เศรษฐกิจ

ตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 14:06 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 21:08 น.
4,303

เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูฝน ล่าสุด จ่ายเงินเยียวยาแบบเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 บาท ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการโอนได้ผ่านเว็บไซต์ flood68.disaster.go.th

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับธนาคารออมสิน เตรียมเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท รอบเก็บตกให้กับผู้ประสบภัยใน 9 จังหวัดภาคใต้อีกกว่า 28,000 ครัวเรือน หลังจากพบว่าการโอนเงิน 10 ครั้งที่ผ่านมา (ซึ่งจ่ายไปแล้วกว่า 7.3 แสนครัวเรือน) ไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารของผู้รับมีปัญหา โดยหน่วยงานกำลังเร่งปรับปรุงข้อมูลเพื่อจ่ายเงินให้เร็วที่สุด

วิธีเช็กสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ล่าสุด

สามารถตรวจสอบสิทธิและผลการโอนได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ทางการของ ปภ. ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ https://flood68.disaster.go.th
  2. เลือก ติดตามสถานะการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2568
  3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. คลิก “ตรวจสอบสถานะ

ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ควรรีบดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาท และสามารถติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิธีเช็กสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ล่าสุด

ใครจะได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทบ้าง ?

  • น้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
  • น้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป โดยส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย
  • ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบเกิน 7 วัน จนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
  • อาศัยในอาคารสูง แม้น้ำไม่ถึงชั้นพักแต่ส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ติดต่อกันเกิน 7 วัน

วิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ “เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568”

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ผ่านระบบออนไลน์ หรือยื่นคำร้องด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย

1. ลงทะเบียนเงินเยียวยาน้ำท่วม ผ่านเว็บไซต์

สามารถแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ flood68.disaster.go.th โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หลังจากนั้นไปยืนยันผลกระทบกับผู้นำท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • คลิกเมนูสีเหลือง “แบบคำร้อง ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน 2568
  • กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ลงทะเบียนเงินเยียวยาน้ำท่วม บนเว็บไซต์

ตรวจสอบสถานะเงินน้ําท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

2. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง

  • ดาวน์โหลดแบบคำร้องจากเมนู “ดาวน์โหลดแบบคำร้อง” ในเว็บไซต์
  • นำแบบฟอร์มที่กรอกแล้วไปยื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุ

เช็คสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท และลงทะเบียนตามวิธีที่บอกไปให้เรียบร้อย อย่าลืมผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อให้การโอนเงินรวดเร็วและถูกต้อง

ตรวจสอบสถานะเงินน้ําท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

22 นาที ที่แล้ว
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข ข่าว

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

46 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

58 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 13/12/68 ดูดวง

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด บันเทิง

นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! นักเสี่ยงโชคจับตา &quot;ปฏิทินคำชะโนด&quot; แชร์ว่อนโซเชียล หวังคว้าโชคใหญ่รับปีใหม่ วิเคราะห์เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดคำชะโนด งวด 16 ธ.ค. 68 แห่เก็งเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวหายตัว 14 ปี พ่อใจสลาย ย้อนสำนึก คำตวาด ในอดีต ต้นเหตุลูกไม่กลับบ้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 12 ธ.ค. 68 จะประกาศในเวลา 20.00 น. หวยลาว

หวยลาว 12 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันศุกร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน ป.ป.ช. 2568 สอบบรรจุ 200 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 18,150 เช็กคุณสมบัติที่นี่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงมาก! โอซา แวง บอกใคร? หยุดเล่นบทเหยื่อ พร้อมแฉปมหุ้นปลอม-กุเรื่องเท็จรักผัวเพื่อน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ วันที่ 12 ธ.ค. ไทยคว้า 46 ทองนำโด่ง ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 12 ธ.ค. ไทยฟอร์มดุ กวาดม้วนเดียว 46 ทอง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เวย์ ไทยเทเนียม ดอดรับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” หลังถูกออกหมายเรียก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เบรกหัวทิ่ม ปัดข่าว “เขมรยกธงขาว” เตือน อย่าเพิ่งเฮ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี บันเทิง

ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร บันเทิง

นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารเชิญประชุมเกี่ยวกับประกันสังคม ปฏิทิน 69 ถูกส่งถึงสภาแรงงาน ข่าวการเมือง

สส.สหัสวัต แฉ ประกันสังคม ร่อนเอกสารดัน ปฏิทิน ปี 69 หลังยุบสภา ลั่น “จะเอาให้ได้เลยใช่ไหม?”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” แจ้งลาออกพรรค ขอโทษประชาชน หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย เศรษฐกิจ

เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮดี้ อแมนด้า กังวลความปลอดภัย หลังถูกเตือนเรื่องเสียงดัง หวั่นเข้าข่ายบุกรุก บันเทิง

ไฮดี้ อแมนด้า ผวาโดนคุกคาม เพื่อนบ้านแปะป้ายเตือน น้องชายเล่นเกมเสียงดังกลางดึก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 เช็กวิธีลงทะเบียน-สถานะออนไลน์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 14:06 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 21:08 น.
4,303
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
Back to top button