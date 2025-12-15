ประวัติ จ๋าย ไททศมิตร ศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหม่ สู่นักแสดงรางวัลสุพรรณหงส์
เปิดประวัติ จ๋าย ไททศมิตร ผู้ก่อตั้งวง TaitosmitH ผ่านความล้มเหลวทางธุรกิจ ก่อนพบทางของตัวเองทั้งดนตรีและการแสดง จนคว้ารางวัลใหญ่จากภาพยนตร์ 4KINGS
ชวนทำความรู้จัก จ๋าย อิชณน์กร แห่งวงไททศมิตร ผ่านหน้าประวัติของศิลปินและนักแสดงมากความสามารถ ล่าสุดกับรางวัลการันตีคุณภาพของจ๋าย นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ 4KINGS อาชีวะ ยุค 90’s เวทีสุพรรณหงส์ปีล่าสุด รับรองเลยว่าตัวตนของจ๋าย ไททศมิตร จะทำให้คุณต้องลุกปรบมือ
จ๋าย ไททศมิตร หรือ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ปัจจุบันจ๋ายอายุ 30 ปีย่าง 31 ปี เขาเกิดที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา แต่ได้ไปเติบโตที่ภาคอีสาน ภายใต้การดูแลของคุณยายที่จังหวัดสกลนครถึงช่วงที่เรียนชั้นมัธยม
หลังจากนั้นจ๋ายได้ย้ายกลับไปยังภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งเป็นนักร้องในห้องอาหาร และดูเหมือนว่าความสามารถด้านการเป็นศิลปินของหนุ่มจ๋ายจะถูกถ่ายทอดมาจากการได้มาอาศัยอยู่กับคุณแม่นั่นเอง
ส่วนชีวิตการเรียนของจ๋าย ไททศมิตรนั้นค่อนข้างแตกต่างจากหลายคน เพราะจ๋ายเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาคือผลผลิตที่ล้มเหลวของระบบการศึกษาไทย แต่ด้วยความใฝ่ดีของจ๋าย ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาได้จนทุกวันนี้
จ๋ายเคยเรียน ปวช. ก่อนจะกลับมาเรียนมัธยมสายสามัญที่โรงเรียนทิวไผ่งาม ก่อนจะไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วยความมุ่งมั่นอยากจะเป็นผู้กำกับละครเวที โดยเริ่มต้นจากการเป็นคนทำฉากละครเวที ก่อนจะได้เปลี่ยนไปเป็นนักแสดงหน้าม่าน
หลังจากที่เรียนจบ จ๋ายกลับไม่ได้เดินไปบนเส้นทางกำกับละครเวทีอย่างที่เขาต้องการ จ๋ายหุ้นกับเพื่อนเพื่อทำธุรกิจต่าง ๆ เขาเคยทำมาแล้วหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทรับตกแต่งภายใน ร้านเหล้า ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้อผ้ามือสอง ก่อนจะโดนโกงจนหมดตัว
เมื่อพายุผ่านไปฟ้าก็เริ่มสว่าง จ๋ายมีรุ่นพี่ที่รู้จักชักชวนไปทำงาน Big Mountain ด้วยทักษะการทำฉากละครเวทีที่ติดตัวจ๋ายมาตั้งแต่สมัยที่เรียน ม.กรุงเทพ โดยจ๋ายทำอยู่ประมาณ 2-3 ปี ก่อนจะพบกับจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาอยากเริ่มต้นการเป็นศิลปินที่งาน Big Mountain นั่นเอง
ชีวิตบนเส้นทางดนตรีของจ๋าย กว่าจะเริ่มต้นขึ้นก็หลังจากที่เขาเรียนจบมานานกว่า 3 ปี โดยหลังจากที่จ๋ายมีไฟจะทำดนตรี จ๋ายและสมาชิกคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นนักดนตรีในร้านเหล้าที่จ๋ายเคยทำ ก็ได้รวมตัวกันทำวงดนตรีแนวเพื่อชีวิตขึ้นมาในชื่อวง ไททศมิตร (Taitosmith) เพลงฮิตที่ทุกคนน่าจะเคยฟังอย่างเพลง Pattaya Lover, เป็นตะลิโตน และคางคก
ก่อนจะได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นศิลปินในสังกัด Gene Lab ซึ่งผลิตผลงานเพลงดังมากมายอย่างเพลง แดงกับเขียว, Hello Mama, บังขายถั่ว และ ไอ้สอง รวมถึงเพลงที่ตีแผ่ความจริงของสังคมไทยแบบได้ใจคนรุ่นใหม่อย่างเพลง Amazing Thailand, ยุติ-ธรรม และเจตจำนงเสรี
นอกจากความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรี จ๋ายยังมีฝีมือการแสดงทั้งหนังและละครอีกด้วย โดยจ๋ายเคยได้แสดงละครเวทีเรื่องชายกลาง เดอะมิวสิคัล และยังได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง 4KINGS อาชีวะ ยุค 90’s ซึ่งทำรายได้ถล่มทลายร่วมร้อยล้านบาท โดยจ๋ายได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วย
ล่าสุด จ๋ายได้ใช้ความสามารถทางการดนตรี มาเป็นผู้ฝึกสอนและค้นหาดาวดวงใหม่ ในฐานะโค้ชจ๋าย แห่งรายการ The Voice Thailand ปี 2024 พร้อมด้วย โค้ชสุดเก๋า อย่าง โค้ชพี่ก้อง สหรัถ โค้ชคิ้ม อยู่เช่นเดิม รวมถึงน้องใหม่ โค้ชโอ๊ต ปราโมทย์ ออนแอร์เทปแรก วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 67 นี้ ทางช่องวัน 31 เวลา 18.00 น. และจะออนแอร์ต่อทุกวันอาทิตย์เป้นจำนวน 15 ตอน
หากใครชื่นชอบหนุ่มจ๋าย แห่งวงไททศมิตรคนนี้ สามารถไปติดตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเขาได้ที่อินสตาแกรม @jaiitaitosmith เห็นหนุ่มจ๋ายชอบไว้หนวดเครา ลุคโหด ๆ แต่จริง ๆ แล้วหนุ่มจ๋ายเป็นคนรักสัตว์มากโดยเฉพาะแมว นอกจากนี้ยังเป็นคนชอบเรื่องของศาสนาอีกด้วย
เชื่อว่าถ้าใครได้ชมการแสดงสดของไททศมิตร รวมถึงผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครเวทีของจ๋าย จะต้องสังเกตเห็นความเป็นศิลปินของหนุ่มจ๋ายตอนร้องเพลง ราวกับเขาได้กระโดดเข้าไปอยู่ในเพลงจนสุดหัวใจ สมกับที่จ๋ายเคยบอกกับตัวเองไว้ว่าเขาจะเก่งให้ได้เท่า 5-6 คนรวมกัน ซึ่งผลงานที่จ๋ายแสดงให้เราเห็น ก็ทำให้รู้ว่าเขาไม่เคยผิดคำพูดเลยแม้แต่นิดเดียว.
ล่าสุด เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. 68 จ๋าย ไททศมิตร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว (FB Itkron Pungkiatrussamee )เกี่ยวกับกระแสการเมืองชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า
“เห็นบางสื่อบอกว่าสงครามชายแดนยืดเยื้อ เพราะต้องการปลุกกระแสชาตินิยม บ้า ใครมันจะไปชั่วเอาชีวิตคนบริสุทธิ์และทหารชั้นผู้น้อยไปแลกเป็นผักปลาแบบนั้น บ้า ไม่จริง ไม่เชื่อหรอก ไม่เชื่อ”
