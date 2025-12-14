ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 14 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 14 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์
โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม
โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD
ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568
ว่ายน้ำ
สนาม : สระว่ายน้ำภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย
เวลา 09.00-18.00 น. (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)
- ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง
- ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย
- กบ 200 เมตร หญิง
- กบ 200 เมตร ชาย
- ฟรีสไตล์ 4×200 เมตร หญิง
- ฟรีสไตล์ 4×100 เมตร ชาย
ยิงธนู
สนาม : สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย
- เวลา 09.00-12.00 น. Recurve ชายและหญิง รอบแรก
- เวลา 13.30-16.30 น. ompound ชายและหญิง รอบแรก
กรีฑา
สนาม : สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต – Happy and Healthy Bike Lane
- เวลา 17.00 น. เดิน 20 กม. ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 17.15 น. เดิน 20 กม. หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 17.30 น. วิ่งมาราธอน ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 17.45 น. วิ่งมาราธอน หญิง รอบชิงฯ
แบดมินตัน
สนาม : ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 11.00 น.-16.00 น. ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่ , หญิงคู่ และ คู่ผสม
เบสบอล
สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี
- เวลา 10.00 น. เบสบอล 5 คน (แบบผสม) ชิงเหรียญทองแดง
- เวลา 12.00 น. เบสบอล 5 คน (แบบผสม) ชิงชนะเลิศ
บาสเกตบอล (5 on 5)
สนาม : อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
- เวลา 09.00 น. ทีมหญิง กลุ่ม บี : ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์
- เวลา 11.30 น. ทีมชาย กลุ่ม เอ : มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์
- เวลา 14.00 น. ทีมชาย กลุ่ม บี : สิงคโปร์ – เมียนมา
- เวลา 16.30 น. ทีมหญิง กลุ่ม เอ : อินโดนีเซีย – ไทย
- เวลา 19.00 น. ทีมชาย กลุ่ม บี : ไทย – อินโดนีเซีย
บิลเลียดและสนุกเกอร์
สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
6 แดง
- เวลา 10.00 น. ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ
- เวลา 14.00 น. หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 18.00 น. ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ
บิลเลียด
- เวลา 14.00 น. ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
โบว์ลิ่ง
สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ
- เวลา 10.00-17.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
มวยสากล
สนาม : อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- เวลา 14.00 น. ทุกรุ่น ชายและหญิง (รอบแรก / รอบก่อนรองชนะเลิศ)
แคนูและเรือพาย
สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง
เวลา12.00 – 15.00 น. เรือพายคลาสสิค รอบแรก / รอบแก้ตัว
- เรือกรรเชียงเดี่ยวชาย
- เรือกรรเชียงเดี่ยวหญิง
- เรือกรรเชียง 4 คน
- เรือ 4 คน หญิง
จักรยาน
สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ
ประเภทถนน รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.00 น. ทีมไทม์ไทรอัล ชาย
- เวลา 15.00 น. ไครธีเรียม
ขี่ม้า
สนาม : Thai Polo & Equestrian Club Pattaya จ.ชลบุรี
ศิลปะบังคับม้า
- เวลา 08.30 น. ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 08.30 น. เดี่ยวผสม รอบแรก
อีสปอร์ตส์
สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ยังไม่ยืนยันเวลา
- โมบาย เลเจนท์ : แบงค์ แบงค์ (หญิง)
- เอฟซี ออนไลน์ ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
เอ็กซ์ตรีม
สนาม : ชายหาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
เจ็ตสกี
เวลา 08.30 14.10 น. รอบชิงชนะเลิศ
- Endurance open
- Ski 1500 stock
- Runabout 1100 Stock
- Ski GP
- Runabout limited
- Runabout stock
สเก็ตบอร์ด
สนาม : SAT Extreme Sports Park, การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
- เวลา 17.00 น. ประเภทสตรีท หญิง รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 19.00 น. ประเภทสตรีท ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ปีนหน้าผา
สนาม : Bangkok Sport Climbing Center การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
- เวลา 18.00 น. Bouldering ชาย รอบชิงชนะเลิศ
เวคบอร์ด
สนาม : ESC Wake Park จ.ปทุมธานี
รอบคัดเลือก
- เวลา 09.30 น. Cable Wakeboard Team หญิง
- เวลา 13.30 น. Cable Wakeboard Team ชาย
ฟลอร์บอล
สนาม : มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี
ทีมหญิง รอบแรก
- เวลา 15.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย
ทีมชาย รอบแรก
- เวลา 18.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์
ฟุตบอลหญิง
สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี
- เวลา 16.00 น. รอบรองชนะเลิศ : เวียดนาม พบ อินโดนีเซีย
สนาม : ชลบุรี สเตเดียม
- เวลา 18.30 น. รอบรองชนะเลิศ : ไทย พบ ฟิลิปปินส์
ฟุตซอล
สนาม : บีทียู ฮอลล์ ม.กรุงเทพธนบุรี
ทีมหญิง แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 13.30 น. เมียนมา – เวียดนาม
- เวลา 16.30 น. มาเลเซีย – ไทย
กอล์ฟ
สนาม : สยามคันทรีคลับ พัทยา จ.ชลบุรี
วันที่ 4
- เวลา 08.00 – 14.00 น. ชาย / หญิง / ทีมชาย / ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
แฮนด์บอล
สนาม : อินดอร์สเตเดี้ยม พัทยา จ.ชลบุรี
ทีมชาย รอบแรก
- เวลา 14.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
ฮอกกี้
สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อินเดอร์ รอบแรก
ทีมชาย
- เวลา 12.45 น. ไทย พบ เมียนมา
- เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
ทีมหญิง
- เวลา 19.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
ฮ็อกกี้น้ำแข็ง
สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ
ทีมหญิง แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 19.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
ยูโด
สนาม : หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- เวลา 13.00-18.00 น. ทีมผสม รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
คาบัดดี้
สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ทีมหญิง แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 10.40 น. ไทย พบ มาเลเซีย
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 15.30 น. ทีมหญิง
- เวลา 16.20 น. ทีมชาย
คาราเต้
สนาม : สวนสยาม สยามอะเมซิ่งพาร์ค
- เวลา 09.00 -18.30 น. ชาย-หญิง รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
คิกบ็อกซิ่ง
สนาม : จอห์น พอล II มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รอบแรก
- เวลา 15.30-18.30 ชายและหญิง ทุกอีเวนต์
มวย
สนาม : สนามมวยลุมพินี
- เวลา 13.00 น. Waikru Individual ชาย รอบแรก
- เวลา 14.00 น. คอมแบตทุกอีเวนต์ ชายและหญิง (รอบก่อนรองชนะเลิศ)
เนตบอล
สนาม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีมหญิง รอบคัดเลือก
- เวลา 15.00 น. สิงคโปร์ พบ ไทย
ปัญจสีลัต
สนาม : อิมแพค อารีน่า เมืองทอง
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 10.00 น. ทุงกัล (เดี่ยว) ชาย / ทุงกัล (เดี่ยว) หญิง
- เวลา 10.00 น. เรกู (ทีม) ชาย
เปตอง
สนาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- เวลา 10.30-17.30 น. ทุกประเภท รอบแรก
รักบี้
สนาม : สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ
ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 15.05 น. มาเลเซีย พบ ไทย
- เวลา 16.45 น. รอบชิงชนะเลิศ
ทีมชาย
- เวลา 17.10 น. รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ
สนาม : กลุ่มศูนย์สมุทรกีฬาสัตหีบ จ.ชลบุรี
(ดิงกี้) เรือใบขนาดเล็ก รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 10.00-17.00 น. Boy’s ILCA4 / Girl’s ILCA4 / Boy’s Optimist / Girl’s Optimist / Men’s ILCA7 / Women’s ILCA6 / Mixed 470
ไคท์บอร์ดดิ้ง
สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
รอบแรก
- เวลา 10.00 -17.00 น. Formula Kite ชาย
วินด์เซิร์ฟ
สนาม : หาดลานทราย พัทยา จ.ชลบุรี
- เวลา 10.00-17.00 น. รอบแรก ชายและหญิง รุ่น IQFoil open/ U19 IQFoil/ Techno 293 Plus open/ IQFoil open
เซปัคตะกร้อ
สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม
- เวลา 09.00 น. ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 12.00 น. ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 18.00 น. เซปัคตะกร้อ 4 คน ทีมผสม รอบแรก อินโดนีเซีย พบ ไทย
ยิงปืน
สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ปืนสั้นและปืนยาว รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 11.45 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร บุคคลหญิง
- เวลา 11.45 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมหญิง
- เวลา 13.45 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร บุคคลชาย
- เวลา 14.30 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมชาย
สนาม : สนามยิงปืนโพธาราม ราชบุรี
ยิงปืนลูกซอง
Sporting Clay Team ชาย
- เวลา 09.00 -15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
สนาม : ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
ปืนรณยุทธ
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 12.30 น. ออล อีเวนต์ ชายและหญิง
สควอช
สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- เวลา 09.00 – 17.00 น. ชาย / หญิง / คู่ผสม รอบแรก
เทเบิลเทนนิส
เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี
- เวลา 10.00 – 22.00 น. ทีมชายและทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ
เทนนิส
สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี
- เวลา 09.00 น. รอบแรก เดี่ยวชาย / เดี่ยวหญิง / คู่ผสม
สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก
ทีมหญิง
- เวลา 10.00 น. รอบชิงอันดับที่ 5 : มาเลเซีย พบ อิสิงคโปร์
- เวลา 12.30 น. รอบรองชนะเลิศ : เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
- เวลา 15.00 น. รอบรองชนะเลิศ : ไทย พบ อินโดนีเซีย
ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 17.30 น. สิงคโปร์ พบ เวียดนาม
วอลเลย์บอลชายหาด
สนาม : หาดจอมเทียน
ทีมชาย/หญิง
- เวลา 08.30-17.00 น. รอบแรก
ยกน้ำหนัก
สนาม : โรงเรียนกีฬาชลบุรี
รุ่น 65 กก. ชาย
- เวลา 13.00 -15.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น 58 กก. หญิง
- เวลา 15.00 -17.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น 71 กก. ชาย
- เวลา 17.00 -19.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
วู้ดบอล
สนาม : สนามกอล์ฟราชนาวี สัตหีบ จ.ชลบุรี
Single Stroke Competition รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 08.30 น. ประเภทชาย / ประเภทหญิง
วูซู
สนาม : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ฉางฉวน (Changquan) เต๋าซู่ (Daoshu) กุนซู่ (Gunshu)
- เวลา 10.00 น.-12.00 น. ประเภทชาย รอบชิงชนะเลิศ
ฉางฉวน (Changquan) เต๋าซู่ (Daoshu) กุนซู่ (Gunshu)
- เวลา 10.00 น.-12.00 น. ประเภทหญิง รอบแรก
หนานฉวน (Nanquan) หนานเต้า (Nandao) นังกุน (Nangun)
- เวลา 10.00 น.-12.00 น. ชาย / หญิง รอบแรก
ไท่จี๋ฉวน (Taijiquan) ไท่จี๋เจี้ยน (Taijijian)
- เวลา 10.00 น.-12.00 น. ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
