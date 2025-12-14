ข่าว

ด่วน! เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ทหารกัมพูชา ยิง BM-21 โจมตีบ้านเรือนริมชายแดน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 13:49 น.| อัปเดต: 14 ธ.ค. 2568 15:47 น.
633
ทหารเขมรยิงบีเอ็ม 21 ใส่ช้าวบ้านเสียชีวิต
ภาพ armymilitaryforcenews

สถานการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ยังน่าห่วงหนัก ! ล่าสุด “ทหารกัมพูชา” ยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 โจมตีบ้านเรือนชาวบ้าน ริมชายแดน ยืนยันพบชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย

วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Army Military Force” อัปเดตสถานการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด โดยระบุว่า ด่วน!! เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ทหารกัมพูชายิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 โจมตีบ้านเรือนชาวบ้าน ริมชายแดนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เบื้องต้นมีรายงานว่า ชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย

ต่อมา ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษยืนยัน “เขมรยิงใส่บ้านเรือนประชาชนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษ์ เสียชีวิต 1 ราย บ้านเรือนไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง” โดยเมื่อเวลา 11.55 น.ที่ผ่านมา ฝั่งกัมพูชาได้ทำการยิง BM-21 ถูกบ้านเรือนประชาชนจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นายดอน ปักษาพัน อายุ 64 ปี ชาวบ้านในตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นอกจากนี้บ้านเรือนยังพังเสียหาย ซึ่งผู้เสียชีวิตไม่ประสงค์ออกจากพื้นที่เพื่อต้องการดูแลทรัพย์สิน แต่สมาชิกในครอบครัวได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงก่อนหน้านี้

และจากรายงานในพื้นที่ขณะนี้ทหารกัมพูชายังยิงจรวด BM 21 เข้ามาในพื้นที่เป็นระยะ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

ขณะเดียวกันในส่วนของโฆษกกองทัพบกยืนยันภารกิจยึดคืน “ปราสาทคนา” (13 ธ.ค. 68) สถานะ ปัจจุบันนั้นสามารถควบคุมพื้นที่ได้ 100%.

ส่วนกรณีที่สังคมได้ให้ความสนใจและมีข้อสงสัยในประเด็นเรื่องการหยุดยิง หลังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโพสต์ข้อความระบุว่าไทยและกัมพูชาจะเริ่มกระบวนการหยุดยิงในวันที่ 13 ธ.ค.68 เวลา 22.00 น. นั้น

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยต่อกรณีดังกล่าวว่า ในส่วนของกองทัพบก ไม่เคยกล่าวถึงหรือมีแนวการปฏิบัติในเรื่องนี้ เนื่องจากปัจจุบันกัมพูชายังคงใช้อาวุธหนัก จรวด BM-21, เครื่องยิงลูกระเบิด และโดรนพลีชีพ โจมตีต่อกำลังทหารไทยในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยอย่างร้ายแรง

โดย พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ติดตามสถานการณ์และมอบแนวทางการปฏิบัติเฉพาะส่วนอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันยืนยันว่ายังไม่ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติการของหน่วยในพื้นที่การรบแต่อย่างใด โดยยังคงสั่งการให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบตลอดแนวชายแดน เดินหน้าปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด พร้อมบูรณาการร่วมกับเหล่าทัพ และหน่วยงานอื่นๆ ในการปฏิบัติอย่างเต็มที่

ขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 เน้นย้ำกำลังพลเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ดำเนินกลยุทธ์ด้วยความรอบคอบ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ การผลักดันและมุ่งทำลายขีดความสามารถทางการทหารของกัมพูชา ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมถึงองค์ประกอบสนับสนุนอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อฝ่ายไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมยืนยันว่ากองทัพบกไทยโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเพียงเท่านั้น

และการสถาปนาพื้นที่ เข้าควบคุมบริเวณที่เคยมีการรุกล้ำเขตอธิปไตยไทย และเสริมความมั่นคงให้มีความสมบูรณ์ เอื้อต่อการปฏิบัติการทางทหารต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก กำกับดูแลใส่ใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียจากสถานการณ์การสู้รบ รวมถึงครอบครัวกำลังพลอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการรักษาพยาบาล สิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกครอบครัวในการเข้าเยี่ยมเยียนหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเต็มที่และดีที่สุด ซึ่งในพิธีศพของกำลังพล ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ลงพื้นที่ร่วมประกอบพิธีสดุดีวีรชนอย่างสมเกียรติ พร้อมปลอบขวัญและเสริมสร้างกำลังใจให้กับครอบครัว ขอบคุณแนวหลังของทหารกล้าผู้เสียสละในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้อย่างเต็มภาคภูมิ.

กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 2
อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกำลังสาดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไหม้บ้านเรือน หลังทหารไทยระบุว่าเกิดจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่ของกัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 (ภาพ: AP Photo/Sakchai Lalit)
รถพยาบาลเคลื่อนผ่านชิ้นส่วนที่สร้างความเสียหายบนถนน หลังเกิดเหตุการณ์ทหารไทยระบุว่าเป็นการโจมตีด้วยปืนใหญ่ของกัมพูชาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ( AP Photo/Sakchai Lalit)
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของไทยกำลังเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตเข้าไปในรถพยาบาล หลังเหตุโจมตีซึ่งทหารไทยระบุว่า เป็นฝีมือของกัมพูชา ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ (AP Photo/Sakchai Lalit)
(AP Photo/Sakchai Lalit)
ภาพบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังทหารไทยระบุว่าเกิดจากการโจมตีของกัมพูชาในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย เมื่อ 14 ธ.ค.68 (AP Photo/Sakchai Lalit)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

