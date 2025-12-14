ข่าวกีฬาซีเกมส์

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 15 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 14 ธ.ค. 2568 16:31 น.
494

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 15 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม

โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD

ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568

ว่ายน้ำ

สนาม : สระว่ายน้ำภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย)

เวลา 09.00-18.00 น. (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)

  • กบ 200 เมตรชาย
  • ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง
  • กบ 50 เมตรชาย
  • ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง
  • กรรเชียง 200 เมตร ชาย
  • ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย
  • ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย
  • กรรเชียง 50 เมตร ชาย
  • ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง
  • ผลัดผสม 4X100 เมตรชาย

วอเตอร์โปโล

สนาม : ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • เวลา 09.00-16.00 น. ทีมชาย-หญิง รอบพบกันหมด
  • เวลา 14.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย (ทีมหญิง)

ยิงธนู

สนาม : สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย

  • เวลา 09.15-11.10 น. 1/2 Individual compound ชายและหญิง รอบแรก
  • เวลา 13.15-15.35 น. 1/4 Team compound, 1/2 Team compound ,1/4 Compound Mixed Team , 1/2 Compound Mixed Team ชาย,หญิง และทีมผสม รอบแรก

กรีฑา

สนาม : สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

  • เวลา 09.00 น. วิ่ง 100 ม. สัตตกรีฑา หญิง
  • เวลา 09.15 น. วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. ชาย รอบแรก
  • เวลา 09.40 น. กระโดดสูง สัตตกรีฑา หญิง
  • เวลา 10.35 น. ทุ่มน้ำหนัก สัตตกรีฑา หญิง
  • เวลา 16.30 น. พุ่งแหลน ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 16.40 น. กระโดดไกล ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 16.50 น. วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 17.00 น. วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 17.15 น. วิ่งวิบาก 3,000 ม. ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 17.40 น. วิ่ง 10,000 ม. หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 18.25 น. วิ่ง 200 ม. สัตตกรีฑา หญิง
  • เวลา 18.30 น. วิ่ง 800 ม. ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 18.45 น. วิ่ง 800 ม. หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 18.55 น. วิ่งผลัด 4×100 ม. ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 19.00 น. วิ่งผลัด 4×100 ม. หญิง รอบชิงฯ

เบสบอล

สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี

เบสบอล 5 คน ทีมชาย (รอบแรก)

  • เวลา 14.00 น. สิงคโปร์ พบ ไทย

เบสบอล 5 คน ทีมหญิง (รอบแรก)

  • เวลา 14.30 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย

บาสเกตบอล (5 on 5)

สนาม : อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 16.30 น. ไทย พบ เวียดนาม

ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 19.00 น. ไทย พบ เมียนมา

บิลเลียดและสนุกเกอร์

สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

สนุกเกอร์เดี่ยว รอบแรก

  • เวลา 10.00-18.00 น. ชาย และ หญิง

6 แดง

  • เวลา 14.00 น. หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
  • เวลา 18.00 น. ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

โบว์ลิ่ง

สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ

ประเภทหญิง

  • เวลา 14.30-17.00 น. รองรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ

แคนูและเรือพาย

สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง

เวลา 09.00 – 15.00 น. เรือพายคลาสสิค รอบแรก / รอบแก้ตัว

  • เรือพายกรรเชียงหญิงเดี่ยว
  • เรือกรรเชียงชายคู่
  • เรือพายคู่ชายน้ำหนักเบา
  • เรือกรรเชียง 4 คนหญิง
  • เรือพายหญิงเดี่ยวพายกรรเชียงน้ำหนักเบา

หมากรุก

สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก

รอบแรก (รอยืนยันเวลา)

  • ประเภททีมชาย
  • หมากรุกทีมเอเชียหญิง
  • หมากรุกทีมเอเชียชาย

คริกเก็ต

สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท

ประเภท T20i หญิง

  • เวลา 09.00 น. กลุ่ม เอ : ไทย – เมียนมา
  • เวลา 13.30 น. กลุ่ม บี : อินโดนีเซีย – มาเลเซีย

สนาม : สนามคริกเก็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประเภท T10 ชาย

  • เวลา 09.00 น. ไทย – อินโดนีเซีย
  • เวลา 11.00 น. มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 13.00 น. อินโดนีเซีย – สิงคโปร์
  • เวลา 15.00 น. ไทย – ฟิลิปปินส์

