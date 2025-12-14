ข่าวกีฬาซีเกมส์

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 14 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 09:25 น.| อัปเดต: 14 ธ.ค. 2568 09:25 น.
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 14 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม

โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD

ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568

ว่ายน้ำ

สนาม : สระว่ายน้ำภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย

เวลา 09.00-18.00 น. (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)

  • ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง
  • ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย
  • กบ 200 เมตร หญิง
  • กบ 200 เมตร ชาย
  • ฟรีสไตล์ 4×200 เมตร หญิง
  • ฟรีสไตล์ 4×100 เมตร ชาย

ยิงธนู

สนาม : สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย

  • เวลา 09.00-12.00 น. Recurve ชายและหญิง รอบแรก
  • เวลา 13.30-16.30 น. ompound ชายและหญิง รอบแรก

กรีฑา

สนาม : สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต – Happy and Healthy Bike Lane

  • เวลา 17.00 น. เดิน 20 กม. ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 17.15 น. เดิน 20 กม. หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 17.30 น. วิ่งมาราธอน ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 17.45 น. วิ่งมาราธอน หญิง รอบชิงฯ

แบดมินตัน

สนาม : ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 11.00 น.-16.00 น. ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่ , หญิงคู่ และ คู่ผสม

เบสบอล

สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี

  • เวลา 10.00 น. เบสบอล 5 คน (แบบผสม) ชิงเหรียญทองแดง
  • เวลา 12.00 น. เบสบอล 5 คน (แบบผสม) ชิงชนะเลิศ

บาสเกตบอล (5 on 5)

สนาม : อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

  • เวลา 09.00 น. ทีมหญิง กลุ่ม บี : ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์
  • เวลา 11.30 น. ทีมชาย กลุ่ม เอ : มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 14.00 น. ทีมชาย กลุ่ม บี : สิงคโปร์ – เมียนมา
  • เวลา 16.30 น. ทีมหญิง กลุ่ม เอ : อินโดนีเซีย – ไทย
  • เวลา 19.00 น. ทีมชาย กลุ่ม บี : ไทย – อินโดนีเซีย

บิลเลียดและสนุกเกอร์

สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

6 แดง

  • เวลา 10.00 น. ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ
  • เวลา 14.00 น. หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
  • เวลา 18.00 น. ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ

บิลเลียด

  • เวลา 14.00 น. ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

โบว์ลิ่ง

สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ

  • เวลา 10.00-17.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

มวยสากล

สนาม : อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

  • เวลา 14.00 น. ทุกรุ่น ชายและหญิง (รอบแรก / รอบก่อนรองชนะเลิศ)

แคนูและเรือพาย

สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง

เวลา12.00 – 15.00 น. เรือพายคลาสสิค รอบแรก / รอบแก้ตัว

  • เรือกรรเชียงเดี่ยวชาย
  • เรือกรรเชียงเดี่ยวหญิง
  • เรือกรรเชียง 4 คน
  • เรือ 4 คน หญิง

จักรยาน

สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ

ประเภทถนน รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.00 น. ทีมไทม์ไทรอัล ชาย
  • เวลา 15.00 น. ไครธีเรียม

ขี่ม้า

สนาม : Thai Polo & Equestrian Club Pattaya จ.ชลบุรี

ศิลปะบังคับม้า

  • เวลา 08.30 น. ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
  • เวลา 08.30 น. เดี่ยวผสม รอบแรก

อีสปอร์ตส์

สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ยังไม่ยืนยันเวลา

  • โมบาย เลเจนท์ : แบงค์ แบงค์ (หญิง)
  • เอฟซี ออนไลน์ ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ

เอ็กซ์ตรีม

สนาม : ชายหาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

เจ็ตสกี

เวลา 08.30 14.10 น. รอบชิงชนะเลิศ

  • Endurance open
  • Ski 1500 stock
  • Runabout 1100 Stock
  • Ski GP
  • Runabout limited
  • Runabout stock

สเก็ตบอร์ด

สนาม : SAT Extreme Sports Park, การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

  • เวลา 17.00 น. ประเภทสตรีท หญิง รอบชิงชนะเลิศ
  • เวลา 19.00 น. ประเภทสตรีท ชาย รอบชิงชนะเลิศ

ปีนหน้าผา

สนาม : Bangkok Sport Climbing Center การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

  • เวลา 18.00 น. Bouldering ชาย รอบชิงชนะเลิศ

เวคบอร์ด

สนาม : ESC Wake Park จ.ปทุมธานี

รอบคัดเลือก

  • เวลา 09.30 น. Cable Wakeboard Team หญิง
  • เวลา 13.30 น. Cable Wakeboard Team ชาย

ฟลอร์บอล

สนาม : มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี

ทีมหญิง รอบแรก

  • เวลา 15.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย

ทีมชาย รอบแรก

  • เวลา 18.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์

ฟุตบอลหญิง

สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี

  • เวลา 16.00 น. รอบรองชนะเลิศ : เวียดนาม พบ อินโดนีเซีย

สนาม : ชลบุรี สเตเดียม

  • เวลา 18.30 น. รอบรองชนะเลิศ : ไทย พบ ฟิลิปปินส์

ฟุตซอล

สนาม : บีทียู ฮอลล์ ม.กรุงเทพธนบุรี

ทีมหญิง แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 13.30 น. เมียนมา – เวียดนาม
  • เวลา 16.30 น. มาเลเซีย – ไทย

กอล์ฟ

สนาม : สยามคันทรีคลับ พัทยา จ.ชลบุรี

วันที่ 4

  • เวลา 08.00 – 14.00 น. ชาย / หญิง / ทีมชาย / ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ

แฮนด์บอล

สนาม : อินดอร์สเตเดี้ยม พัทยา จ.ชลบุรี

ทีมชาย รอบแรก

  • เวลา 14.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย

ฮอกกี้

สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

อินเดอร์ รอบแรก

ทีมชาย

  • เวลา 12.45 น. ไทย พบ เมียนมา
  • เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์

ทีมหญิง

  • เวลา 19.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์

ฮ็อกกี้น้ำแข็ง

สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ

ทีมหญิง แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 19.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์

ยูโด

สนาม : หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  • เวลา 13.00-18.00 น. ทีมผสม รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ

คาบัดดี้

สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ทีมหญิง แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 10.40 น. ไทย พบ มาเลเซีย

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 15.30 น. ทีมหญิง
  • เวลา 16.20 น. ทีมชาย

คาราเต้

สนาม : สวนสยาม สยามอะเมซิ่งพาร์ค

  • เวลา 09.00 -18.30 น. ชาย-หญิง รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ

คิกบ็อกซิ่ง

สนาม : จอห์น พอล II มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รอบแรก

  • เวลา 15.30-18.30 ชายและหญิง ทุกอีเวนต์

มวย

สนาม : สนามมวยลุมพินี

  • เวลา 13.00 น. Waikru Individual ชาย รอบแรก
  • เวลา 14.00 น. คอมแบตทุกอีเวนต์ ชายและหญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)

เนตบอล

สนาม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมหญิง รอบคัดเลือก

  • เวลา 15.00 น. สิงคโปร์ พบ ไทย

ปัญจสีลัต

สนาม : อิมแพค อารีน่า เมืองทอง

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 10.00 น. ทุงกัล (เดี่ยว) ชาย / ทุงกัล (เดี่ยว) หญิง
  • เวลา 10.00 น. เรกู (ทีม) ชาย

เปตอง

สนาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  • เวลา 10.30-17.30 น. ทุกประเภท รอบแรก

รักบี้

สนาม : สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 15.05 น. มาเลเซีย พบ ไทย
  • เวลา 16.45 น. รอบชิงชนะเลิศ

ทีมชาย

  • เวลา 17.10 น. รอบชิงชนะเลิศ

เรือใบ

สนาม : กลุ่มศูนย์สมุทรกีฬาสัตหีบ จ.ชลบุรี

(ดิงกี้) เรือใบขนาดเล็ก รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 10.00-17.00 น. Boy’s ILCA4 / Girl’s ILCA4 / Boy’s Optimist / Girl’s Optimist / Men’s ILCA7 / Women’s ILCA6 / Mixed 470

ไคท์บอร์ดดิ้ง

สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

รอบแรก

  • เวลา 10.00 -17.00 น. Formula Kite ชาย

วินด์เซิร์ฟ

สนาม : หาดลานทราย พัทยา จ.ชลบุรี

  • เวลา 10.00-17.00 น. รอบแรก ชายและหญิง รุ่น IQFoil open/ U19 IQFoil/ Techno 293 Plus open/ IQFoil open

เซปัคตะกร้อ

สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม

  • เวลา 09.00 น. ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
  • เวลา 12.00 น. ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
  • เวลา 18.00 น. เซปัคตะกร้อ 4 คน ทีมผสม รอบแรก อินโดนีเซีย พบ ไทย

ยิงปืน

สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ปืนสั้นและปืนยาว รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 11.45 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร บุคคลหญิง
  • เวลา 11.45 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมหญิง
  • เวลา 13.45 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร บุคคลชาย
  • เวลา 14.30 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมชาย

สนาม : สนามยิงปืนโพธาราม ราชบุรี

ยิงปืนลูกซอง

Sporting Clay Team ชาย

  • เวลา 09.00 -15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

สนาม : ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

ปืนรณยุทธ

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 12.30 น. ออล อีเวนต์ ชายและหญิง

สควอช

สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ

  • เวลา 09.00 – 17.00 น. ชาย / หญิง / คู่ผสม รอบแรก

เทเบิลเทนนิส

เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี

  • เวลา 10.00 – 22.00 น. ทีมชายและทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ

เทนนิส

สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี

  • เวลา 09.00 น. รอบแรก เดี่ยวชาย / เดี่ยวหญิง / คู่ผสม

วอลเลย์บอล

สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก

ทีมหญิง

  • เวลา 10.00 น. รอบชิงอันดับที่ 5 : มาเลเซีย พบ อิสิงคโปร์
  • เวลา 12.30 น. รอบรองชนะเลิศ : เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
  • เวลา 15.00 น. รอบรองชนะเลิศ : ไทย พบ อินโดนีเซีย

ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 17.30 น. สิงคโปร์ พบ เวียดนาม

วอลเลย์บอลชายหาด

สนาม : หาดจอมเทียน

ทีมชาย/หญิง

  • เวลา 08.30-17.00 น. รอบแรก

ยกน้ำหนัก

สนาม : โรงเรียนกีฬาชลบุรี

รุ่น 65 กก. ชาย

  • เวลา 13.00 -15.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

รุ่น 58 กก. หญิง

  • เวลา 15.00 -17.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

รุ่น 71 กก. ชาย

  • เวลา 17.00 -19.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

วู้ดบอล

สนาม : สนามกอล์ฟราชนาวี สัตหีบ จ.ชลบุรี

Single Stroke Competition รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 08.30 น. ประเภทชาย / ประเภทหญิง

วูซู

สนาม : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ฉางฉวน (Changquan) เต๋าซู่ (Daoshu) กุนซู่ (Gunshu)

  • เวลา 10.00 น.-12.00 น. ประเภทชาย รอบชิงชนะเลิศ

ฉางฉวน (Changquan) เต๋าซู่ (Daoshu) กุนซู่ (Gunshu)

  • เวลา 10.00 น.-12.00 น. ประเภทหญิง รอบแรก

หนานฉวน (Nanquan) หนานเต้า (Nandao) นังกุน (Nangun)

  • เวลา 10.00 น.-12.00 น. ชาย / หญิง รอบแรก

ไท่จี๋ฉวน (Taijiquan) ไท่จี๋เจี้ยน (Taijijian)

  • เวลา 10.00 น.-12.00 น. ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สรุปเหตุปะทะชายแดน ทำลายโดรน 64 ลำ ทหารกัมพูชา เสียชีวิต 181 ราย

เผยแพร่: 14 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 14/12/68

เจาะ 4 ราศี ที่กำลังจะ “รวยเงียบ” จับอะไรก็เป็นเงิน

เผยแพร่: 14 ธันวาคม 2568
วิเคราะห์แนวทางเลขออกบ่อย สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดงวดนี้ 16 12 68

วิเคราะห์ สถิติหวยออกวันอังคาร เลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี หาเลขเด็ด 16/12/68

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
ระทึกบนรถเมล์สายสุขุมวิทวันนี้ 13 ธันวา

ผู้โดยสารแตกตื่น! สาวคลั่งควักมีดขู่กลางรถเมล์ คนขับตะครุบตัวก่อนรีบนำลงรถ

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
