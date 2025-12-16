นายอาร์ม ของขึ้น! โพสต์เดือดกลางเฟซบุ๊ก “เราโกงซีเกมส์ทำไมวะแชท”
นายอาร์ม ครีเอเตอร์สายเทคฯ ดัง ตั้งคำถามแทงใจดำ หลังวงการอีสปอร์ตไทยฉาวโฉ่ Tokyogurl ถูกจับแพ้ฟาวล์พ้นทีมชาติ แถมเจอ Garena แบนตลอดชีวิต เซ่นปมใช้อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์โกง
นายอาร์ม (9arm) หรือ ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล ครีเอเตอร์สายเทคโนโลยีชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงดราม่าวงการอีสปอร์ตไทย ด้วยข้อความสั้น ๆ แต่กระแทกใจความรู้สึกคนไทยว่า
“เราโกงซีเกมส์ทำไมวะแชท”
โพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังจากเกิดเหตุการณ์อัปยศในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อนักกีฬาอีสปอร์ตความหวังของไทยถูกตรวจพบการกระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรง
ต้นตอของคำถามเดือดจากนายอาร์ม มาจากกรณีของ “Tokyogurl” หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ นักกีฬา RoV ทีมชาติไทย ประเภททีมหญิง ที่ต้องจบเส้นทางในนามทีมชาติลงอย่างกะทันหัน เมื่อสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ออกประกาศคำสั่งลงโทษให้พ้นจากการเป็นนักกีฬาในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ โดยอ้างอิงคำตัดสินชี้ขาดจากฝ่ายเทคนิคการแข่งขันอีสปอร์ต (Esports Technical Delegate)
จากการตรวจสอบข้อมูลในคู่มือเทคนิค (Technical Handbook) ของการแข่งขันซีเกมส์ พบว่ามูลเหตุที่นำไปสู่การตัดสิทธิ์ เกิดจากการฝ่าฝืนกฎกติกาข้อที่ 9.4.3 ซึ่งระบุถึงการกระทำที่เข้าข่ายการเอาเปรียบในการแข่งขันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ “การใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ระหว่างแข่งขัน” ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงที่ระบุบทลงโทษไว้ว่า ผู้กระทำผิดจะต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที (Disqualification)
ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในซีเกมส์ ล่าสุดทาง Garena RoV Thailand ต้นสังกัดผู้จัดการแข่งขัน ได้ออกแถลงการณ์ด่วนเพื่อรักษามาตรฐานและความศักดิ์สิทธิ์ของวงการอีสปอร์ต โดยประกาศบทลงโทษสูงสุด ห้าม นางสาวณภัทร วราสินธ์ เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่จัดโดยการีนา “ตลอดชีวิต” มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ (16 ธ.ค. 68) เป็นต้นไป
