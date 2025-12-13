ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68
13 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS ไบรท์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS ไบรท์ตัน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – ไบรท์ตัน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ เจเรมี่ ฟริมปง, สเตฟาน บายเซติช, โจวานนี่ เลโอนี่ และ โคดี้ กัคโป ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เฟเดริโก้ เคียซ่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โดมินิค โซบอสไล, ฮูโก้ เอกิติเก้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค
ไบรท์ตัน
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฟาเบียน เฮอเซเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ซอลลี่ มาร์ช, อดัม เว็บสเตอร์ และ สเตฟานอส ซิมาส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ คาโอรุ มิโตมะ กับ เจมส์ มิลเนอร์
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น บาร์ต แฟร์บรุคเก้น พร้อมกองหลัง 4 คน เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, มักซิม เดอ คัยเปอร์ แดนกลางเป็น คาร์ลอา บาเลบ้า, ยาซิน อายารี่ แนวรุกนำทัพมาโดย ยานคูบ้า มิเตห์, จอร์จินิโอ รุตแตร์, ดิเอโก้ โกเมซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แดนนี่ เวลเบ็ค
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS ไบรท์ตัน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 19/05/25 ไบรท์ตัน 3-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 02/11/24 ลิเวอร์พูล 2-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 30/10/24 ไบรท์ตัน 2-3 ลิเวอร์พูล (คาราบาว คัพ)
- 31/03/24 ลิเวอร์พูล 2-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 08/10/23 ไบรท์ตัน 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 09/12/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 เสมอ ลีดส์ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/25 แพ้ พีเอสวี 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
ไบรท์ตัน
- 07/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 3-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โดมินิค โซบอสไล, ฮูโก้ เอกิติเก้ – อเล็กซานเดอร์ อิซัค
ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : บาร์ต แฟร์บรุคเก้น (GK) – เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, มักซิม เดอ คัยเปอร์ – คาร์ลอา บาเลบ้า, ยาซิน อายารี่ – ยานคูบ้า มิเตห์, จอร์จินิโอ รุตแตร์, ดิเอโก้ โกเมซ – แดนนี่ เวลเบ็ค
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล 2-1 ไบรท์ตัน
