บันเทิง

ประวัติ จ๋าย ไททศมิตร ศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหม่ สู่นักแสดงรางวัลสุพรรณหงส์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 09:27 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 09:44 น.
29,026
จ๋าย ไททศมิตร ขณะแสดงสดในงานเทศกาลดนตรี Big Mountain
ภาพจาก : IG jaiitaitosmith

เปิดประวัติ จ๋าย ไททศมิตร ผู้ก่อตั้งวง TaitosmitH ผ่านความล้มเหลวทางธุรกิจ ก่อนพบทางของตัวเองทั้งดนตรีและการแสดง จนคว้ารางวัลใหญ่จากภาพยนตร์ 4KINGS

ชวนทำความรู้จัก จ๋าย อิชณน์กร แห่งวงไททศมิตร ผ่านหน้าประวัติของศิลปินและนักแสดงมากความสามารถ ล่าสุดกับรางวัลการันตีคุณภาพของจ๋าย นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ 4KINGS อาชีวะ ยุค 90’s เวทีสุพรรณหงส์ปีล่าสุด รับรองเลยว่าตัวตนของจ๋าย ไททศมิตร จะทำให้คุณต้องลุกปรบมือ

จ๋าย ไททศมิตร หรือ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ปัจจุบันจ๋ายอายุ 30 ปีย่าง 31 ปี เขาเกิดที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา แต่ได้ไปเติบโตที่ภาคอีสาน ภายใต้การดูแลของคุณยายที่จังหวัดสกลนครถึงช่วงที่เรียนชั้นมัธยม

จ๋ายอิชณน์กร
ภาพจาก : IG @jaiitaitosmith

หลังจากนั้นจ๋ายได้ย้ายกลับไปยังภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งเป็นนักร้องในห้องอาหาร และดูเหมือนว่าความสามารถด้านการเป็นศิลปินของหนุ่มจ๋ายจะถูกถ่ายทอดมาจากการได้มาอาศัยอยู่กับคุณแม่นั่นเอง

ส่วนชีวิตการเรียนของจ๋าย ไททศมิตรนั้นค่อนข้างแตกต่างจากหลายคน เพราะจ๋ายเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาคือผลผลิตที่ล้มเหลวของระบบการศึกษาไทย แต่ด้วยความใฝ่ดีของจ๋าย ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาได้จนทุกวันนี้

จ๋ายอิชณน์กร
ภาพจาก : IG @jaiitaitosmith

จ๋ายเคยเรียน ปวช. ก่อนจะกลับมาเรียนมัธยมสายสามัญที่โรงเรียนทิวไผ่งาม ก่อนจะไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วยความมุ่งมั่นอยากจะเป็นผู้กำกับละครเวที โดยเริ่มต้นจากการเป็นคนทำฉากละครเวที ก่อนจะได้เปลี่ยนไปเป็นนักแสดงหน้าม่าน

หลังจากที่เรียนจบ จ๋ายกลับไม่ได้เดินไปบนเส้นทางกำกับละครเวทีอย่างที่เขาต้องการ จ๋ายหุ้นกับเพื่อนเพื่อทำธุรกิจต่าง ๆ เขาเคยทำมาแล้วหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทรับตกแต่งภายใน ร้านเหล้า ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้อผ้ามือสอง ก่อนจะโดนโกงจนหมดตัว

จ๋ายอิชณน์กร
ภาพจาก : IG @jaiitaitosmith

เมื่อพายุผ่านไปฟ้าก็เริ่มสว่าง จ๋ายมีรุ่นพี่ที่รู้จักชักชวนไปทำงาน Big Mountain ด้วยทักษะการทำฉากละครเวทีที่ติดตัวจ๋ายมาตั้งแต่สมัยที่เรียน ม.กรุงเทพ โดยจ๋ายทำอยู่ประมาณ 2-3 ปี ก่อนจะพบกับจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาอยากเริ่มต้นการเป็นศิลปินที่งาน Big Mountain นั่นเอง

ชีวิตบนเส้นทางดนตรีของจ๋าย กว่าจะเริ่มต้นขึ้นก็หลังจากที่เขาเรียนจบมานานกว่า 3 ปี โดยหลังจากที่จ๋ายมีไฟจะทำดนตรี จ๋ายและสมาชิกคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นนักดนตรีในร้านเหล้าที่จ๋ายเคยทำ ก็ได้รวมตัวกันทำวงดนตรีแนวเพื่อชีวิตขึ้นมาในชื่อวง ไททศมิตร (Taitosmith) เพลงฮิตที่ทุกคนน่าจะเคยฟังอย่างเพลง Pattaya Lover, เป็นตะลิโตน และคางคก

