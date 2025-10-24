ข่าว

“จิรัฏฐ์” ลุ้น! นัดพิพากษาคดีปลอมใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 เดือนธันวา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 11:56 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 11:56 น.
68

จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.พรรคประชาชน ลุ้น หลังศาลนัดพิพากษาคดีปลอมใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 ในวันที่ 16 ธ.ค. 68

จากกรณีที่ศาลนัดสืบพยาน นัดแรก คดีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม และนำเข้าสู่ระบบฯ อันเป็นเท็จ ในวันที่ 17 ต.ค. 68 นั้น

ล่าสุดมีรายงานว่าศาลได้ดำเนินการสืบพยานทั้งโจทก์ และนายจิรัฏฐ์ จำเลย จนแล้วเสร็จ ให้ยกเลิกนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 24 ต.ค. ตามที่นัดไว้ และนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ เวลา 09.00 น.

สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ มีการตั้งคำถามถึงใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 ของนายจิรัฏฐ์ อาจได้มาโดยไม่ถูกต้อง จนเป็นที่มาร้องเรียนให้กองทัพบกตรวจสอบ

โดยใบ สด.43 ของชายไทยที่ถูกต้องสังเกตได้จากมีลายเซ็นจากคณะกรรมการตรวจเลือกครบทั้ง 5 คน และรับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น รวมถึงต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ หากไม่ครบตามองค์ประกอบนี้ ก็จะไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้

เป็นเหตุให้ พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.)ในขณะนั้น ได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญ เข้าแจ้งความดำเนินคดี นายจิรัฏฐ์ ที่สน.ประชาชื่น ข้อหาปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไอซ์ รักชนก ถาม นายกฯ อนุทิน ตั้ง ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ปราบสแกมเมอร์ ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ถาม นายกฯ ตั้ง ‘ธรรมนัส’ ปราบสแกมเมอร์ ลั่น มีความรู้-เชี่ยวชาญอะไร

43 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผย “ไทย-กัมพูชา” ร่วมลงนาม 26 ต.ค. ชูปราบสแกมเมอร์

16 นาที ที่แล้ว
&quot;ธนกร&quot; ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ ข่าว

“ธนกร” ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี

32 นาที ที่แล้ว
พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลาเสียชีวิต ข่าว

ศิษย์เศร้า หลวงพ่อสมควร เจ้าอาวาสวัดดัง มรณภาพในกุฏิ คาดโรคประจำตัวกำเริบ

49 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“กฤตย์ รัตนรักษ์” ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “กาญจนา สถาวร” นักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปรากฏชื่อเป็นประธาน “มูลนิธิกันจอมพลัง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลงนามถอนสัญชาติไทย “ลียง พัด” สว.กัมพูชา เอี่ยวค้ามนุษย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ณัฐพงษ์&quot; ชง 4 ข้อเสนอถึง &quot;อนุทิน&quot; จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์ ข่าว

“ณัฐพงษ์” ชง 4 ข้อเสนอถึง “อนุทิน” จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จิรัฏฐ์” ลุ้น! นัดพิพากษาคดีปลอมใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 เดือนธันวา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ บุกถามกลางวงแถลง กัน จอมพลัง คืนเงินบริจาคได้ไหม ข่าว

ณวัฒน์ ปะทะเดือด กัน จอมพลัง ขอเงินบริจาคมูลนิธิคืน ชี้ปิดบังข้อมูล-ไม่โปร่งใส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธรรมนัส” ไม่รู้เรื่อง “กัน จอมพลัง” เขียนยกให้มูลนิธิตน ชี้ทำอะไรไม่ค่อยคิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ช็อก! ร้านบุฟเฟต์ต็อกบกกี เจ้าดังจากเกาหลี ประกาศปิดสาขาในห้างดัง 28 ต.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่ DSI บุกตึกซิโน-ไทย สอบผู้ถือหุ้นคนไทย 2 คน ปม “ปรินซ์ อินเตอร์ฯ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เข้าพบ กกต.ถกจัดประชามติ ร่าง รธน.ยกเลิก MOU 43-44 วันเดียวเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” โผล่จี้ถาม “กัน จอมพลัง” ทำไมต้องโกหกว่าไม่สนิท “ธรรมนัส”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้แล้ว! สาเหตุ กันจอมพลัง ไม่มีชื่อเป็น ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มูลนิธิกันจอมพลัง” ตอบทำไมเลือก “มูลนิธิธรรมนัส” แจงเหลือเงินกี่บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ปริศนา ไม่แน่วันนึงอาจถึงคราวตัวเอง บันเทิง

พูดถึงใคร? เบียร์ เดอะวอยซ์ ลั่น วันนึงอาจถึงคราวตัวเอง ก่อนเฉลยประโยคนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.อินโดกวาดล้าง 34 เกย์ จัดปาร์ตี้สวิงกิ้ง เอาตัวแถลงข่าวประจาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติ ไม่นิ่งนอนใจ ปมรายงาน ปชช.เกาหลีถูกลักพาตัวที่ไทย 11 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินคนสำคัญเชียงราย เสียชีวิต ข่าว

รำลึก อ.ศรีวรรณ ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศรีดอนมูล จากไปอย่างสงบวัย 72 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมิว ลลิตา” ภรรยา “กัน” ลั่นคนดีตรวจสอบได้ วันนี้ 10 โมงเจอกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 11:56 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 11:56 น.
68
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สีหศักดิ์” เผย “ไทย-กัมพูชา” ร่วมลงนาม 26 ต.ค. ชูปราบสแกมเมอร์

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

“กฤตย์ รัตนรักษ์” ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

ประวัติ “กาญจนา สถาวร” นักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปรากฏชื่อเป็นประธาน “มูลนิธิกันจอมพลัง”

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
Back to top button