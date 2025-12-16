ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันคุย “ทรัมป์” ไม่มีคลาดเคลื่อน มีคนอื่นนั่งอยู่ด้วย ศัพท์ไม่ยาก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 08:32 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 08:35 น.
74

อนุทิน โผล่ตอบ สุทธิชัย หยุ่น ยืนยันวันคุยกับ ทรัมป์ ไม่มีคลาดเคลื่อน มีคนอื่นนั่งอยู่ด้วย ศัพท์ไม่ยากมาก เตือนนักข่าวอาวุโส ทำประเทศชาติเสียหาย

จากกรณีที่ สุทธิชัย หยุ่น นักข่าวอาวุโสโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวกับประเด็นภาษีทรัมป์ ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่จะใช้กับไทย หากไม่หยุดต่อสู้กับกัมพูชา โดยระบุว่า “‘ทรัมป์‘ ให้สัมภาษณ์ Wall Street Journal ว่าเขาได้ใช้ tariff กดดันให้ไทยกับกัมพูชายุติการสู้รบ! คุณอนุทินที่คุยกับทรัมป์คืนวันก่อนไม่เห็นบอกคนไทยแบบนั้น ตรงกันข้ามกลับบอกว่ามี “สัญญาณบวก” จากทรัมป์ให้กลับไปเจรจาภาษีกับ USTR ใครพูดไม่ชัดหรือใครฟังอะไรคลาดเคลื่อน?”

ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้เข้ามาตอบโพสต์ดังกล่าวว่า “ตอนพูดกับ ปธน ทรั้มป์ ผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับคุณสุทธิชัย มีคนร่วมรับฟังอยู่หลายคน ความรู้ภาษาอังกฤษของผมถึงแม้จะไม่ดีเท่าคุณสุทธิชัยแต่ผมมั่นใจว่าผมได้บอกคนไทยตามสิ่งที่ได้พูดกับสหรัฐทุกอย่าง ไม่มีปิดบังและไม่มีสิ่งใดคลาดเคลื่อน ภาษาที่สื่อสารในวันนั้นก็ไม่ต้องถึงขั้นต้องเปิดดิกชันนารี และเมื่อพูดเสร็จก็มีการสรุปข้อความที่จะแถลงข่าวร่วมกับทีมงานที่ร่วมรับฟังอยู่ด้วยก่อนเดินไปแถลงข่าวตามที่นัดเวลากับนักข่าวไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นการให้สัมภาษณ์แบบฉับพลัน ก็ขอให้คุณสุทธิชัยได้เข้าใจและอย่าพยายามสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้ประชาชน

คุณสุทธิชัยมีช่องทางติดต่อผมโดยตรงมาตลอด หากมีข้อสงสัย ผมยินดีอธิบายให้ทราบด้วยความเต็มใจ แต่ช่วงนี้คุณสุทธิชัยมักจะสรุปเอง ไม่ตรวจสอบข่าวกับผมเหมือนที่เคยทำมาในช่วงก่อนหน้านี้ ผมเกรงว่าคุณสุทธิชัยจะทำให้ประเทศเราเสียหายครับเพราะสื่อสารข้อมูลที่ผิดให้ประชาชนเข้าใจ เรื่องการปกป้องอธิปไตยของประเทศต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนครับ การสื่อสารที่ถูกต้องจึงมีความหมายมากครับ ผมยังเหมือนเดิมที่คุณสุทธิชัยสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารกับผมได้ตลอดเวลาครับ ขอความกรุณาเห็นแก่ประเทศของเราด้วยนะครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พล.อ.ณัฐพล ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

8 นาที ที่แล้ว
ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง ข่าวกีฬา

ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

11 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องด่วนโค้งสุดท้าย ไก่เจ้าพายุ แจกเลขเด็ด 2-3 ตัวท้าย ลุ้นโชคงวด 16 ธ.ค. 68

14 นาที ที่แล้ว
เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ คนดัง เสียชีวิตกะทันหัน ข่าวดารา

นิโคล เทริโอ โพสต์เศร้า เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ดัง เสียชีวิตกะทันหัน

