ข่าวการเมือง
“อนุทิน” มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก“
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย อนุทิน มอบคำขวัญวันเด็กปี 2569 รักชาติไทย ใส่ใจโลก
น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก“
ทั้งนี้สำหรับคำขวัญในปี 2568 โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า “ทุกโอกาส คือ การเรียนรู้ พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง”
ขณะที่ในปี 2567 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฯ แพทองธาร มอบ คำขวัญวันเด็ก 68 เน้นเรียนรู้จากทุกโอกาส ปรับตัวสู่อนาคต
- สรุปคำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็ก ย้อนหลัง 38 ปี
- ‘ชัชชาติ’ มอบคำขวัญวันเด็ก 2567 เน้นเปลี่ยนนิสัยเดิม เริ่มนิสัยใหม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ
1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย
ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค
เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ
5 ชั่วโมง ที่แล้ว