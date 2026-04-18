นักแข่งรถชาวสวีเดน เสียชีวิตในการแข่งรถ ประสบอุบัติเหตุรถชน 7 คัน
จูฮา เมียตทิเนน นักแข่งรถชาวสวีเดน เสียชีวิตในการแข่งรถที่เนือร์บวร์คริง ประสบอุบัติเหตุรถชน 7 คัน ได้รับบาดเจ็บอีก 6 คน
เมื่อวันที่ 19 เมษายน เพจทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของเนือร์บวร์คริง (Nürburgring) สนามแข่งรถในประเทศเยอรมนีได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน 7 คันในการแข่งขัน ADAC 24h Nürburgring Qualifiers
ทางผู้จัดการแข่งขันระบุว่าแม้ทางเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุโดยทันที แต่ทางเจ้าหน้าที่แพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิต จูฮา เมียตทิเนน นักแข่งรถชาวสวีเดน โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายเมียตทิเนนส่งศูนย์พยาบาล ก่อนที่จะยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมา พร้อมกันนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนักจนถึงแก่ชีวิต
ไม่มีรายงานถึงสาเหตุอย่างเป็นทางการถึงอุบัติเหตุครั้งนี้ ทว่าในรายงานเบื้องต้นระบุว่าน่าจะเกิดจากน้ำมันรั่วที่พื้นถนน ทำให้รถสูญเสียการควบคุมและนำไปสู่โศกนาฎกรรมในที่สุด
ขณะที่ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพ่น แชมป์โลกฟอร์มูลาวัน (F1) 4 สมัยที่เตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งได้โพสต์ข้อความระบุว่า เขารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กีฬาแข่งรถเป็นกีฬาที่เขารักแต่ในเวลาแบบนี้เป็นเครื่องเตือนใจเหมือนกันว่ากีฬานี้อันตรายขนาดไหน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายจูฮาด้วย