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

หลั่งน้ำตา วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พลิกดับ เวียดนาม ซิวแชมป์ซีเกมส์สมัย 17

20 นาที ที่แล้ว
เหอ ฉิง นักแสดงหญิงชื่อดังชาวจีน เสียชีวิตในวัย 61 ปี บันเทิง

สิ้นงามอมตะ “เหอ ฉิง” นักแสดง ไซอิ๋ว-สามก๊ก เสียชีวิตแล้ว ในวัย 61 ปี

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“Tokyogurl” โปร RoV หญิง ถูกขับพ้นซีเกมส์ ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 16 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

32 นาที ที่แล้ว
เป็กกี้ แฉ อดีตสามี มีแต่ตัว สินสอด 4 ล้าน ก็เงินตัวเอง จ่ายให้ยันค่ากางเกงใน บันเทิง

เป็กกี้ แฉ อดีตสามี มีแต่ตัว สินสอด 4 ล้าน ก็เงินตัวเอง จ่ายให้ยันค่ากางเกงใน

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ฟ้อง BBC คดีหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายกระทงละ 1.5 แสนล้าน

41 นาที ที่แล้ว
ภาคประชาชนขอนแก่นบุกโรงพัก ร้องเอาผิด &quot;แม่-ลูกตระกูลดัง&quot; ชี้เป้า &quot;แม่&quot; โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลชาวบ้านลงโซเชียล จี้สอบ &quot;รมว.ดีอี&quot; ละเว้นหน้าที่หรือไม่ ด้านเจ้าตัวโต้เดือด ยันไม่เข้าข่าย PDPA ชี้เป็นเอกสารในคดี ข่าวการเมือง

แจ้งจับ “ไชยชนก-แม่” ปมโพสต์ภาพ ทะเบียนราษฎร ร้องสอบผิด PDPA พ่วง ม.157

43 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส ข่าว

กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส

46 นาที ที่แล้ว
เลขธูปเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 12 68 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ จุดธูปพระพิฆเนศ เปิดเลข 3 ตัวตรง งวด 16/12/68 หวยออกบ่ายนี้

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน ผลักดัน “ไทย-กัมพูชา” หยุดยิง ชี้มีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรคือสมบัติล้ำค่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธ.ค. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง ข่าวต่างประเทศ

หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” อัด “อนุทิน” ทำได้แค่นี้ เปลี่ยนสถานการณ์เป็นโลกล้อมไทยแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทสุดโหด ออกหนังสือเตือนพนักงาน &quot;หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน&quot; หลังไม่ร่วมงานปีใหม่ ข่าว

บริษัทสุดโหด ออกใบเตือนพนักงาน “หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน” หลังไม่ร่วมงานปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันคุย “ทรัมป์” ไม่มีคลาดเคลื่อน มีคนอื่นนั่งอยู่ด้วย ศัพท์ไม่ยาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจคุมตัว “นิค ไรเนอร์” ฐานผู้ต้องสงสัยหลักฆ่าพ่อ-ผกก.ดัง “ร็อบ ไรเนอร์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมลุ้นผล ธ.ก.ส. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 ธันวาคม 2568 แล้ววันนี้ พร้อมรายละเอียดรางวัลทุกชุดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ธันวาคม 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผยรายชื่ออาวุธจากจีนที่เขมรครอบครอง หลังไทยยึดเนิน 500

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตรัสเซีย ยืนยันไม่มีทหารรับจ้างรบให้กัมพูชา หนุนสันติวิธี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 16 12 68 พร้อมผลรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท ตรวจหวย

หวยออมสิน 16/12/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทุกรางวัลที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 08:32 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 08:35 น.
74
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ส่องด่วนโค้งสุดท้าย ไก่เจ้าพายุ แจกเลขเด็ด 2-3 ตัวท้าย ลุ้นโชคงวด 16 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ คนดัง เสียชีวิตกะทันหัน

นิโคล เทริโอ โพสต์เศร้า เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ดัง เสียชีวิตกะทันหัน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button