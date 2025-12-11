“อนุทิน” ยังไม่ได้คุยกับ “ทรัมป์” หลังประกาศจะติดต่อในวันนี้ ยันพร้อมชี้แจง
อนุทิน พร้อมชี้แจง หลัง ทรัมป์ ประกาศจะติดต่อในวันนี้ เบื้องต้นยังไม่ได้คุยกัน ย้ำจุดยืนเดิมคือรักษาอธิปไตย รักษาประชาชน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่าจะโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาวันนี้ เพื่อหารือถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยนายอนุทินตอบว่า ยังไม่ได้คุย แต่จริงๆ แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นปกติแต่อย่างใด เพราะผู้นำของแต่ละประเทศก็ต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลาอยู่แล้ว และทุกคนก็ต้องพยายามที่จะช่วยกัน เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา
ส่วนดูเหมือนประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ความมั่นใจกับสื่อทั่วโลก ว่าวันนี้จะได้ข้อยุติจากการคุยกับผู้นำทั้งสองประเทศ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นอย่างที่ตนให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวาน ถ้านายโดนัลด์ ทรัมป์ โทรมาหาประเทศไทย ในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้า ตนก็จะอธิบายและชี้แจงให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์และพัฒนาการของสถานการณ์ ซึ่งท่านก็คงต้องได้รับฟังอย่างละเอียดจากตน ถ้าท่านจะติดต่อเข้ามา พร้อมเชื่อว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คงมีการชี้แจงข้อมูลในระดับทางการทูตอยู่แล้ว
ส่วนไทยจะยืนยันในจุดยืนไม่คล้อยตามใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เราต้องยืนยันว่าเราต้องรักษาอธิปไตย รักษาประชาชน และบูรณภาพแห่งดินแดนของเรา รวมถึงรักษาศักดิ์ศรีของคนไทย
ส่วนเงื่อนไขอะไร ที่ไทยวางไว้ในการกลับไปสู่โต๊ะเจรจานั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีใครต้องการที่จะมีความขัดแย้ง โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ประเทศไทยเรามีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าเราเป็นฝ่ายถูกรุกราน เพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาเอกราช และอธิปไตยของประเทศ
ขณะที่ในส่วนของนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายอนุทินยืนยันว่าได้พูดคุยกันไปแล้ว ตามที่นายอันวาร์ได้แจ้งเอาไว้
