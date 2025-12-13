ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 13:25 น.
980

13 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS ไบรท์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS ไบรท์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Liverpool FC

วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – ไบรท์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ เจเรมี่ ฟริมปง, สเตฟาน บายเซติช, โจวานนี่ เลโอนี่ และ โคดี้ กัคโป ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เฟเดริโก้ เคียซ่า

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โดมินิค โซบอสไล, ฮูโก้ เอกิติเก้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค

Credit : Liverpool FC

ไบรท์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ฟาเบียน เฮอเซเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ซอลลี่ มาร์ช, อดัม เว็บสเตอร์ และ สเตฟานอส ซิมาส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ คาโอรุ มิโตมะ กับ เจมส์ มิลเนอร์

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น บาร์ต แฟร์บรุคเก้น พร้อมกองหลัง 4 คน เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, มักซิม เดอ คัยเปอร์ แดนกลางเป็น คาร์ลอา บาเลบ้า, ยาซิน อายารี่ แนวรุกนำทัพมาโดย ยานคูบ้า มิเตห์, จอร์จินิโอ รุตแตร์, ดิเอโก้ โกเมซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แดนนี่ เวลเบ็ค

Credit : Brighton & Hove Albion FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS ไบรท์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 19/05/25 ไบรท์ตัน 3-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/11/24 ลิเวอร์พูล 2-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/10/24 ไบรท์ตัน 2-3 ลิเวอร์พูล (คาราบาว คัพ)
  • 31/03/24 ลิเวอร์พูล 2-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/10/23 ไบรท์ตัน 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 09/12/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ ลีดส์ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/25 แพ้ พีเอสวี 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

ไบรท์ตัน

  • 07/12/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 3-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โดมินิค โซบอสไล, ฮูโก้ เอกิติเก้ – อเล็กซานเดอร์ อิซัค

ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : บาร์ต แฟร์บรุคเก้น (GK) – เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, ลูอิส ดังค์, มักซิม เดอ คัยเปอร์ – คาร์ลอา บาเลบ้า, ยาซิน อายารี่ – ยานคูบ้า มิเตห์, จอร์จินิโอ รุตแตร์, ดิเอโก้ โกเมซ – แดนนี่ เวลเบ็ค

Credit : Brighton & Hove Albion FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล 2-1 ไบรท์ตัน

 

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 13:25 น.
980
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

