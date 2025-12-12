“ทรัมป์” นัดโทรคุย “อนุทิน” สามทุ่มคืนนี้ เจรจาคุยหยุดยิงกัมพูชา
โดนัลด์ ทรัมป์ นัดโทรคุย อนุทิน สามทุ่มคืนนี้ คุยหยุดยิงกัมพูชา โดยมีรมว.ตปท.-ผบ.ทหารสูงสุด ร่วมคุยด้วย พร้อมชี้แจงสถานการณ์
จากที่ก่อนหน้านี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ผู้นำสหรัฐฯเตรียมต่อสายคุยกับผู้นำไทยและกัมพูชา เพื่อหาทางยุติความขัดแย้ง ซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีระบุว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายทรัมป์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารคนดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า ““ทรัมป์” นัด โทรคุย“อนุทิน” คืนนี้ 3 ทุ่ม เจรจาให้หยุดยิงกับ กัมพูชา เชิญ รมว.ตปท.-ผบ.ทหารสูงสุด ร่วมวง”
ก่อนหน้านี้นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้านายโดนัลด์ ทรัมป์ โทรมาหาประเทศไทย ในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้า ตนก็จะอธิบายและชี้แจงให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์และพัฒนาการของสถานการณ์ ซึ่งท่านก็คงต้องได้รับฟังอย่างละเอียดจากตน ถ้าท่านจะติดต่อเข้ามา พร้อมเชื่อว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คงมีการชี้แจงข้อมูลในระดับทางการทูตอยู่แล้ว
