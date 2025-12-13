อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข
อนุทิน แถลงหลังคุย โดนัลด์ ทรัมป์ ยันไทยเป็นฝ่ายถูกกระทำจากกัมพูชา ต้องตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชน วอนสหรัฐฯ สื่อสารคู่กรณีให้หยุดยิง-ถอนกำลัง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ภายหลังหารือทางโทรศัพท์กับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยในการตอบโต้การรุกรานของกัมพูชา
นายอนุทิน ระบุว่า “การหารือเป็นไปด้วยดี โดยผู้นำสหรัฐฯ แสดงความห่วงใยในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมชี้ว่าประเทศไทยปฏิบัติตามปฏิญญาและข้อตกลงทุกประการ แต่ ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ละเมิดก่อน ทั้งการไม่ถอนกำลัง, การวางระเบิด และการโจมตีที่ทำให้ฝ่ายไทยเกิดความสูญเสีย ไทยจึงมีความจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชน ไทยไม่ใช่ฝ่ายรุกราน แต่เป็นการป้องกันตามสิทธิ โดยต้องทำให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่า ห้ามทำแบบนี้กับไทย”
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ทางสหรัฐฯ ต้องการให้เกิดการหยุดยิง แต่ไทยได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า “ผู้ละเมิดสัญญาต้องแก้ไขตัวเอง ไม่ใช่ไทยที่ถูกกระทำ ไทยจึงฝากให้สหรัฐฯ สื่อสารไปยังประเทศคู่กรณีว่า การหยุดยิงต้องชัดเจนและต้องถอนกำลัง รวมถึงงดการวางระเบิดทุกชนิด โดยไทยมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการวางระเบิดใหม่ในพื้นที่ขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลง Joint Declaration”
นอกจากนี้ นายกฯ อนุทิน ยังได้ย้ำถึงจุดยืนด้านความมั่นคงด้วยว่า “ขอไม่ให้มีการนำเรื่องการเลือกตั้งมาผูกโยงกับสถานการณ์ปกป้องอธิปไตยของประเทศ เพราะไม่มีความสำคัญกับตนในเวลานี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำอย่างไรไม่ให้ทหารและประชาชนต้องบาดเจ็บและสูญเสียจากการรุกราน”
ทั้งนี้ทาง โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ยืนยันกับนายอนุทินว่า “จะไม่นำเรื่องภาษีการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดน โดยจะเร่งรัดเรื่องดังกล่าวที่ติดค้างอยู่” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกหลังการหารือครั้งนี้
