ตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน
เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูฝน ล่าสุด จ่ายเงินเยียวยาแบบเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 บาท ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการโอนได้ผ่านเว็บไซต์ flood68.disaster.go.th
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับธนาคารออมสิน เตรียมเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท รอบเก็บตกให้กับผู้ประสบภัยใน 9 จังหวัดภาคใต้อีกกว่า 28,000 ครัวเรือน หลังจากพบว่าการโอนเงิน 10 ครั้งที่ผ่านมา (ซึ่งจ่ายไปแล้วกว่า 7.3 แสนครัวเรือน) ไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารของผู้รับมีปัญหา โดยหน่วยงานกำลังเร่งปรับปรุงข้อมูลเพื่อจ่ายเงินให้เร็วที่สุด
วิธีเช็กสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ล่าสุด
สามารถตรวจสอบสิทธิและผลการโอนได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ทางการของ ปภ. ดังนี้
- เข้าเว็บไซต์ https://flood68.disaster.go.th
- เลือก ติดตามสถานะการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2568
- กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- คลิก “ตรวจสอบสถานะ”
ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ควรรีบดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาท และสามารถติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใครจะได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทบ้าง ?
- น้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
- น้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป โดยส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย
- ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบเกิน 7 วัน จนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
- อาศัยในอาคารสูง แม้น้ำไม่ถึงชั้นพักแต่ส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
วิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ “เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568”
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ผ่านระบบออนไลน์ หรือยื่นคำร้องด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย
1. ลงทะเบียนเงินเยียวยาน้ำท่วม ผ่านเว็บไซต์
สามารถแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ flood68.disaster.go.th โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หลังจากนั้นไปยืนยันผลกระทบกับผู้นำท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คลิกเมนูสีเหลือง “แบบคำร้อง ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน 2568”
- กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนและถูกต้อง
2. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
- ดาวน์โหลดแบบคำร้องจากเมนู “ดาวน์โหลดแบบคำร้อง” ในเว็บไซต์
- นำแบบฟอร์มที่กรอกแล้วไปยื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เช็คสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท และลงทะเบียนตามวิธีที่บอกไปให้เรียบร้อย อย่าลืมผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อให้การโอนเงินรวดเร็วและถูกต้อง