จักรยาน

สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ

ประเภทถนน รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.00-11.00 น. ไทม์ไทรอัลหญิง
  • เวลา 13.00-15.00 น. ไทม์ไทรอัลชาย

ขี่ม้า

สนาม : Thai Polo & Equestrian Club Pattaya จ.ชลบุรี

ศิลปะบังคับม้า

  • เวลา 08.30 น.เดี่ยวผสม รอบแรก

สนาม : วีเอส สปอร์ต คลับ แอนด์ สยามโปโล ปาร์ค จ.สมุทรปราการ

ขี่ม้าโปโล

4-6 Goal ทีมผสมรอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 18.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย

อีสปอร์ตส์

สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยังไม่ยืนยันเวลา

รอบแบ่งกลุ่ม

  • AOV ทีม หญิง

รอบรองชนะเลิศ

  • โมบาย เลเจนท์ : แบงค์ แบงค์ (ชาย)

เอ็กซ์ตรีม

สนาม : ESC Thai Wake Park ที่รังสิต จ.ปทุมธานี

เวคบอร์ด

Cable Wakeboard Team (รอบคัดเลือกพิเศษ- รอบชิงชนะเลิศ)

  • เวลา 09.00-14.50 น.ประเภททีมชายหญิง

ฟลอร์บอล

สนาม : มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี

ทีมหญิง รอบแรก

  • เวลา 18.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์

ฟุตบอลชาย

สนาม : ราชมังคลากีฬาสถาน

  • เวลา 15.30 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
  • เวลา 20.00 น. ไทย พบ มาเลเซีย

ฟุตซอล

สนาม : โรงยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี

ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 16.00 น. อินโดนีเซีย – เมียนมา
  • เวลา 19.00 น. ไทย – มาเลเซีย

ยิมนาสติก

สนาม : ยิมเนเซียม 5 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

เวลา 09.30-17.30 น. รอบแรก ประเภทหญิง

  • ยิมนาสติกศิลป์, ยิมนาสติกลีลา, ประเภททีมหญิง

แฮนด์บอล

สนาม : อินดอร์สเตเดี้ยม พัทยา จ.ชลบุรี

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ

  • 11.00-13.00 น.

ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ

  • 15.00-17.00 น.

ฮอกกี้

สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

อินเดอร์ รอบแรก

ทีมหญิง

  • เวลา 19.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย

ฮ็อกกี้น้ำแข็ง

สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ

ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 19.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์

คาบัดดี้

สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ทีมชาย Super 5 แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 09.30 น. ไทย พบ มาเลเซีย
  • เวลา 12.00 น. ไทย พบ ติมอร์ เลสเต

ทีมหญิง Super 5 แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 11.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์

คิกบ็อกซิ่ง

สนาม : จอห์น พอล II มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รอบแรก

  • เวลา 15.30-18.30 ชายและหญิง ทุกอีเวนต์

มวย

สนาม : สนามมวยลุมพินี

  • เวลา 13.00 น. ไหว้ครู หญิง รอบแรก
  • เวลา 14.00 น. คอมแบตทุกอีเวนต์ ชายและหญิง (รอบรองชนะเลิศ)

ปัญจสีลัต

สนาม : อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

รอบแรก

เวลา 10.00 -17.00 น.

  • ต่ำกว่า 45 กก.ชาย
  • คลาส A (45 – 50 กก.) ชาย
  • คลาส B (50 – 55 กก.) หญิง
  • คลาส C (55 – 60 กก.) ชาย
  • คลาส C (55 – 60 กก.) หญิง
  • คลาส D (60 – 65 กก.) ชาย
  • คลาส D (65 – 70 กก.) ชาย
  • คลาส F (70 – 75 กก.) ชาย
  • คลาส F (75 – 80 กก.) ชาย
  • คลาส G (75 – 80 กก.) ชาย
  • คลาส I (85 – 90 กก.) ชาย

เปตอง

สนาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

3 คน ชายหญิง รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 10.00-12.00 น.

3 คน ชายหญิง รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 13.00-15.30 น.

เรือใบ

สนาม : กลุ่มศูนย์สมุทรกีฬาสัตหีบ จ.ชลบุรี

(ดิงกี้) เรือใบขนาดเล็ก รอบ Reserve Day

  • เวลา 10.00-17.00 น. ชาย,หญิง,ทีมผสม

ไคท์บอร์ดดิ้ง

สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

รอบแรก

  • เวลา 10.00 -17.00 น. Formula Kite ชาย

สนาม : โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ จ.ชลบุรี

เรือใบความสามัคคี รอบแรก

  • เวลา 10.00 -17.00 น. Keelboat SSL47 ทีมผสม

วินด์เซิร์ฟ

สนาม : หาดลานทราย พัทยา จ.ชลบุรี

  • เวลา 10.00-17.00 น. รอบ Reserve day ชายและหญิง ทีมผสม รุ่น IQFoil open/ U19 IQFoil/ Techno 293 Plus open/ IQFoil open

เซปัคตะกร้อ

สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม

เซปัคตะกร้อ 4 คน ทีมผสม รอบแรก

  • 13.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์

เซปัคตะกร้อ 4 คน รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 17.00-18.00 น.

ยิงปืน

สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ปืนสั้นและปืนยาว

  • เวลา 09.30-10.00 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมผสม (รอบแรก)
  • เวลา 11.45 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมหญิง
  • เวลา 13.45 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร บุคคลชาย
  • เวลา 14.30 น. ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร ทีมชาย

สนาม : สนามยิงปืนโพธาราม จ.ราชบุรี

ยิงปืนลูกซอง

Trap individual ชาย,หญิง

  • เวลา 09.00 -15.00 น. รอบแรก

สควอช

สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ

  • เวลา 09.00 – 17.00 น. ชาย / หญิง / คู่ผสม รอบแรก

เทนนิส

สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี

  • เวลา 09.00 น. รอบแรก เดี่ยวชาย / เดี่ยวหญิง / คู่ผสม

วอลเลย์บอลชายหาด

สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

ทีมชาย/หญิง

  • เวลา 08.30-17.00 น. รอบแรก- รอบชิงชนะเลิศ

วอลเลย์บอลในร่ม

สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก

ทีมหญิง

  • เวลา 15.00 น. ชิงเหรียญทองแดง : อินโดนีเซีย พบ ฟิลิปปินส์
  • เวลา 17.30 น. รอบชิงชนะเลิศ : ไทย พบ เวียดนาม

ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 10.00 น. อินโดนีเซีย พบ เมียนมา
  • เวลา 12.30 น. ไทย พบ ลาว

ยกน้ำหนัก

สนาม : โรงเรียนกีฬาชลบุรี

รุ่น 63 กก. หญิง

  • เวลา 13.00 -15.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

รุ่น 79 กก. ชาย

  • เวลา 15.00 -17.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

รุ่น 69 กก. หญิง

  • เวลา 17.00 -19.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

วูซู

สนาม : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

รอบชิงชนะเลิศ

รุ่น 56 กก. หญิง

  • เวลา 15.00 น.-16.30 น.

รุ่น 60 กก. หญิง

  • เวลา 15.00 น.-16.30 น.

รุ่น 65 กก. ชาย

  • เวลา 15.00 น.-16.30 น.

รุ่น 70 กก. ชาย

  • เวลา 15.00 น.-16.30 น.

รอบชิงชนะเลิศ

หนานฉวน (Nanquan) หนานเต้า (Nandao) นังกุน (Nangun)

  • เวลา 09.00 น.-12.00 น. ชาย รอบชิงชนะเลิศ

หนานฉวน (Nanquan) หนานเต้า (Nandao) นังกุน (Nangun)

  • เวลา 09.00 น.-12.00 น. หญิง รอบชิงชนะเลิศ

ฉางฉวน (Changquan) เต๋าซู่ (Daoshu) กุนซู่ (Gunshu)

  • เวลา 09.00 น.-12.00 น.. หญิง รอบชิงชนะเลิศ

ไท่จี๋ฉวน (Taijiquan) ไท่จี๋เจี้ยน (Taijijian)

  • เวลา 09.00 น.-12.00 น. ประเภทชาย รอบชิงชนะเลิศ

Weapons Duilian (อาวุธต้วยเลี่ยน)

  • เวลา 09.00 น.-12.00 น. ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ

Duilian Bare – handed

  • เวลา 09.00 น.-12.00 น. ประเภทชาย รอบชิงชนะเลิศ

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

