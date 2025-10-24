“จิรัฏฐ์” ลุ้น! นัดพิพากษาคดีปลอมใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 เดือนธันวา
จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.พรรคประชาชน ลุ้น หลังศาลนัดพิพากษาคดีปลอมใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 ในวันที่ 16 ธ.ค. 68
จากกรณีที่ศาลนัดสืบพยาน นัดแรก คดีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม และนำเข้าสู่ระบบฯ อันเป็นเท็จ ในวันที่ 17 ต.ค. 68 นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่าศาลได้ดำเนินการสืบพยานทั้งโจทก์ และนายจิรัฏฐ์ จำเลย จนแล้วเสร็จ ให้ยกเลิกนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 24 ต.ค. ตามที่นัดไว้ และนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ เวลา 09.00 น.
สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ มีการตั้งคำถามถึงใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 ของนายจิรัฏฐ์ อาจได้มาโดยไม่ถูกต้อง จนเป็นที่มาร้องเรียนให้กองทัพบกตรวจสอบ
โดยใบ สด.43 ของชายไทยที่ถูกต้องสังเกตได้จากมีลายเซ็นจากคณะกรรมการตรวจเลือกครบทั้ง 5 คน และรับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น รวมถึงต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ หากไม่ครบตามองค์ประกอบนี้ ก็จะไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้
เป็นเหตุให้ พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.)ในขณะนั้น ได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญ เข้าแจ้งความดำเนินคดี นายจิรัฏฐ์ ที่สน.ประชาชื่น ข้อหาปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอม
