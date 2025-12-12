ข่าวต่างประเทศ

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 23:38 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 11:42 น.
269
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

สถานการณ์อาชญากรรมไซเบอร์ในสหรัฐอเมริกากำลังเข้าขั้นวิกฤต มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า นับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา มีวัยรุ่นชาวอเมริกันต้องจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายถึง 38 ราย หลังจากตกเป็นเหยื่อของขบวนการ “Sextortion” หรือการกรรโชกทรัพย์ทางเพศ

เจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ระบุว่า มีเครือข่ายอาชญากรหลัก 2 กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรม ได้แก่ กลุ่ม “Yahoo Boys” จากไนจีเรีย ก่อเหตุเพื่อหวังผลกำไร และกลุ่ม “764” มีฐานอยู่ในสหรัฐฯ กับยุโรป กลุ่มหลังนี้มีพฤติกรรมซาดิสม์ทางเพศที่น่ากังวลยิ่งกว่า

กลโกง “Yahoo Boys” ธุรกิจบนความตาย พอล ราฟฟิเล ผู้เชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่สืบสวนคดีการฆ่าตัวตายเหล่านี้ เปิดเผยว่า อาชญากรใช้วิธีการหว่านแห 1 บัญชีอาจแอดเพื่อนเด็กวัยรุ่นใน Instagram ไป 100 คน หวังผลเพียงแค่ 30 คนกดรับ และ 10 คนยอมคุยด้วย

วอล์คเกอร์ มอนต์โกเมอรี วัยรุ่นอายุ 16 ปีจากรัฐมิสซิสซิปปี ฆ่าตัวตายหลังจากได้รับการติดต่อทางอินสตาแกรมจาก “หญิงสาว” คนหนึ่งซึ่งต่อมาพบว่าเป็นนักต้มตุ๋นชาวไนจีเรีย

กลุ่มมิจฉาชีพจากแอฟริกานี้มีสมาชิกนับพันคน พวกเขาจะสร้างบัญชีปลอมโดยใช้รูปโปรไฟล์เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาดีเพื่อเข้ามาพูดคุยเชิงชู้สาวกับเหยื่อ เมื่อเหยื่อตายใจ ยอมส่งภาพโป๊เปลือยไปให้ คนร้ายจะเปลี่ยนท่าทีทันทียขู่กรรโชกทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชัน Cash App หรือบัตรของขวัญ

สคริปต์ที่คนร้ายใช้ข่มขู่เหยื่อมักมีข้อความทำนองว่า “ฉันมีภาพเปลือยของนายและทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำลายชีวิตนาย” หากเหยื่อไม่ยอมจ่ายเงิน คนร้ายจะขู่ว่าจะส่งภาพเหล่านั้นไปให้เพื่อนทุกคนของเหยื่อดู

ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (NCMEC) รายงานว่า ได้รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการกรรโชกทรัพย์ทางเพศเกือบ 100 รายต่อวัน โดยตัวเลขการรายงานพุ่งสูงขึ้นถึง 3 เท่าในช่วงปี 2022 ถึง 2024 เป็น 33,000 รายต่อปี

เหยื่อรายล่าสุดคือ ไบรซ์ เทต ลูกชายวัย 15 ปี จากเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นนักเรียนดีเด่น เขาตัดสินใจจบชีวิตลงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน เพียง 3 ชั่วโมงหลังจากถูกมิจฉาชีพ แอบอ้างว่าเป็นเด็กผู้หญิงวัย 17 ปีติดต่อเข้ามา

แบรดลีย์ เคเดนเฮด วัยรุ่นชาวเท็กซัสที่ถูกกลั่นแกล้ง ได้ก่อตั้งเครือข่ายข่มขู่ทางเพศสุดโหดเหี้ยมชื่อ 764 เมื่อเขาอายุเพียง 15 ปี บันทึกจากเรือนจำเขตเอราธ
แบรดลีย์ เคเดนเฮด วัยรุ่นชาวเท็กซัส ได้ก่อตั้งเครือข่ายข่มขู่ทางเพศสุดโหดเหี้ยมชื่อ 764 เมื่อเขาอายุเพียง 15 ปี

ส่วนกลุ่ม “764” มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีแนวคิดสุดโต่งและนิยมความรุนแรง เป้าหมายของกลุ่มนี้ไม่ใช่เงิน แต่เป็นความพึงพอใจทางเพศแบบซาดิสม์ มักพุ่งเป้าไปที่เด็กผู้หญิงหรือกลุ่ม LGBTQ

กลุ่ม 764 ก่อตั้งโดย แบรดลีย์ คาเดนเฮด ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 15 ปี สมาชิกกลุ่มนี้จะแบล็กเมล์เหยื่อให้ทำร้ายร่างกายตัวเอง ทารุณกรรมสัตว์ หรือล่วงละเมิดทางเพศพี่น้องของตนเอง เพื่อแลกกับการไม่ปล่อยภาพลับ โดยคาเดนเฮดถูกจับกุมและตัดสินจำคุก 80 ปี ในข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก

แม้จะมีการจับกุมผู้กระทำผิดได้บ้าง เช่น พี่น้องชาวไนจีเรียสองคนที่ถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมายังสหรัฐฯ และถูกตัดสินจำคุก 17 ปี จากคดีการเสียชีวิตของ จอร์แดน เดอเมย์ ลูกชายวัยรุ่นวัย 17 ปี แต่การจับกุมยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนร้าย

ล่าสุดมีการเสนอร่างกฎหมาย “Stop Sextortion Act” เพื่อกำหนดให้การกรรโชกทรัพย์ทางเพศเป็นอาชญากรรมระดับรัฐบาลกลาง เพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ง่ายขึ้น เจ้าหน้าที่แนะนำว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อกับแม่ต้องให้ความรู้แก่ลูก และหากตกเป็นเหยื่อ ต้องหยุดการติดต่อทันทีและห้ามโอนเงินเด็ดขาด เพราะคนร้ายมักโกหกและไม่มีเจตนาจะลบภาพจริงๆ

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา คาเมรอน ฟินนิแกน สมาชิกกลุ่ม 764 ชาวอังกฤษ วัย 19 ปี ถูกจำคุก 6 ปี หลังรับสารภาพในข้อหาชักชวนให้ฆ่าตัวตาย ครอบครองคู่มือการก่อการร้าย และครอบครองภาพอนาจารเด็ก
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา คาเมรอน ฟินนิแกน สมาชิกกลุ่ม 764 ชาวอังกฤษ วัย 19 ปี ถูกจำคุก 6 ปี หลังรับสารภาพในข้อหาชักชวนให้ฆ่าตัวตาย ครอบครองคู่มือการก่อการร้าย และครอบครองภาพอนาจารเด็ก
94 / 5,000 ซามูเอล โอโกชิ หนึ่งในสองพี่น้องชาวไนจีเรียที่ถูกตัดสินจำคุก 17 ปีในคดี &quot;กรรโชกทรัพย์ทางเพศ&quot;
ซามูเอล โอโกชิ หนึ่งในสองพี่น้องชาวไนจีเรียที่ถูกตัดสินจำคุก 17 ปีในคดี “กรรโชกทรัพย์ทางเพศ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผัวช็อก! มือดีแฉ “เมียเล่น 3P กับหนุ่มผิวดำ” ส่งรูปโป๊-แชทอวด “หนูปลดล็อกชาวต่างชาติแล้ว

สีกากอล์ฟ เล่าเส้นทางรัก อดีตเจ้าคณะฯ ให้เงินล้าน แฉอีกมุมเป็นคนทะลึ่ง-ชอบดูรูปโป๊

หนุ่มอินเดียวัย 20 โวย ถูกหัวหน้างานหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ อ้างโดนแบล็กเมล 2 ปี

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

23 นาที ที่แล้ว
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข ข่าว

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

48 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

60 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 13/12/68 ดูดวง

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด บันเทิง

นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! นักเสี่ยงโชคจับตา &quot;ปฏิทินคำชะโนด&quot; แชร์ว่อนโซเชียล หวังคว้าโชคใหญ่รับปีใหม่ วิเคราะห์เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดคำชะโนด งวด 16 ธ.ค. 68 แห่เก็งเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวหายตัว 14 ปี พ่อใจสลาย ย้อนสำนึก คำตวาด ในอดีต ต้นเหตุลูกไม่กลับบ้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 12 ธ.ค. 68 จะประกาศในเวลา 20.00 น. หวยลาว

หวยลาว 12 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันศุกร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน ป.ป.ช. 2568 สอบบรรจุ 200 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 18,150 เช็กคุณสมบัติที่นี่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงมาก! โอซา แวง บอกใคร? หยุดเล่นบทเหยื่อ พร้อมแฉปมหุ้นปลอม-กุเรื่องเท็จรักผัวเพื่อน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ วันที่ 12 ธ.ค. ไทยคว้า 46 ทองนำโด่ง ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 12 ธ.ค. ไทยฟอร์มดุ กวาดม้วนเดียว 46 ทอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เวย์ ไทยเทเนียม ดอดรับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” หลังถูกออกหมายเรียก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เบรกหัวทิ่ม ปัดข่าว “เขมรยกธงขาว” เตือน อย่าเพิ่งเฮ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี บันเทิง

ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร บันเทิง

นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารเชิญประชุมเกี่ยวกับประกันสังคม ปฏิทิน 69 ถูกส่งถึงสภาแรงงาน ข่าวการเมือง

สส.สหัสวัต แฉ ประกันสังคม ร่อนเอกสารดัน ปฏิทิน ปี 69 หลังยุบสภา ลั่น “จะเอาให้ได้เลยใช่ไหม?”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” แจ้งลาออกพรรค ขอโทษประชาชน หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย เศรษฐกิจ

เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮดี้ อแมนด้า กังวลความปลอดภัย หลังถูกเตือนเรื่องเสียงดัง หวั่นเข้าข่ายบุกรุก บันเทิง

ไฮดี้ อแมนด้า ผวาโดนคุกคาม เพื่อนบ้านแปะป้ายเตือน น้องชายเล่นเกมเสียงดังกลางดึก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 เช็กวิธีลงทะเบียน-สถานะออนไลน์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 23:38 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 11:42 น.
269
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
Back to top button