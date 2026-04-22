“อัยยวัฒน์” ออกแถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบ “เลสเตอร์ซิตี้” ตกลีกวัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 13:17 น.
อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ แสดงความรับผิดชอบ หลัง เลสเตอร์ซิตี้ ตกชั้นสู่ลีกวัน พร้อมเดินหน้าเริ่มต้นใหม่

สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ อดีตแชมป์พรีเมียร์ลีค ซึ่งมี อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสร ได้ออกแถลงการณ์ ภายหลังจากที่ทีมเสมอ 2-2 กับฮัลล์ซิตี้ ทำให้สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ตกชั้นลงไปเล่นในดิวิชั่น 1 อย่างเป็นทางการ

โดยในแถลงการณ์ระบุว่า “ภายหลังจบการแข่งขันกับ ฮัลล์ ซิตี้ ซึ่งส่งผลให้ เลสเตอร์ ซิตี้ ตกชั้นสู่ลีก วัน อย่างเป็นทางการ คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ได้ออกแถลงการณ์ถึงแฟนบอล “จิ้งจอกสยาม” ดังต่อไปนี้

ถึงแฟนบอลทุกท่าน,

การตกชั้นสู่ลีก วัน ได้รับการยืนยันแล้วในเวลานี้ ในฐานะประธานสโมสร ผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ

พวกเราเคยผ่านช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดร่วมกัน และวันนี้เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด ความเจ็บปวดครั้งนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนรู้สึกร่วมกัน ผมขออภัยอย่างจริงใจต่อความผิดหวังที่เกิดขึ้น

ผมเข้าใจดีถึงความรู้สึกของแฟนบอลทุกคน และการสนับสนุนของทุกคนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้

จากนี้ไป สิ่งสำคัญที่สุด คือ สิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้ เราจะตัดสินใจในสิ่งที่จำเป็น เพื่อพาสโมสรเดินหน้าต่อไป ร่วมกันสร้างใหม่ พัฒนาใหม่ และนำมาตรฐานที่ควรเป็นของเลสเตอร์ ซิตี้ กลับคืนมา

เป้าหมายของเราชัดเจน คือการต้องกลับมาอย่างแข็งแกร่ง และแข่งขันอย่างเต็มกำลังเพื่อนำสโมสรแห่งนี้กลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้ง

เราจะเผชิญหน้ากับความจริงอย่างตรงไปตรงมา และเราจะเดินหน้าต่อไป

สู้ไปด้วยกัน

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้”

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

