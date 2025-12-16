จับโป๊ะ กัมพูชาโชว์ภาพเครื่องบินรบ ที่แท้ปลดประจำการแล้ว 20 ปี แอบหลอกเขมรด้วยกันเอง
จับโป๊ะทหารกัมพูชา นำภาพซากเครื่องบินรบ MiG-21 ปลดประจำการแล้วกว่า 20 ปี มาหลอกคนเขมรด้วยกัน
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Army Military Force” ได้ออกมาเปิดเผยหลักฐานสำคัญที่กองทัพกัมพูชาแอบอ้างโดยนำภาพยุทโธปกรณ์อย่างเช่น “เครื่องบินรบ” มาโชว์แสนยานุภาพแต่สุดท้ายเฉลยต่อมาปรากฏว่า เป็นแค่เศษซากเครื่องบินรบเก่าที่ปลกประจำการไปนานแล้ว
โดยเนื้อหาจากเพจระบุว่า “เพจปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ของกัมพูชา ได้นำภาพซากเครื่องบินรบ MiG-21 ที่ปลดประจำการไปกว่า 20 ปี และกำลังถูกนำไปจัดตั้งเป็นอนุสรณ์สถาน มาโพสต์เพื่อปั่นกระแสหลอกชาวกัมพูชาด้วยข้อความระบุว่า “ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមកហើយពេលនេះការអត់ធ្មត់បានអស់ហើយយន្តហោះចម្បាំងកម្ពុជា” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า : “เครื่องบินรบของกัมพูชาเริ่มทยอยถูกส่งเข้ามาแล้ว และตอนนี้ความอดทนของทุกคนกำลังจะหมดลง”.
