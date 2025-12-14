ข่าวกีฬาซีเกมส์วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ รอบรองฯ วันนี้ 14 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 14 ธ.ค. 2568 09:33 น.
2,324

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 รอบรองชนะเลิศ คู่ระหว่าง ไทย พบ สิงคโปร์ แข่ง 15.00 น. ช่องถ่ายทอดสด ดูได้ทาง ช่อง NBT 2

วันนี้ 14 ธ.ค. 2568 แฟนลูกยางเตรียมเสียงเชียร์กันให้พร้อม เพราะในวันนี้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนาม ในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบรองชนะเลิศ โดย ทีมชาติไทย จะลงสนามพบกับ ทีมชาติอินโดนีเซีย ซึ่งผู้ชนะในเกมนี้จะทะลุไปลุ้นเหรียญทองในวันพรุ่งนี้

แฟนกีฬาชาวไทย ดูถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยอินโดนีเซียวันนี้ได้ผ่านช่อง NBT 2 และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง TrueVisions Now

Credit : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ถ่ายทอดสดวอลลเย์บอลหญิงไทย อินโดนีเซีย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ สด

  • คู่แข่งขัน : ไทย VS อินโดนีเซีย
  • ช่องถ่ายทอดสด : ช่อง ไทยรัฐทีวี 32 และ True Visions NOW
  • เวลาแข่ง : 15.00 น.

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

