ข่าว

น่าคิด! “ตุ๊กตางานกาชาด” ผิดลิขสิทธิ์ไหม โลกออนไลน์ถกวุ่นหรือจนท.อาจไม่รู้ ?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 11:47 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 11:47 น.
92
งานกาชาด ตุ๊กตา
แฟ้มภาพ

โลกออนไลน์ตั้งคำถามสนั่น ตุ๊กตาจับสลากในงานกาชาด ถูกลิขสิทธิ์หรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่อาจจะไม่รู้ตัวไหนผิดกฎหมาย งานนี้คนเคยไปเดินงานพากันใส่ความเห็นรัวๆ เตลิดจนทราบที่มาของจับสลากส่วนมากในงานได้มาแบบนี้

ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้บัญชีติ๊กต่อก @forfammmmm_ โพสต์คลิปบรรรยากาศภายในงานกาชาดประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นที่สวนลุมพินี กทม. ระหว่างวันที่ 11-21 ธ.ค. โดยในโพสต์ดังกล่าวได้ตั้งข้อสงสัยถึงตุ๊กตาที่นำมาร่วมสนุกในงานดังกล่าวด้วย โดยระบุว่า “เห็นแล้วแบบผิดลิขสิทธิ์หนักมาก หน่วยงานราชการทำไมเอาของผิดลิขสิทธิ์มาทำกิจกรรมนะ”

ต่อมาเรื่องนี้เริ่มกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง เมื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ผู้บริโภคได้หยิบยกเนื้อหาดังกล้าวมาแชร์ต่อพร้อมกับั้งคำถามสืบเนื่องด้วยว่า “เออ ประเด็นนี้น่าคิดหรือว่าบางทีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวไหนผิดลิขสิทธิ์ก็เป็นได้ #ผู้บริโภคว่าไง เห็นถกเถียงกันระหว่างคนที่ไม่สนับสนุนของผิดลิขสิทธิ์กับคนที่ไม่คิดอะไร ก็ดุเดือดอยู่”

ขณะที่ความเห็นของหลายๆ คน ก็ให้ข้อมูลที่จน่าสนใจถึงแหล่งที่มาของสิ่งของต่างๆ ที่นำมาร่วมสนุกในงาน อาทิ ความหนึ่งระบุว่า ตนเคยขายของงานวัดหลายๆ ที่ ส่วนมากรับบริจาคมา บางคนเอาของมาให้งานเลยก็มี

“ปกติจะรวบรวมมาจากหลายๆคนในหน่วยงาน คิดว่าคนๆนั้นคงไปซื้อจากในตลาดนัดหรือมีคนให้มาอีกที อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องลิขสิทธิ์”

“เท่าที่เราไปมา อันนี้ไม่ใช่ของหน่วยงานราชการ แต่เป็นร้านจับสลากเหมือนงานวัดค่ะ อยู่โซนปาโป่งบิงโกงานวัด แต่ก็ไม่เข้าใจงานกาชาด มีให้ร้านแบบนี้ไปตั้งอยู่ในงานมันปกติไหม”

แม้บางความเห็นจะดูอะลุ่มอล่วยให้กับการนำของมาจับสลาก เช่นเดียวกับที่มีการอธิบายว่า โซนที่เป็นประเด็นนั้นไม่ใช่โซนของหน่วยงานราชการ แต่ไม่นานก็มีพลเมืองดีเช้ามาช่วยยืนยันว่า โซนของหน่วยงานราชการนั้นก็มี “ตุ๊กตา” ที่เข้าข่ายผิดลิขสิทธิ์เหมือนกันด้วย

ภาพจาก Facebook @wecanchoose

“น่าจะอยู่ที่หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาจะจับรึเปล่า​ ถึงจะเป็นหน่วยงานราชการด้วยกันถ้าเขาจะจับขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน​ จริงๆ​ เขาควรจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิกับหน่วยงานราชการด้วยกันบ้างนะ​ หรือจะออกหนังสือเตือนไปก็ได้​ จะได้ไม่เกิดเหตุการแบบนี้”

“บูธนี้เราว่าไม่น่าใช่ของหน่วยงานราชการไหม เรานึกว่า คนนอกมาประมูลบูธ เพราะ เคยไปเล่น มันไม่ได้เขียนว่าเป็นของหน่วยงานราชการนะ หรือเราจำผิด เพราะ ถ้าบูธของหน่วยงานราชการมันจะชัดเจนมาก เขียนไว้เลยจากกรมไหน กระทรวงไหน
…แต่ก็นั้นแหละถ้ามันผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไม่ควรให้อยู่ในงานแต่แรก”

“รู้ค่ะ แต่ลด Cost ไง ซื้อเอาตามสำเพ็ง ตัวนึงไม่แพงค่ะจริงๆ ก็เห็นด้วยค่ะ ที่กาชาดควรมีกฎห้ามของผิดลิขสิทธิ์ในงาน เอาให้เหมือนงานหนังสือเลยก็จะดีแล้วบูธพวกนี้ไม่เคยได้ตังค์จากเราค่ะ เอาเงินไปซื้อขนมกินหรือซื้อสลากกาชาดยังจะดีกว่า”

“เลิกเล่นกิจกรรมนี้ในงานแล้วอะ. เดินหาแต่ของกินพอ”.

ภาพ TikTok @forfammmmm_
ภาพ TikTok @forfammmmm_
ภาพจาก Facebook @wecanchoose
ภาพจาก Facebook @wecanchoose
ภาพจาก Facebook @wecanchoose
ภาพจาก Facebook @wecanchoose

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

3 นาที ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 ตรวจหวย

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก ข่าว

ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการนครนายก สาหร่ายหางกระรอก ข่าวภูมิภาค

เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย เศรษฐกิจ

อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาทา ยัง โพสต์อาลัยเอ็ดดี้ จิณณวัตร เสียชีวิต บันเทิง

ทาทา ยัง ใจสลาย สูญเสียคนสำคัญในชีวิต กราบลาส่งด้วยรักจากหัวใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง กับข้าวกับปลาโอ เฮลั่น ถูกรางวัลที่ 4 รวม 27 ใบ ล้านกว่าบาท เฮง 2 งวดติด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 11:47 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 11:47 น.
92
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
อันดับกองทัพโลกปี 2025

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button