ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “จิรัฏฐ์” 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม ไม่รอลงอาญา
ศาลพิพากษาจำคุก จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ เป็นระยะเวลา 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม ไม่รอลงอาญา หลังโดนดำเนินคดีฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และนำเข้าสู่ระบบคอมพ์ฯ
ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษา คดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้อง นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน จำเลย ในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ อันเป็นเท็จ สืบเนื่องจากที่นายจิรัฏฐ์แสดงใบผ่านเกณฑ์ทหาร หรือใบ สด.43 ปลอม แล้วนำมาเผยแพร่ในโซเชียล โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีเกิดข้อสงสัยการได้มาซึ่งใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือใบ สด.43 ของนายจิรัฏฐ์ว่าอาจจะได้มาโดยไม่ถูกต้อง จนเป็นที่มาร้องเรียนให้กองทัพบกตรวจสอบ
ก่อนที่ พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) ในขณะนั้น ได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญเข้าแจ้งความดำเนินคดีนายจิรัฏฐ์ที่สน.ประชาชื่น ข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม
คดีนี้ศาลอาญานัดสืบพยานโจทก์ 2 นัด คือวันที่ 17 ตุลาคม และวันที่ 21 ตุลาคม และนัดสืบพยานจำเลย 1 นัด วันที่ 24 ตุลาคม โดยพยานโจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน 6 ปาก และฝ่ายจำเลยมีนายจิรัฏฐ์เป็นพยานเพียงปากเดียวให้ตนเอง โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ศาลสืบพยานทั้งโจทก์และนายจิรัฏฐ์จนแล้วเสร็จ ให้ยกเลิกนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 24 ตุลาคมตามที่นัดไว้ และนัดฟังคำพิพากษาทันที่ในวันนี้
โดยศาลอาญาสั่งจำคุก นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ เป็นเวลา 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีใช้เอกสารใบสด.43 ปลอม ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
