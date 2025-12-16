อาลัย น้องชมพู่ พลเมืองดีวัย 23 จอดรถช่วยอุบัติเหตุ ถูกรถชนซ้ำร่างตกสะพานดับ
โซเชียลอาลัย ‘น้องชมพู่’ พลเมืองดีวัย 23 ปี ถูกรถชนซ้ำร่างตกสะพาน หลังจอดรถลงช่วยอุบัติเหตุ กู้ภัยเชียงใหม่โพสต์เชิดชูเกียรติ ‘ฮีโร่ของสังคม’ ยกย่องความกล้าหาญและความเสียสละอันยิ่งใหญ่
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา โซเชียลแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ น้องชมพู่ นฤมล บุญมา วัย 23 ปี จอดรถลงช่วยเหลือและโบกรถขณะที่มีอุบัติเหตุบนทางต่างระดับ แต่กลับถูกรถยนต์ชนซ้ำจนร่างกระเด็นตกสะพาน เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่ กู้ภัยเฉพาะกิจ เชียงใหม่ โพสต์เชิดชูความดีของน้องชมพู่ ระบุความว่า “ขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และขอเชิดชูเกียรติ คุณนฤมล บุญมา (น้องชมพู่) อายุ 23ปี ผู้ซึ่งได้ทำหน้าที่ พลเมืองดี ด้วยหัวใจที่กล้าหาญและเปี่ยมด้วยความเสียสละ
..จากเหตุอุบัติเหตุบนทางต่างระดับเชียงแสน ถนนวงแหวนรอบที่ 2 น้องได้จอดรถลงช่วยเหลือและโบกรถเพื่อป้องกันอันตรายให้ผู้อื่น แต่กลับถูกรถยนต์ชนซ้ำ จนร่างกระเด็นตกสะพาน และเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
การกระทำของน้อง คือแบบอย่างของคำว่า “พลเมืองดี” อย่างแท้จริง แม้ต้องแลกด้วยชีวิต แต่ความดีและความกล้าหาญในครั้งนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของสังคมตลอดไป
สมาคมกู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ญาติ และผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต ขอส่งดวงวิญญาณของน้องชมพู่ ไปสู่ภพภูมิที่สงบ และขอเชิดชูเกียรติในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ตลอดไป หลับให้สบายนะฮีโร่ของสังคม ความดีของน้อง…จะไม่สูญเปล่า”
ต่อมาเพื่อนของน้องชมพู่ ออกมาแสดงความเห็นต่อการจากไปในครั้งนี้ เผยข้อความสะเทือนใจว่า “เพื่อนหนูเป็นที่รักของเพื่อนทุกคนทุกกลุ่ม เป็นคนดีเป็นเพื่อนที่ดี เป็นลูกที่ดี พี่สาวที่เก่ง เป็นแฟนที่แข็งแรง ขอบคุณพี่ ๆ กู้ภัยที่ลงแสดงความดีของเพื่อนหนูให้ทุกคนทราบค่ะ”
ข้อมูลจาก : กู้ภัยเฉพาะกิจ เชียงใหม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย พลเมืองดี เสียชีวิตขณะลงไปช่วยคนเจ็บ ถูกรถพุ่งชนซ้ำ
- มืดแปดด้าน ลูกชายวอนพลเมืองดี ถุงนี้ 2 ล้าน! ใครเจอมีสินน้ำใจตอบแทน
- เคสยิงใส่กู้ภัย ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ หนุ่มวัย 30 อ้างหวังเรียกเจ็ตสกี กลับมาช่วยคนช็อก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: