ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 15 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 15 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์
โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม
โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD
ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568
ว่ายน้ำ
สนาม : สระว่ายน้ำภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย)
เวลา 09.00-18.00 น. (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)
- กบ 200 เมตรชาย
- ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง
- กบ 50 เมตรชาย
- ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง
- กรรเชียง 200 เมตร ชาย
- ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย
- ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย
- กรรเชียง 50 เมตร ชาย
- ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง
- ผลัดผสม 4X100 เมตรชาย
วอเตอร์โปโล
สนาม : ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- เวลา 09.00-16.00 น. ทีมชาย-หญิง รอบพบกันหมด
- เวลา 14.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย (ทีมหญิง)
ยิงธนู
สนาม : สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย
- เวลา 09.15-11.10 น. 1/2 Individual compound ชายและหญิง รอบแรก
- เวลา 13.15-15.35 น. 1/4 Team compound, 1/2 Team compound ,1/4 Compound Mixed Team , 1/2 Compound Mixed Team ชาย,หญิง และทีมผสม รอบแรก
กรีฑา
สนาม : สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
- เวลา 09.00 น. วิ่ง 100 ม. สัตตกรีฑา หญิง
- เวลา 09.15 น. วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. ชาย รอบแรก
- เวลา 09.40 น. กระโดดสูง สัตตกรีฑา หญิง
- เวลา 10.35 น. ทุ่มน้ำหนัก สัตตกรีฑา หญิง
- เวลา 16.30 น. พุ่งแหลน ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 16.40 น. กระโดดไกล ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 16.50 น. วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 17.00 น. วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 17.15 น. วิ่งวิบาก 3,000 ม. ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 17.40 น. วิ่ง 10,000 ม. หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 18.25 น. วิ่ง 200 ม. สัตตกรีฑา หญิง
- เวลา 18.30 น. วิ่ง 800 ม. ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 18.45 น. วิ่ง 800 ม. หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 18.55 น. วิ่งผลัด 4×100 ม. ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 19.00 น. วิ่งผลัด 4×100 ม. หญิง รอบชิงฯ
เบสบอล
สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี
เบสบอล 5 คน ทีมชาย (รอบแรก)
- เวลา 14.00 น. สิงคโปร์ พบ ไทย
เบสบอล 5 คน ทีมหญิง (รอบแรก)
- เวลา 14.30 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
บาสเกตบอล (5 on 5)
สนาม : อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 16.30 น. ไทย พบ เวียดนาม
ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 19.00 น. ไทย พบ เมียนมา
บิลเลียดและสนุกเกอร์
สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
สนุกเกอร์เดี่ยว รอบแรก
- เวลา 10.00-18.00 น. ชาย และ หญิง
6 แดง
- เวลา 14.00 น. หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 18.00 น. ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
โบว์ลิ่ง
สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ
ประเภทหญิง
- เวลา 14.30-17.00 น. รองรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
แคนูและเรือพาย
สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง
เวลา 09.00 – 15.00 น. เรือพายคลาสสิค รอบแรก / รอบแก้ตัว
- เรือพายกรรเชียงหญิงเดี่ยว
- เรือกรรเชียงชายคู่
- เรือพายคู่ชายน้ำหนักเบา
- เรือกรรเชียง 4 คนหญิง
- เรือพายหญิงเดี่ยวพายกรรเชียงน้ำหนักเบา
หมากรุก
สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก
รอบแรก (รอยืนยันเวลา)
- ประเภททีมชาย
- หมากรุกทีมเอเชียหญิง
- หมากรุกทีมเอเชียชาย
