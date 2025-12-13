ฮุน มาเนต อวย ทรัมป์-อันวาร์ โทรเจรจาหยุดยิง เสนอเปิดภาพถ่ายดาวเทียม ชี้ขาดใครเริ่มก่อน
ฮุน มาเนต ขอบคุณผู้นำสหรัฐฯ และมาเลเซียช่วยเจรจาหยุดยิง พร้อมเสนอใช้ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจสอบ ฝั่งไหนเริ่มยิงก่อน เพื่อความโปร่งใส
หลังจากการเจรจาระดับผู้นำสามฝ่ายผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างกัมพูชา ไทย และสหรัฐอเมริกา ล่าสุด นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อขอบคุณผู้นำนานาชาติและยืนยันการกลับสู่ข้อตกลงสันติภาพ พร้อมเสนอแนวทางยุติข้อพิพาทด้วยวิธีการตรวจสอบที่โปร่งใส
นายฮุน มาเนต โพสต์ข้อความขอบคุณ โดนัลด์ ทรัมป์ และอันวาร์ อิบราฮิม ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ผมได้หารือทางโทรศัพท์กับ ฯพณฯ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม และเมื่อคืนวันที่ 12 ธันวาคม 2025 กับ ฯพณฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อหาหนทางนำไปสู่การหยุดยิงระหว่างกัมพูชา-ไทย และทำให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปดำเนินการตาม “ปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์” (Kuala Lumpur Joint Declaration)
ผมขอบคุณผู้นำทั้งสองท่านสำหรับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการผลักดันสันติภาพระยะยาวระหว่างกัมพูชาและประเทศไทย กัมพูชายืนหยัดมาโดยตลอดในการแสวงหาทางออกของข้อพิพาทด้วยสันติวิธี สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์
จากเหตุยิงปะทะในช่วงบ่ายของวันที่ 7 ธันวาคม 2025 ซึ่งนำไปสู่การกลับมาปะทะกันอีกครั้งระหว่างสองประเทศ ผมได้เสนอว่า หน่วยงานทหารหรือหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ และมาเลเซียสามารถใช้ขีดความสามารถในการรวบรวมข่าวกรอง เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกไว้ในช่วงเกิดเหตุและหลังจากนั้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันว่า “ฝ่ายใดเป็นผู้ยิงก่อน” วิธีนี้อาจเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดและโปร่งใสที่สุดในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กัมพูชาพร้อมให้ความร่วมมือหากมีความจำเป็นในทุกกรณี”
อ้างอิงจาก : FB Hun Manet
