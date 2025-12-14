ข่าว

อวสานตั๋วผี แม่ค้าเจ๊งยับ 8.5 แสน ขายรถจำนำทอง กว้านซื้อบัตรคอนเสิร์ต สุดท้ายขายได้ใบละ 200

เผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 20:08 น.| อัปเดต: 14 ธ.ค. 2568 19:11 น.
660

แม่ค้าเข่าทรุด ลงทุนบัตรคอนเสิร์ต นั่งเล่น 8.5 แสน หวังเก็งกำไร สุดท้ายขายเหลือ 200 บาท ขาดทุนยับถึงขั้นจำนำทอง-เอารถเข้าไฟแนนซ์

กำลังดราม่าสนั่นโลกออนไลน์ หลังจบงานเทศกาลดนตรีดัง “นั่งเล่น มิวสิค เฟสติวัล” เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ระบายความในใจ เล่าถึงบทเรียนราคาแพงจากการลงทุนซื้อบัตรคอนเสิร์ตมาเพื่อจำหน่ายต่อ หรือบางคนเรียก บัตรผี แต่กลับต้องเผชิญภาวะขาดทุนจนหมดตัว

ผู้โพสต์ระบุว่า ตนกับหุ้นส่วนได้ตัดสินใจลงทุนซื้อบัตรคอนเสิร์ตจำนวนมาก แบ่งเป็นบัตรอ่อน 183 ใบ และ บัตรแข็ง 144 ใบ ในราคาต้นทุนใบละ 2,600 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นสูงถึง 850,200 บาท

สาเหตุที่กล้าทุ่มเงินจำนวนมหาศาล เนื่องจากได้รับข้อมูลมาว่าบัตรมีจำนวนจำกัดและหาซื้อยาก จึงคาดหวังว่าจะสามารถทำกำไรได้เพียงใบละ 50-100 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับปริมาณที่มาก ก็จะเป็นผลตอบแทนที่น่าพอใจ อีกทั้งยังเชื่อว่าบัตรสปอนเซอร์ที่มีการแจกฟรีนั้นมีต้นทุน ไม่ใช่ของฟรีทั่วไป

แต่ทว่าเมื่อถึงวันงานจริง (หน้างาน) ตลาดบัตรคอนเสิร์ตกลับล้นตลาด โดยเฉพาะ บัตรอ่อน ที่ทะลักออกมาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้ากว่า 100 ชีวิตในพื้นที่เกิดการแพนิกแย่งกันเทขายตัดราคากันเองเพื่อหนีตาย

จากราคาต้นทุน 2,600 บาท ราคาหน้างานร่วงกราวรูดเหลือเพียงใบละ 200 บาท แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถระบายบัตรออกไปได้หมด ทำให้ผู้โพสต์ต้องแบกรับภาระขาดทุนอย่างหนัก

ผู้โพสต์ยอมรับว่าการซื้อตั๋วหวังเก็งกำไรทำให้ “ล้มทั้งยืน หมดตัว เพราะเงินทุนที่นำมาลงนั้น ได้มาจากการนำทองไปจำนำ นำของมีค่าไปจำนำ รวมถึงการนำรถยนต์เข้าไฟแนนซ์เพื่อนำเงินสดมาซื้อบัตรหวังเก็งกำไร

“ความรู้สึกตอนนี่มันดิ่งดาวมากๆ ไม่รู้จะทำไงต่อ… มันสุดๆ มันหมดจริงๆ” ผู้โพสต์ระบุ พร้อมทิ้งท้ายขอบคุณลูกค้าที่ช่วยอุดหนุน และยอมรับว่านี่คือบทเรียนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต

