65 หญิงเมาขับชนท้ายทำนักแสดงหนุ่ม “16 ห้าว 19 เดือด” หมดอนาคต ศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุกไม่รอลงอาญา ส่วนค่าเสียหายแม่เผยยังไร้วี่แวว

บทสรุปทางกฎหมายที่ครอบครัวรอคอยมานานกว่า 3 ปี ได้มาถึงที่สิ้นสุดแล้ว สำหรับคดีมหากาพย์ของ อ๊อฟ ธนกฤต วุฒิโรธง อดีตนักแสดงดาวรุ่งที่ต้องหมดอนาคตและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากเหตุการณ์เมาแล้วขับ ล่าสุดที่ศาลจังหวัดลำพูน ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ให้ลงโทษจำคุกจำเลยเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา ถือเป็นการปิดฉากการต่อสู้ในคดีอาญาอย่างสมบูรณ์

ย้อนรอยโศกนาฏกรรม อ๊อฟ ธนกฤต

หากย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ชีวิตของชายหนุ่มอนาคตไกลคนหนึ่งต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล ขณะที่ อ๊อฟ ธนกฤต กำลังขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าจากลำพูนเข้าสู่เชียงใหม่ด้วยหัวใจที่พองโต เพื่อไปร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง 16 ห้าว 19 เดือด ซึ่งเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของเขา

แต่ความฝันนั้นกลับถูกทำลายลงกลางทาง เมื่อรถยนต์ของ น.ส.ญาสุมิน ที่อยู่ในอาการมึนเมาพุ่งชนท้ายอย่างจัง ส่งผลให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง เปิดกะโหลกศีรษะ และรักษาตัวในห้อง ICU นานหลายวัน ก่อนจะฟื้นขึ้นมาในสภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทิ้งภาระอันหนักอึ้งและความโศกเศร้าไว้ให้กับผู้เป็นแม่และครอบครัว

ภาพเหตุการณ์ที่รถยนต์ชนท้ายอ๊อฟ ธนกฤต
FB/แม่น้องอ๊อฟธนกฤต ลำพูน

เส้นทางการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมดำเนินมาอย่างยาวนาน โดยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาจำคุกจำเลยโดยให้รอลงอาญา พร้อมสั่งชดใช้ค่าเสียหายในคดีแพ่งกว่า 4.17 ล้านบาท

ต่อมาในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 คดีได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 มองเห็นถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงของการเมาแล้วขับที่ทำลายชีวิตผู้อื่น จึงพิพากษาแก้โทษให้หนักขึ้นเป็น “จำคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา” นำมาสู่การยื่นฎีกาของจำเลย และบทสรุปสุดท้ายในวันนี้ที่ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์

การบังคับคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีอ๊อฟ ธนกฤต
FB/แม่น้องอ๊อฟธนกฤต ลำพูน

ครอบครัวต้องบังคับคดี เพื่อสืบทรัพย์ 4 ล้าน

อย่างไรก็ตาม แม้ชนะคดีอาญาและคู่กรณีต้องรับโทษจำคุก แต่ในมุมของความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัว กลับยังไม่ได้รับการเยียวยาตามที่ควรจะเป็น โดยทางครอบครัวเปิดเผยด้วยความอัดอั้นว่า จนถึงปัจจุบันเงินค่าเสียหายทางแพ่งจำนวนกว่า 4 ล้านบาทตามคำสั่งศาล ยังคงเป็นเพียงตัวเลขบนกระดาษ ยังไม่ได้รับการชดใช้จริงแต่อย่างใด

ทำให้หลังจากนี้ครอบครัวยังต้องเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการ “บังคับคดี” เพื่อสืบทรัพย์และยึดทรัพย์คู่กรณีมาชดใช้หนี้ ซึ่งยังไม่มีหลักประกันว่าจะได้เงินคืนเมื่อไหร่ สวนทางกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา “อ๊อฟ” ที่ยังคงต้องจ่ายทุกวันโดยไม่มีวันหยุด

