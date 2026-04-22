“อัยยวัฒน์” ออกแถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบ “เลสเตอร์ซิตี้” ตกลีกวัน
อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ แสดงความรับผิดชอบ หลัง เลสเตอร์ซิตี้ ตกชั้นสู่ลีกวัน พร้อมเดินหน้าเริ่มต้นใหม่
สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ อดีตแชมป์พรีเมียร์ลีค ซึ่งมี อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสร ได้ออกแถลงการณ์ ภายหลังจากที่ทีมเสมอ 2-2 กับฮัลล์ซิตี้ ทำให้สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ตกชั้นลงไปเล่นในดิวิชั่น 1 อย่างเป็นทางการ
โดยในแถลงการณ์ระบุว่า “ภายหลังจบการแข่งขันกับ ฮัลล์ ซิตี้ ซึ่งส่งผลให้ เลสเตอร์ ซิตี้ ตกชั้นสู่ลีก วัน อย่างเป็นทางการ คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ได้ออกแถลงการณ์ถึงแฟนบอล “จิ้งจอกสยาม” ดังต่อไปนี้
ถึงแฟนบอลทุกท่าน,
การตกชั้นสู่ลีก วัน ได้รับการยืนยันแล้วในเวลานี้ ในฐานะประธานสโมสร ผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ
พวกเราเคยผ่านช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดร่วมกัน และวันนี้เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด ความเจ็บปวดครั้งนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนรู้สึกร่วมกัน ผมขออภัยอย่างจริงใจต่อความผิดหวังที่เกิดขึ้น
ผมเข้าใจดีถึงความรู้สึกของแฟนบอลทุกคน และการสนับสนุนของทุกคนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้
จากนี้ไป สิ่งสำคัญที่สุด คือ สิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้ เราจะตัดสินใจในสิ่งที่จำเป็น เพื่อพาสโมสรเดินหน้าต่อไป ร่วมกันสร้างใหม่ พัฒนาใหม่ และนำมาตรฐานที่ควรเป็นของเลสเตอร์ ซิตี้ กลับคืนมา
เป้าหมายของเราชัดเจน คือการต้องกลับมาอย่างแข็งแกร่ง และแข่งขันอย่างเต็มกำลังเพื่อนำสโมสรแห่งนี้กลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้ง
เราจะเผชิญหน้ากับความจริงอย่างตรงไปตรงมา และเราจะเดินหน้าต่อไป
สู้ไปด้วยกัน
อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- (คลิปไฮไลท์) เทรนต์ซัดชัย หงส์จ่อแชมป์หลังบุกดับเลสเตอร์ที่ตกชั้นทางการ
- ฉาวอิตาลี! รวบเจ้าของบริษัทค้าประเวณี นักบอล-นักแข่งรถ F1 ใช้บริการเพียบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: