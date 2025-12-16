น่าคิด! “ตุ๊กตางานกาชาด” ผิดลิขสิทธิ์ไหม โลกออนไลน์ถกวุ่นหรือจนท.อาจไม่รู้ ?
โลกออนไลน์ตั้งคำถามสนั่น ตุ๊กตาจับสลากในงานกาชาด ถูกลิขสิทธิ์หรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่อาจจะไม่รู้ตัวไหนผิดกฎหมาย งานนี้คนเคยไปเดินงานพากันใส่ความเห็นรัวๆ เตลิดจนทราบที่มาของจับสลากส่วนมากในงานได้มาแบบนี้
ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้บัญชีติ๊กต่อก @forfammmmm_ โพสต์คลิปบรรรยากาศภายในงานกาชาดประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นที่สวนลุมพินี กทม. ระหว่างวันที่ 11-21 ธ.ค. โดยในโพสต์ดังกล่าวได้ตั้งข้อสงสัยถึงตุ๊กตาที่นำมาร่วมสนุกในงานดังกล่าวด้วย โดยระบุว่า “เห็นแล้วแบบผิดลิขสิทธิ์หนักมาก หน่วยงานราชการทำไมเอาของผิดลิขสิทธิ์มาทำกิจกรรมนะ”
ต่อมาเรื่องนี้เริ่มกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง เมื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ผู้บริโภค” ได้หยิบยกเนื้อหาดังกล้าวมาแชร์ต่อพร้อมกับั้งคำถามสืบเนื่องด้วยว่า “เออ ประเด็นนี้น่าคิดหรือว่าบางทีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวไหนผิดลิขสิทธิ์ก็เป็นได้ #ผู้บริโภคว่าไง เห็นถกเถียงกันระหว่างคนที่ไม่สนับสนุนของผิดลิขสิทธิ์กับคนที่ไม่คิดอะไร ก็ดุเดือดอยู่”
ขณะที่ความเห็นของหลายๆ คน ก็ให้ข้อมูลที่จน่าสนใจถึงแหล่งที่มาของสิ่งของต่างๆ ที่นำมาร่วมสนุกในงาน อาทิ ความหนึ่งระบุว่า ตนเคยขายของงานวัดหลายๆ ที่ ส่วนมากรับบริจาคมา บางคนเอาของมาให้งานเลยก็มี
“ปกติจะรวบรวมมาจากหลายๆคนในหน่วยงาน คิดว่าคนๆนั้นคงไปซื้อจากในตลาดนัดหรือมีคนให้มาอีกที อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องลิขสิทธิ์”
“เท่าที่เราไปมา อันนี้ไม่ใช่ของหน่วยงานราชการ แต่เป็นร้านจับสลากเหมือนงานวัดค่ะ อยู่โซนปาโป่งบิงโกงานวัด แต่ก็ไม่เข้าใจงานกาชาด มีให้ร้านแบบนี้ไปตั้งอยู่ในงานมันปกติไหม”
แม้บางความเห็นจะดูอะลุ่มอล่วยให้กับการนำของมาจับสลาก เช่นเดียวกับที่มีการอธิบายว่า โซนที่เป็นประเด็นนั้นไม่ใช่โซนของหน่วยงานราชการ แต่ไม่นานก็มีพลเมืองดีเช้ามาช่วยยืนยันว่า โซนของหน่วยงานราชการนั้นก็มี “ตุ๊กตา” ที่เข้าข่ายผิดลิขสิทธิ์เหมือนกันด้วย
“น่าจะอยู่ที่หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาจะจับรึเปล่า ถึงจะเป็นหน่วยงานราชการด้วยกันถ้าเขาจะจับขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน จริงๆ เขาควรจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิกับหน่วยงานราชการด้วยกันบ้างนะ หรือจะออกหนังสือเตือนไปก็ได้ จะได้ไม่เกิดเหตุการแบบนี้”
“บูธนี้เราว่าไม่น่าใช่ของหน่วยงานราชการไหม เรานึกว่า คนนอกมาประมูลบูธ เพราะ เคยไปเล่น มันไม่ได้เขียนว่าเป็นของหน่วยงานราชการนะ หรือเราจำผิด เพราะ ถ้าบูธของหน่วยงานราชการมันจะชัดเจนมาก เขียนไว้เลยจากกรมไหน กระทรวงไหน
…แต่ก็นั้นแหละถ้ามันผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไม่ควรให้อยู่ในงานแต่แรก”
“รู้ค่ะ แต่ลด Cost ไง ซื้อเอาตามสำเพ็ง ตัวนึงไม่แพงค่ะจริงๆ ก็เห็นด้วยค่ะ ที่กาชาดควรมีกฎห้ามของผิดลิขสิทธิ์ในงาน เอาให้เหมือนงานหนังสือเลยก็จะดีแล้วบูธพวกนี้ไม่เคยได้ตังค์จากเราค่ะ เอาเงินไปซื้อขนมกินหรือซื้อสลากกาชาดยังจะดีกว่า”
“เลิกเล่นกิจกรรมนี้ในงานแล้วอะ. เดินหาแต่ของกินพอ”.
