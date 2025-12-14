ข่าว

สรุปเหตุปะทะชายแดน ทำลายโดรน 64 ลำ ทหารกัมพูชา เสียชีวิต 181 ราย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 09:14 น.| อัปเดต: 14 ธ.ค. 2568 09:14 น.
54

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2568 (เวลา 18.00 น.)

สถานการณ์ ห้วงตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นมา สถานการณ์ยังคงมีความตึงเครียด โดยฝ่ายกัมพูชาได้ใช้ ปืนใหญ่ โดรนพลีชีพ และจรวด BM-21 ควบคู่กับความพยายามแทรกซึมและเพิ่มเติมกำลังในบางพื้นที่ ฝ่ายเรายังสามารถควบคุมพื้นที่เดิม นอกจากนั้นยังยึดพื้นที่ยึดได้เพิ่มเติม และทำการตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมาเมื่อเวลา 08.30 น. ฝ่ายกัมพูชาได้ยิง จรวด BM-21 เข้าใส่บ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ได้รับบาดเจ็บจำนวน 10 ราย ในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย กองทัพภาคที่ 2 จึงขอประณามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมของฝ่ายกัมพูชาอย่างรุนแรง

การปฏิบัติที่สำคัญในวันนี้ ฝ่ายเราสามารถยึดควบคุมเนิน 677, ช่องเปรอ, ช่องระยี, ช่องปลดต่าง, พื้นที่ซำแต กำลังเสริมความมั่นคง ณ ที่หมาย

ช่องคนา กำลังฝ่ายเราสามารถเข้าควบคุมได้ครบทั้ง 4 ที่หมายตามแผน มีการใช้ระเบิดทำลายบันไดส่วนบน ฝ่ายกัมพูชาตอบโต้ด้วย จรวด BM-21 และ โดรนพลีชีพ ต่อกำลังฝ่ายเรา ปัจจุบันกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังอยู่บริเวณบันได

พื้นที่ปราสาทตาควาย ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเรา ด้วยปืนใหญ่, BM-21 และโดรนพลีชีพ อย่างหนัก ฝ่ายเราตอบโต้ด้วยอาวุธวิถีโค้ง และเครื่องบินทิ้งระเบิด สถานการณ์ยังไม่จบ ยังคงต้องรบต่อไป

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ งดการเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นการชั่วคราว และขอให้พำนักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวต่อไป พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะดำเนินการทุกมาตรการอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และศักดิ์ศรีของประเทศชาติ อย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด

ทั้งนี้ในส่วนของสรุปการปฏิบัติต่อข้าศึก (8-13 ธ.ค.68) มีดังนี้

  • ทำลาย รถถัง 10 คัน
  • โดรน 64 ลำ
  • BM-21 1 คัน
  • เสาแอนตี้โดรน 4 ต้น
  • ปตอ. 4 กระบอก
  • ระบบควบคุมแอนตี้โดรน 1 ชุด
  • รถบรรทุก 6 คัน
  • เสาสัญญาณ 1 ต้น
  • ปืนใหญ่ 1 กระบอก
  • ปืนครก 6 กระบอก

และทหารกัมพูชาเสียชีวิต 181 รายด้วยกัน.

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชา วันที่ 13 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 18.00 น.
ภาพ @กองทัพภาคที่2
ทหารกัมพูชา เสียชีวิต 181 นาย ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค.2568
ภาพ @กองทัพภาคที่ 2

อ่านข่าวชายแดนไทย-กัมพูชา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 14 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

36 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปเหตุปะทะชายแดน ทำลายโดรน 64 ลำ ทหารกัมพูชา เสียชีวิต 181 ราย

11 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 14/12/68 ดูดวง

เจาะ 4 ราศี ที่กำลังจะ “รวยเงียบ” จับอะไรก็เป็นเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
jasoncollins_98 ข่าวกีฬา

อดีตนักบาสฯ NBA เปิดตัวเป็นเกย์ อัดคลิปเล่าชีวิต สู้ “มะเร็งสมองระยะ 4”

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์แนวทางเลขออกบ่อย สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดงวดนี้ 16 12 68 เลขเด็ด

วิเคราะห์ สถิติหวยออกวันอังคาร เลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี หาเลขเด็ด 16/12/68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกบนรถเมล์สายสุขุมวิทวันนี้ 13 ธันวา ข่าว

ผู้โดยสารแตกตื่น! สาวคลั่งควักมีดขู่กลางรถเมล์ คนขับตะครุบตัวก่อนรีบนำลงรถ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เม็ตซ์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดคดีนัทปง อัตวิบากกรรม ข่าว

เพจดังยก “สรุปปิดคดีนัทปง” อุทาหรณ์นักสืบโซเชียล ขอเพียงได้พื้นที่-ได้กระแส

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารไทยพลีชีพ 4 นาย ข่าว

ด่วน! เปิดรายชื่อทหารไทยพลีชีพ 4 นาย เหตุปะทะหนัก “เนิน 677” ช่องอานม้า

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอซาซูน่า ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุมนรกในบ้าน! ด.ญ.14 หนีตาย แฉพ่อแท้ ๆ ล่วงละเมิดต่อเนื่อง 7 ปี ซ้ำเพื่อนพ่อยังร่วมก่อเหตุ ข่าว

ขุมนรกในบ้าน! ด.ญ.14 หนีตาย แฉพ่อแท้ ๆ ล่วงละเมิดต่อเนื่อง 7 ปี ซ้ำเพื่อนพ่อยังร่วมก่อเหตุ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปอุบัติเหตุ! ม้าหลุดวิ่งลงถนน 4 เลนส์ รถเบรกไม่ทันพุ่งชนสนั่น ชาวเน็ตแห่ถามสาเหตุ ข่าว

ระทึก! ม้าหลุดวิ่งลงถนน 4 เลนส์ รถเบรกไม่ทันพุ่งชนสนั่น ชาวเน็ตแห่ถามสาเหตุ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา หนี้ทั้งหมด ข่าว

ทนายสายหยุด เปิดยอดหนี้ล่าสุด “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายไม่น้อยกว่า 17 คน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดคดีนัทปง ข่าว

เปิดผลสรุป “แถลงปิดคดีนัทปง” 40 วินาทีสลด กล้องบันทึกเลือกไปอย่างสงบ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต อวย ทรัมป์-อันวาร์ โทรเจรจาหยุดยิง เสนอเปิดภาพถ่ายดาวเทียม ชี้ขาดใครเริ่มก่อน ข่าว

ฮุน มาเนต อวย ทรัมป์-อันวาร์ โทรเจรจาหยุดยิง เสนอเปิดภาพถ่ายดาวเทียม ชี้ขาดใครเริ่มก่อน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชายซีเกมส์ 2025 ลุ้น ไทย ประเดิม สิงคโปร์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์แพทย์ 2 ท่าน มธ ข่าว

สรุปดราม่า “2 อาจารย์แพทย์” ถูกหมอประจำบ้านแฉ แพทยศาสตร์ มธ.แจงหลังเอกสารร้องเรียนว่อน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ บาเลนเซีย ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน โพสต์สวน ทรัมป์ ยัน ทุ่นระเบิดกัมพูชา ไม่ใช่อุบัติเหตุ ลั่นไทยจะตอบโต้จนกว่าจะปลอดภัย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีนีถวายรถหรู หลวงปู่ศิลา สิริจันโท คอหวยไม่พลาดส่อง เลขทะเบียนรถป้ายแดง เลขเด็ด

เศรษฐีนีถวายรถหรู หลวงปู่ศิลา สิริจันโท คอหวยไม่พลาดส่อง เลขทะเบียนรถป้ายแดง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
พอลล่าโอปอล์ บันเทิง

“โอปอล์” เปิดภาพคู่ “พอลล่า” หลังเพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า ออกงานในรอบหลายปี

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 09:14 น.| อัปเดต: 14 ธ.ค. 2568 09:14 น.
54
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 14 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 14 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 14/12/68

เจาะ 4 ราศี ที่กำลังจะ “รวยเงียบ” จับอะไรก็เป็นเงิน

เผยแพร่: 14 ธันวาคม 2568
jasoncollins_98

อดีตนักบาสฯ NBA เปิดตัวเป็นเกย์ อัดคลิปเล่าชีวิต สู้ “มะเร็งสมองระยะ 4”

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
วิเคราะห์แนวทางเลขออกบ่อย สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดงวดนี้ 16 12 68

วิเคราะห์ สถิติหวยออกวันอังคาร เลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี หาเลขเด็ด 16/12/68

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
Back to top button