คริกเก็ต
สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท
ประเภท T20i หญิง
- เวลา 09.00 น. กลุ่ม เอ : ไทย – เมียนมา
- เวลา 13.30 น. กลุ่ม บี : อินโดนีเซีย – มาเลเซีย
สนาม : สนามคริกเก็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ประเภท T10 ชาย
- เวลา 09.00 น. ไทย – อินโดนีเซีย
- เวลา 11.00 น. มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์
- เวลา 13.00 น. อินโดนีเซีย – สิงคโปร์
- เวลา 15.00 น. ไทย – ฟิลิปปินส์
จักรยาน
สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ
ประเภทถนน รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.00-11.00 น. ไทม์ไทรอัลหญิง
- เวลา 13.00-15.00 น. ไทม์ไทรอัลชาย
ขี่ม้า
สนาม : Thai Polo & Equestrian Club Pattaya จ.ชลบุรี
ศิลปะบังคับม้า
- เวลา 08.30 น.เดี่ยวผสม รอบแรก
สนาม : วีเอส สปอร์ต คลับ แอนด์ สยามโปโล ปาร์ค จ.สมุทรปราการ
ขี่ม้าโปโล
4-6 Goal ทีมผสมรอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 18.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย
อีสปอร์ตส์
สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยันเวลา
รอบแบ่งกลุ่ม
- AOV ทีม หญิง
รอบรองชนะเลิศ
- โมบาย เลเจนท์ : แบงค์ แบงค์ (ชาย)
เอ็กซ์ตรีม
สนาม : ESC Thai Wake Park ที่รังสิต จ.ปทุมธานี
เวคบอร์ด
Cable Wakeboard Team (รอบคัดเลือกพิเศษ- รอบชิงชนะเลิศ)
- เวลา 09.00-14.50 น.ประเภททีมชายหญิง
ฟลอร์บอล
สนาม : มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี
ทีมหญิง รอบแรก
- เวลา 18.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์
ฟุตบอลชาย
สนาม : ราชมังคลากีฬาสถาน
- เวลา 15.30 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
- เวลา 20.00 น. ไทย พบ มาเลเซีย
ฟุตซอล
สนาม : โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี
ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 16.00 น. อินโดนีเซีย – เมียนมา
- เวลา 19.00 น. ไทย – มาเลเซีย
ยิมนาสติก
สนาม : ยิมเนเซียม 5 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
เวลา 09.30-17.30 น. รอบแรก ประเภทหญิง
- ยิมนาสติกศิลป์, ยิมนาสติกลีลา, ประเภททีมหญิง
แฮนด์บอล
สนาม : อินดอร์สเตเดี้ยม พัทยา จ.ชลบุรี
ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ
- 11.00-13.00 น.
ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ
- 15.00-17.00 น.
ฮอกกี้
สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อินเดอร์ รอบแรก
ทีมหญิง
- เวลา 19.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
ฮ็อกกี้น้ำแข็ง
สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ
ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 19.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
คาบัดดี้
สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ทีมชาย Super 5 แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 09.30 น. ไทย พบ มาเลเซีย
- เวลา 12.00 น. ไทย พบ ติมอร์ เลสเต
ทีมหญิง Super 5 แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 11.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์
คิกบ็อกซิ่ง
สนาม : จอห์น พอล II มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รอบแรก
- เวลา 15.30-18.30 ชายและหญิง ทุกอีเวนต์
มวย
สนาม : สนามมวยลุมพินี
- เวลา 13.00 น. ไหว้ครู หญิง รอบแรก
- เวลา 14.00 น. คอมแบตทุกอีเวนต์ ชายและหญิง (รอบรองชนะเลิศ)
ปัญจสีลัต
สนาม : อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
รอบแรก
เวลา 10.00 -17.00 น.
- ต่ำกว่า 45 กก.ชาย
- คลาส A (45 – 50 กก.) ชาย
- คลาส B (50 – 55 กก.) หญิง
- คลาส C (55 – 60 กก.) ชาย
- คลาส C (55 – 60 กก.) หญิง
- คลาส D (60 – 65 กก.) ชาย
- คลาส D (65 – 70 กก.) ชาย
- คลาส F (70 – 75 กก.) ชาย
- คลาส F (75 – 80 กก.) ชาย
- คลาส G (75 – 80 กก.) ชาย
- คลาส I (85 – 90 กก.) ชาย
เปตอง
สนาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
3 คน ชายหญิง รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 10.00-12.00 น.
3 คน ชายหญิง รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 13.00-15.30 น.
เรือใบ
สนาม : กลุ่มศูนย์สมุทรกีฬาสัตหีบ จ.ชลบุรี
(ดิงกี้) เรือใบขนาดเล็ก รอบ Reserve Day
- เวลา 10.00-17.00 น. ชาย,หญิง,ทีมผสม
ไคท์บอร์ดดิ้ง
สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
รอบแรก
- เวลา 10.00 -17.00 น. Formula Kite ชาย
สนาม : โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ จ.ชลบุรี
เรือใบความสามัคคี รอบแรก
- เวลา 10.00 -17.00 น. Keelboat SSL47 ทีมผสม
วินด์เซิร์ฟ
สนาม : หาดลานทราย พัทยา จ.ชลบุรี
- เวลา 10.00-17.00 น. รอบ Reserve day ชายและหญิง ทีมผสม รุ่น IQFoil open/ U19 IQFoil/ Techno 293 Plus open/ IQFoil open
เซปัคตะกร้อ
สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม
เซปัคตะกร้อ 4 คน ทีมผสม รอบแรก
- 13.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
เซปัคตะกร้อ 4 คน รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 17.00-18.00 น.
ยิงปืน
สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ปืนสั้นและปืนยาว
- เวลา 09.30-10.00 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมผสม (รอบแรก)
- เวลา 11.45 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมหญิง
- เวลา 13.45 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร บุคคลชาย
- เวลา 14.30 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมชาย
สนาม : สนามยิงปืนโพธาราม จ.ราชบุรี
ยิงปืนลูกซอง
Trap individual ชาย,หญิง
- เวลา 09.00 -15.00 น. รอบแรก
สควอช
สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- เวลา 09.00 – 17.00 น. ชาย / หญิง / คู่ผสม รอบแรก
เทนนิส
สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี
- เวลา 09.00 น. รอบแรก เดี่ยวชาย / เดี่ยวหญิง / คู่ผสม
วอลเลย์บอลชายหาด
สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
ทีมชาย/หญิง
- เวลา 08.30-17.00 น. รอบแรก- รอบชิงชนะเลิศ
วอลเลย์บอลในร่ม
สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก
ทีมหญิง
- เวลา 15.00 น. ชิงเหรียญทองแดง : อินโดนีเซีย พบ ฟิลิปปินส์
- เวลา 17.30 น. รอบชิงชนะเลิศ : ไทย พบ เวียดนาม
ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 10.00 น. อินโดนีเซีย พบ เมียนมา
- เวลา 12.30 น. ไทย พบ ลาว
ยกน้ำหนัก
สนาม : โรงเรียนกีฬาชลบุรี
รุ่น 63 กก. หญิง
- เวลา 13.00 -15.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น 79 กก. ชาย
- เวลา 15.00 -17.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น 69 กก. หญิง
- เวลา 17.00 -19.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
วูซู
สนาม : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น 56 กก. หญิง
- เวลา 15.00 น.-16.30 น.
รุ่น 60 กก. หญิง
- เวลา 15.00 น.-16.30 น.
รุ่น 65 กก. ชาย
- เวลา 15.00 น.-16.30 น.
รุ่น 70 กก. ชาย
- เวลา 15.00 น.-16.30 น.
รอบชิงชนะเลิศ
หนานฉวน (Nanquan) หนานเต้า (Nandao) นังกุน (Nangun)
- เวลา 09.00 น.-12.00 น. ชาย รอบชิงชนะเลิศ
หนานฉวน (Nanquan) หนานเต้า (Nandao) นังกุน (Nangun)
- เวลา 09.00 น.-12.00 น. หญิง รอบชิงชนะเลิศ
ฉางฉวน (Changquan) เต๋าซู่ (Daoshu) กุนซู่ (Gunshu)
- เวลา 09.00 น.-12.00 น.. หญิง รอบชิงชนะเลิศ
ไท่จี๋ฉวน (Taijiquan) ไท่จี๋เจี้ยน (Taijijian)
- เวลา 09.00 น.-12.00 น. ประเภทชาย รอบชิงชนะเลิศ
Weapons Duilian (อาวุธต้วยเลี่ยน)
- เวลา 09.00 น.-12.00 น. ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ
Duilian Bare – handed
- เวลา 09.00 น.-12.00 น. ประเภทชาย รอบชิงชนะเลิศ
