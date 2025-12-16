“อนุทิน” ยันคุย “ทรัมป์” ไม่มีคลาดเคลื่อน มีคนอื่นนั่งอยู่ด้วย ศัพท์ไม่ยาก
อนุทิน โผล่ตอบ สุทธิชัย หยุ่น ยืนยันวันคุยกับ ทรัมป์ ไม่มีคลาดเคลื่อน มีคนอื่นนั่งอยู่ด้วย ศัพท์ไม่ยากมาก เตือนนักข่าวอาวุโส ทำประเทศชาติเสียหาย
จากกรณีที่ สุทธิชัย หยุ่น นักข่าวอาวุโสโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวกับประเด็นภาษีทรัมป์ ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่จะใช้กับไทย หากไม่หยุดต่อสู้กับกัมพูชา โดยระบุว่า “‘ทรัมป์‘ ให้สัมภาษณ์ Wall Street Journal ว่าเขาได้ใช้ tariff กดดันให้ไทยกับกัมพูชายุติการสู้รบ! คุณอนุทินที่คุยกับทรัมป์คืนวันก่อนไม่เห็นบอกคนไทยแบบนั้น ตรงกันข้ามกลับบอกว่ามี “สัญญาณบวก” จากทรัมป์ให้กลับไปเจรจาภาษีกับ USTR ใครพูดไม่ชัดหรือใครฟังอะไรคลาดเคลื่อน?”
ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้เข้ามาตอบโพสต์ดังกล่าวว่า “ตอนพูดกับ ปธน ทรั้มป์ ผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับคุณสุทธิชัย มีคนร่วมรับฟังอยู่หลายคน ความรู้ภาษาอังกฤษของผมถึงแม้จะไม่ดีเท่าคุณสุทธิชัยแต่ผมมั่นใจว่าผมได้บอกคนไทยตามสิ่งที่ได้พูดกับสหรัฐทุกอย่าง ไม่มีปิดบังและไม่มีสิ่งใดคลาดเคลื่อน ภาษาที่สื่อสารในวันนั้นก็ไม่ต้องถึงขั้นต้องเปิดดิกชันนารี และเมื่อพูดเสร็จก็มีการสรุปข้อความที่จะแถลงข่าวร่วมกับทีมงานที่ร่วมรับฟังอยู่ด้วยก่อนเดินไปแถลงข่าวตามที่นัดเวลากับนักข่าวไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นการให้สัมภาษณ์แบบฉับพลัน ก็ขอให้คุณสุทธิชัยได้เข้าใจและอย่าพยายามสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้ประชาชน
คุณสุทธิชัยมีช่องทางติดต่อผมโดยตรงมาตลอด หากมีข้อสงสัย ผมยินดีอธิบายให้ทราบด้วยความเต็มใจ แต่ช่วงนี้คุณสุทธิชัยมักจะสรุปเอง ไม่ตรวจสอบข่าวกับผมเหมือนที่เคยทำมาในช่วงก่อนหน้านี้ ผมเกรงว่าคุณสุทธิชัยจะทำให้ประเทศเราเสียหายครับเพราะสื่อสารข้อมูลที่ผิดให้ประชาชนเข้าใจ เรื่องการปกป้องอธิปไตยของประเทศต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนครับ การสื่อสารที่ถูกต้องจึงมีความหมายมากครับ ผมยังเหมือนเดิมที่คุณสุทธิชัยสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารกับผมได้ตลอดเวลาครับ ขอความกรุณาเห็นแก่ประเทศของเราด้วยนะครับ”
