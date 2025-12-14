มาตามนัด “วอลเลย์บอลหญิงไทย” ถล่มทัพอิเหนา เข้าชิงเหรียญทองกับเวียดนาม ซีเกมส์ 2025
ผลการแข่งขันล่าสุด วอลเลย์บอลหญิงไทย ชุดลุย ซีเกมส์ 2025 โชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะอินโดนีเซีย ทะลุเข้าชิงเหรียญทองพบกับ เวียดนาม วันพรุ่งนี้
วันนี้ (14 ธันวาคม 2568) การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ในมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ โดยแมตช์ที่ 2 ของรอบรองชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่าง ทีมชาติไทย แชมป์ของกลุ่ม เอ พบกับ ทีมชาติอินโดนีเซีย รองแชมป์ของกลุ่ม บี
ส่วนผลการแข่งขัน เป็นทัพลูกยางสาวไทยที่เอาชนะนักตบจากแดนอิเหนาไปได้ 3-0 เซต สกอร์ 25-15, 25-21 และ 25-15 ส่งให้ ทีมชาติไทย ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ ทีมชาติเวียดนาม โดยแมตช์ชิงเหรียญทองจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ (15 ธันวาคม 2568) เวลา 17.30. น. ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก เช่นเดิม
ขณะทที่ทางด้าน ทีมชาติอินโดนีเซีย จะพบกับ ทีมชาติฟิลิปปินส์ ในแมตช์ชิงอันดับที่ 3 ในเวลา 15.00 น. วันพรุ่งนี้เช่นกัน