จ๋าย ไททศมิตร ประวัติ
ภาพจาก : IG @jaiitaitosmith

ก่อนจะได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นศิลปินในสังกัด Gene Lab ซึ่งผลิตผลงานเพลงดังมากมายอย่างเพลง แดงกับเขียว, Hello Mama, บังขายถั่ว และ ไอ้สอง รวมถึงเพลงที่ตีแผ่ความจริงของสังคมไทยแบบได้ใจคนรุ่นใหม่อย่างเพลง Amazing Thailand, ยุติ-ธรรม และเจตจำนงเสรี

นอกจากความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรี จ๋ายยังมีฝีมือการแสดงทั้งหนังและละครอีกด้วย โดยจ๋ายเคยได้แสดงละครเวทีเรื่องชายกลาง เดอะมิวสิคัล และยังได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง 4KINGS อาชีวะ ยุค 90’s ซึ่งทำรายได้ถล่มทลายร่วมร้อยล้านบาท โดยจ๋ายได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วย

ล่าสุด จ๋ายได้ใช้ความสามารถทางการดนตรี มาเป็นผู้ฝึกสอนและค้นหาดาวดวงใหม่ ในฐานะโค้ชจ๋าย แห่งรายการ The Voice Thailand ปี 2024 พร้อมด้วย โค้ชสุดเก๋า อย่าง โค้ชพี่ก้อง สหรัถ โค้ชคิ้ม อยู่เช่นเดิม รวมถึงน้องใหม่ โค้ชโอ๊ต ปราโมทย์ ออนแอร์เทปแรก วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 67 นี้ ทางช่องวัน 31 เวลา 18.00 น. และจะออนแอร์ต่อทุกวันอาทิตย์เป้นจำนวน 15 ตอน

จ๋ายอิชณน์กร สุพรรณหงส์ 2565

ภาพจาก : IG @jaiitaitosmith

หากใครชื่นชอบหนุ่มจ๋าย แห่งวงไททศมิตรคนนี้ สามารถไปติดตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเขาได้ที่อินสตาแกรม @jaiitaitosmith เห็นหนุ่มจ๋ายชอบไว้หนวดเครา ลุคโหด ๆ แต่จริง ๆ แล้วหนุ่มจ๋ายเป็นคนรักสัตว์มากโดยเฉพาะแมว นอกจากนี้ยังเป็นคนชอบเรื่องของศาสนาอีกด้วย

จ๋ายอิชณน์กร

เชื่อว่าถ้าใครได้ชมการแสดงสดของไททศมิตร รวมถึงผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครเวทีของจ๋าย จะต้องสังเกตเห็นความเป็นศิลปินของหนุ่มจ๋ายตอนร้องเพลง ราวกับเขาได้กระโดดเข้าไปอยู่ในเพลงจนสุดหัวใจ สมกับที่จ๋ายเคยบอกกับตัวเองไว้ว่าเขาจะเก่งให้ได้เท่า 5-6 คนรวมกัน ซึ่งผลงานที่จ๋ายแสดงให้เราเห็น ก็ทำให้รู้ว่าเขาไม่เคยผิดคำพูดเลยแม้แต่นิดเดียว.

จ๋าย ไททศมิตร ประวัติ
ภาพจาก : IG @jaiitaitosmith

ล่าสุด เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. 68 จ๋าย ไททศมิตร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว (FB Itkron Pungkiatrussamee )เกี่ยวกับกระแสการเมืองชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า

“เห็นบางสื่อบอกว่าสงครามชายแดนยืดเยื้อ เพราะต้องการปลุกกระแสชาตินิยม บ้า ใครมันจะไปชั่วเอาชีวิตคนบริสุทธิ์และทหารชั้นผู้น้อยไปแลกเป็นผักปลาแบบนั้น บ้า ไม่จริง ไม่เชื่อหรอก ไม่เชื่อ”

จ๋าย โพสต์การเมือง
FB Itkron Pungkiatrussamee
จ๋าย ไททศมิตร ประวัติ
ภาพจาก : IG @jaiitaitosmith
จ๋ายอิชณน์กร
ภาพจาก : IG @jaiitaitosmith
จ๋าย ไททศมิตร ประวัติ
ภาพจาก : IG @jaiitaitosmith
จ๋ายอิชณน์กร
ภาพจาก : IG @jaiitaitosmith

ข้อมูล/ภาพ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก ข่าวต่างประเทศ

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

30 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขชอบ งวด 16/12/68 อัดหนักเลขท้าย ทิ้งทวนก่อนสิ้นปี

