ใจหาย นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ค่าตัวลดหวบ จาก 775 เหลือ 180 ล้าน
พัคจองอา เตรียมคืนรัง สโมสร โคเรีย เอ็กซ์เพรสเวย์ คอร์ปอเรชัน ลุยดีลไซน์แอนด์เทรดหวนกู้ฟอร์มเก่ง ใจหาย ค่าตัวลดหวบ
พัคจองอา นักวอลเลย์บอลหญิงวัย 33 ปี เจ้าของสถิติทำคะแนนสูงสุดอันดับ 2 ตลอดกาลของวีลีกด้วยผลงาน 6,423 คะแนน กำลังเตรียมตัวกลับไปร่วมทีมเก่าอย่าง โคเรีย เอ็กซ์เพรสเวย์ คอร์ปอเรชัน อีกครั้ง
พัคจองอาตัดสินใจเซ็นสัญญากับ เปปเปอร์ เซฟวิงส์ แบงก์ ต้นสังกัดเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่ารวม 180 ล้านวอน แบ่งเป็นค่าเหนื่อย 150 ล้านวอนบวกออปชันโบนัส 30 ล้านวอน เงื่อนไขสัญญา อิงจากเพดานค่าเหนื่อยของทีม โคเรีย เอ็กซ์เพรสเวย์ คอร์ปอเรชัน เพื่อปูทางสู่ข้อตกลงไซน์แอนด์เทรด สองสโมสรจะทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นอย่างเป็นทางการหลังสิ้นสุดเส้นตายเจรจานักกีฬาฟรีเอเยนต์ในวันที่ 21 เมษายน
ก่อนหน้านี้ฤดูกาล 2023-2024 ในช่วงที่ย้ายไปร่วมทีม Gwangju AI Peppers พัคจองอาได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในลีก (ครองอันดับ 1 ร่วมกับ คิม ยอน-คยอง) มีมูลค่ารวม 775 ล้านวอน (ประมาณ 20.8 ล้านบาท) ต่อปี
พัคจองอาได้สิทธิ์ฟรีเอเยนต์เป็นครั้งที่ 4 หลังจบฤดูกาล 2025-2026 ในการเป็นฟรีเอเยนต์ 3 ครั้งก่อนหน้านี้ หลายทีมต่างต้องการตัวไปร่วมทีม ด้วยรูปร่างสูงถึง 187 เซนติเมตร ถือเป็นข้อได้เปรียบในตำแหน่งเดียวกัน เธอสามารถทำคะแนนแตะระดับ 20 แต้มต่อเกมได้เสมอ
พัคจองอาเคยฝากผลงานยอดเยี่ยมไว้กับ ไอบีเค อัลโทส ด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ 3 สมัยร่วมกับ คิมฮีจิน หลังจากนั้นย้ายไปร่วมทีม โคเรีย เอ็กซ์เพรสเวย์ คอร์ปอเรชัน ในฤดูกาล 2016-2017 มีส่วนสำคัญพาทีมคว้าแชมป์ฤดูกาลปกติพร้อมแชมป์รอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร แฟนวอลเลย์บอลต่างยกย่องผลงานของเธอหลังคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือเอ็มวีพีมาครอง
หลังจากได้สิทธิ์ฟรีเอเยนต์ครั้งที่ 2 พัคจองอายังคงอยู่กับ โคเรีย เอ็กซ์เพรสเวย์ คอร์ปอเรชัน ต่อไป ช่วยพาทีมสร้างประวัติศาสตร์คัมแบ็กคว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาล 2022-2023 ตลอด 6 ฤดูกาลกับทีมนี้ เธอพาทีมคว้าแชมป์ถึง 2 ครั้ง
ตอนได้สิทธิ์ฟรีเอเยนต์ครั้งที่ 3 จองอาเลือกย้ายไปหาความท้าทายใหม่กับทีม เปปเปอร์ เซฟวิงส์ แบงก์ สโมสรทุ่มเงินก้อนโตถึง 775 ล้านวอนเพื่อดึงตัวไปร่วมทีม แต่ทว่าผลงานของลูกยางสาวในฤดูกาล 2025-2026 กลับตกลงอย่างน่าตกใจ เธอลงเล่น 34 นัด ทำได้เพียง 202 แต้ม อัตราความสำเร็จในการโจมตีอยู่ที่ 25.67 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นครั้งแรกตลอดอาชีพ 15 ปีที่อัตราความสำเร็จของเธอต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ฟอร์มการเล่นที่ตกลงส่งผลให้การเจรจาย้ายทีมแบบฟรีเอเยนต์ปกติเป็นไปได้ยาก ทีมใหม่ที่ต้องการดึงตัวเธอไปร่วมทีมต้องจ่ายเงินชดเชยสูงถึง 950 ล้านวอนพร้อมเสียนักกีฬาในทีม 1 คน หรือต้องจ่ายเงินชดเชยสูงถึง 1.42 พันล้านวอนตามกฎของลีก วิธีเดียวที่จะย้ายทีมได้คือการทำข้อตกลงไซน์แอนด์เทรด โคเรีย เอ็กซ์เพรสเวย์ คอร์ปอเรชัน จึงสบโอกาสเจรจาดึงตัวจองอากลับมาร่วมทีมอีกครั้ง ทีมมีแผนใช้งาน มุนจองวอน ลิเบอโรตัวเก่งคอยช่วยเกมรับทดแทนพัคจองอา เพื่อให้เธอโฟกัสกับการทำแต้มเกมรุกได้อย่างเต็มที่
หลังจาก ยางฮโยจิน ประกาศอำลาวงการ พัคจองอาจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของลีกที่ยังคงลงเล่นอยู่ แฟนวอลเลย์บอลต้องมาติดตามดูกันว่าดาวตบเจ้าของฉายา คลัตช์ พัค จะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือไม่กับทีมที่เธอเคยสร้างยุคทองเอาไว้
