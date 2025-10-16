ศาลนัดสืบพยานนัดแรก “จิรัฏฐ์” คดีปลอมเอกสาร ใบผ่านเกณฑ์ทหาร สด.43
ศาลนัดสืบพยานนัดแรก จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ คดีปลอมเอกสาร ใบผ่านเกณฑ์ทหาร สด.43 หลังจากที่มีการตั้งคำถามว่าใช่ใบจริงหรือไม่?
ศาลนัดสืบพยาน นัดแรก คดี สด.43 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม และนำเข้าสู่ระบบฯ อันเป็นเท็จ ในวันที่ 17 ต.ค. 68
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ มีการตั้งคำถามถึงใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 ของนายจิรัฏฐ์ อาจได้มาโดยไม่ถูกต้อง จนเป็นที่มาร้องเรียนให้กองทัพบกตรวจสอบ
โดยใบ สด.43 ของชายไทยที่ถูกต้องสังเกตได้จากมีลายเซ็นจากคณะกรรมการตรวจเลือกครบทั้ง 5 คน และรับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น รวมถึงต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ หากไม่ครบตามองค์ประกอบนี้ ก็จะไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้
เป็นเหตุให้ พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.)ในขณะนั้น ได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญ เข้าแจ้งความดำเนินคดี นายจิรัฏฐ์ ที่สน.ประชาชื่น ข้อหาปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอม