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียเครียด จับลูก 5 คนแขวนคอ ก่อนตายตาม เสียชีวิต 4 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้มโชคใหญ่ส่งท้ายปี Line News

ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปตท บางจาก ส่งน้ำมันให้เขมรจริงไหม ข่าวการเมือง

กลุ่มปตท.-บางจาก ยันไม่มีการ “ส่งออกน้ำมัน” ไปกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทิน หลวงปู่สรวง งวด 16 ธ.ค. 68 3 ตัว 2 ตัวเน้น ๆ หลังงวดก่อนเข้าเต็มเป้า รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16/12/68 จับตาเลขชุดมาแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 15 ธ.ค. แสดงความสำเร็จของทีมไทย ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 15 ธ.ค. ไทยนำ ทะลุ 137 ทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนสุดา โพสต์ถึงใคร ทำงานแบบไม่วางแผนช่อโกง บันเทิง

เจนสุดา ลั่นเจ็บ ทำงานไม่วางแผนโกง ฟาดคำคม ซื่อสัตย์-ขยัน อ่านแล้วรู้เลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตรัสเซีย แจงข่าวลือ ทหารรับจ้างรัสเซีย ไม่เป็นความจริง ยันหนุนสันติภาพไทย-กัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 15 ธันวาคม 2568 ออกเลข 6 ตัวที่น่าติดตาม หวยลาว

หวยลาว 15 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันจันทร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 ธ.ค. 2568 ปล่อยใบเต็ม ฟันธงวิ่งบน 2 วิ่งล่าง 5 มาแรง Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 ธ.ค. 2568 ปล่อยใบเต็ม ฟันธงวิ่งบน 2 วิ่งล่าง 5 มาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมศิลซ่อมปราสาทตาควาย ข่าวการเมือง

กรมศิลป์ฯ ตอบแล้วกรณี “ปราสาทตาควาย” ถูกใช้เป็นฐานรบ ซ่อมแซมได้แค่ไหน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย ข่าวต่างประเทศ

หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดสบงแล้วจะมาทรงนักรบ ข่าว

ถอดสบงแล้วจะมาทรงนักรบ! เปิดคลิป 2 สามเณรวัย 18 เดินเท้าขอสมัครทหารออนไลน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพรถเก๋งที่ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ เสียชีวิตภายใน โดยมีอาวุธปืนตกอยู่ข้างๆ ข่าว

เผยสาเหตุ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ จบชีวิตในรถเก๋ง ย้อนไทม์ไลน์ พบศพช่วงเช้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่ขึ้นภาษีนำเข้า ฉีกสัญญาการค้า ไทย-กัมพูชา หากยังไม่ยุติศึกชายแดน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อสส. รับเป็นคดีนอกราชอาณาจักร “ฮุนเซน-ฮุนมาเนต” สั่งยิง ปชช. ไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ทัวร์เมสซี่ในอินเดีย ดราม่าไม่เลิก ! ดาราบอลลีวูดโดนโห่ สตาร์ฟ้าขาวเจอโยงการเมืองสนั่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จุกอก! เหลือเฟือ มกจ๊ก ตลกดัง เสียหลานชาย ทหารกล้ารายที่ 7 พลีชีพในสมรภูมิรบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดจากไทยรัฐ งวด 16/12/68 มีตัวเลข 1, 2, 3, 4, 6 สำหรับนักเสี่ยงโชค เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/12/68 เทียบเลข 3 สำนัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 15 ธ.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เบื้องหลังเหตุสลด “หาดบอนได” ชาวบ้านซ่อนผู้หนีภัย-ไลฟ์การ์ดช่วยนทท.จมน้ำ อัปเดตอาการฮีโร่แย่งปืนล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปตท. โต้กระแสออนไลน์ ยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่เขมร ตั้งแต่ มิ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ 15 ธ.ค. เช็กเวลา-ช่องดูสดที่นี่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อกัมพูชาปัดข่าวไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จ ข่าว

สื่อเขมรโต้ข่าวไทยยึดปราสาทตาควาย ชี้ยังรักษาพื้นที่ได้ โวใช้ BM-21 ถล่มทัพอยู่หมัด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 09:27 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 09:44 น.
29,026
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 ธันวาคม 2568

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขชอบ งวด 16/12/68 อัดหนักเลขท้าย ทิ้งทวนก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568

หนุ่มอินเดียเครียด จับลูก 5 คนแขวนคอ ก่อนตายตาม เสียชีวิต 4 ศพ

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้มโชคใหญ่ส่งท้ายปี

ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปี

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
Back to top button