ด่วน! เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ทหารกัมพูชา ยิง BM-21 โจมตีบ้านเรือนริมชายแดน
สถานการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ยังน่าห่วงหนัก ! ล่าสุด “ทหารกัมพูชา” ยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 โจมตีบ้านเรือนชาวบ้าน ริมชายแดน ยืนยันพบชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย
วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Army Military Force” อัปเดตสถานการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด โดยระบุว่า ด่วน!! เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ทหารกัมพูชายิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 โจมตีบ้านเรือนชาวบ้าน ริมชายแดนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เบื้องต้นมีรายงานว่า ชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย
ต่อมา ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษยืนยัน “เขมรยิงใส่บ้านเรือนประชาชนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษ์ เสียชีวิต 1 ราย บ้านเรือนไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง” โดยเมื่อเวลา 11.55 น.ที่ผ่านมา ฝั่งกัมพูชาได้ทำการยิง BM-21 ถูกบ้านเรือนประชาชนจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นายดอน ปักษาพัน อายุ 64 ปี ชาวบ้านในตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นอกจากนี้บ้านเรือนยังพังเสียหาย ซึ่งผู้เสียชีวิตไม่ประสงค์ออกจากพื้นที่เพื่อต้องการดูแลทรัพย์สิน แต่สมาชิกในครอบครัวได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงก่อนหน้านี้
และจากรายงานในพื้นที่ขณะนี้ทหารกัมพูชายังยิงจรวด BM 21 เข้ามาในพื้นที่เป็นระยะ
ขณะเดียวกันในส่วนของโฆษกกองทัพบกยืนยันภารกิจยึดคืน “ปราสาทคนา” (13 ธ.ค. 68) สถานะ ปัจจุบันนั้นสามารถควบคุมพื้นที่ได้ 100%.
ส่วนกรณีที่สังคมได้ให้ความสนใจและมีข้อสงสัยในประเด็นเรื่องการหยุดยิง หลังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโพสต์ข้อความระบุว่าไทยและกัมพูชาจะเริ่มกระบวนการหยุดยิงในวันที่ 13 ธ.ค.68 เวลา 22.00 น. นั้น
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยต่อกรณีดังกล่าวว่า ในส่วนของกองทัพบก ไม่เคยกล่าวถึงหรือมีแนวการปฏิบัติในเรื่องนี้ เนื่องจากปัจจุบันกัมพูชายังคงใช้อาวุธหนัก จรวด BM-21, เครื่องยิงลูกระเบิด และโดรนพลีชีพ โจมตีต่อกำลังทหารไทยในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยอย่างร้ายแรง
โดย พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ติดตามสถานการณ์และมอบแนวทางการปฏิบัติเฉพาะส่วนอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันยืนยันว่ายังไม่ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติการของหน่วยในพื้นที่การรบแต่อย่างใด โดยยังคงสั่งการให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบตลอดแนวชายแดน เดินหน้าปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด พร้อมบูรณาการร่วมกับเหล่าทัพ และหน่วยงานอื่นๆ ในการปฏิบัติอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 เน้นย้ำกำลังพลเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ดำเนินกลยุทธ์ด้วยความรอบคอบ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ การผลักดันและมุ่งทำลายขีดความสามารถทางการทหารของกัมพูชา ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมถึงองค์ประกอบสนับสนุนอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อฝ่ายไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมยืนยันว่ากองทัพบกไทยโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเพียงเท่านั้น
และการสถาปนาพื้นที่ เข้าควบคุมบริเวณที่เคยมีการรุกล้ำเขตอธิปไตยไทย และเสริมความมั่นคงให้มีความสมบูรณ์ เอื้อต่อการปฏิบัติการทางทหารต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก กำกับดูแลใส่ใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียจากสถานการณ์การสู้รบ รวมถึงครอบครัวกำลังพลอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการรักษาพยาบาล สิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกครอบครัวในการเข้าเยี่ยมเยียนหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเต็มที่และดีที่สุด ซึ่งในพิธีศพของกำลังพล ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ลงพื้นที่ร่วมประกอบพิธีสดุดีวีรชนอย่างสมเกียรติ พร้อมปลอบขวัญและเสริมสร้างกำลังใจให้กับครอบครัว ขอบคุณแนวหลังของทหารกล้าผู้เสียสละในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้อย่างเต็มภาคภูมิ.
