เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน
สถานการณ์อาชญากรรมไซเบอร์ในสหรัฐอเมริกากำลังเข้าขั้นวิกฤต มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า นับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา มีวัยรุ่นชาวอเมริกันต้องจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายถึง 38 ราย หลังจากตกเป็นเหยื่อของขบวนการ “Sextortion” หรือการกรรโชกทรัพย์ทางเพศ
เจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ระบุว่า มีเครือข่ายอาชญากรหลัก 2 กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรม ได้แก่ กลุ่ม “Yahoo Boys” จากไนจีเรีย ก่อเหตุเพื่อหวังผลกำไร และกลุ่ม “764” มีฐานอยู่ในสหรัฐฯ กับยุโรป กลุ่มหลังนี้มีพฤติกรรมซาดิสม์ทางเพศที่น่ากังวลยิ่งกว่า
กลโกง “Yahoo Boys” ธุรกิจบนความตาย พอล ราฟฟิเล ผู้เชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่สืบสวนคดีการฆ่าตัวตายเหล่านี้ เปิดเผยว่า อาชญากรใช้วิธีการหว่านแห 1 บัญชีอาจแอดเพื่อนเด็กวัยรุ่นใน Instagram ไป 100 คน หวังผลเพียงแค่ 30 คนกดรับ และ 10 คนยอมคุยด้วย
กลุ่มมิจฉาชีพจากแอฟริกานี้มีสมาชิกนับพันคน พวกเขาจะสร้างบัญชีปลอมโดยใช้รูปโปรไฟล์เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาดีเพื่อเข้ามาพูดคุยเชิงชู้สาวกับเหยื่อ เมื่อเหยื่อตายใจ ยอมส่งภาพโป๊เปลือยไปให้ คนร้ายจะเปลี่ยนท่าทีทันทียขู่กรรโชกทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชัน Cash App หรือบัตรของขวัญ
สคริปต์ที่คนร้ายใช้ข่มขู่เหยื่อมักมีข้อความทำนองว่า “ฉันมีภาพเปลือยของนายและทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำลายชีวิตนาย” หากเหยื่อไม่ยอมจ่ายเงิน คนร้ายจะขู่ว่าจะส่งภาพเหล่านั้นไปให้เพื่อนทุกคนของเหยื่อดู
ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (NCMEC) รายงานว่า ได้รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการกรรโชกทรัพย์ทางเพศเกือบ 100 รายต่อวัน โดยตัวเลขการรายงานพุ่งสูงขึ้นถึง 3 เท่าในช่วงปี 2022 ถึง 2024 เป็น 33,000 รายต่อปี
เหยื่อรายล่าสุดคือ ไบรซ์ เทต ลูกชายวัย 15 ปี จากเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นนักเรียนดีเด่น เขาตัดสินใจจบชีวิตลงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน เพียง 3 ชั่วโมงหลังจากถูกมิจฉาชีพ แอบอ้างว่าเป็นเด็กผู้หญิงวัย 17 ปีติดต่อเข้ามา
ส่วนกลุ่ม “764” มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีแนวคิดสุดโต่งและนิยมความรุนแรง เป้าหมายของกลุ่มนี้ไม่ใช่เงิน แต่เป็นความพึงพอใจทางเพศแบบซาดิสม์ มักพุ่งเป้าไปที่เด็กผู้หญิงหรือกลุ่ม LGBTQ
กลุ่ม 764 ก่อตั้งโดย แบรดลีย์ คาเดนเฮด ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 15 ปี สมาชิกกลุ่มนี้จะแบล็กเมล์เหยื่อให้ทำร้ายร่างกายตัวเอง ทารุณกรรมสัตว์ หรือล่วงละเมิดทางเพศพี่น้องของตนเอง เพื่อแลกกับการไม่ปล่อยภาพลับ โดยคาเดนเฮดถูกจับกุมและตัดสินจำคุก 80 ปี ในข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
แม้จะมีการจับกุมผู้กระทำผิดได้บ้าง เช่น พี่น้องชาวไนจีเรียสองคนที่ถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมายังสหรัฐฯ และถูกตัดสินจำคุก 17 ปี จากคดีการเสียชีวิตของ จอร์แดน เดอเมย์ ลูกชายวัยรุ่นวัย 17 ปี แต่การจับกุมยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนร้าย
ล่าสุดมีการเสนอร่างกฎหมาย “Stop Sextortion Act” เพื่อกำหนดให้การกรรโชกทรัพย์ทางเพศเป็นอาชญากรรมระดับรัฐบาลกลาง เพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ง่ายขึ้น เจ้าหน้าที่แนะนำว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อกับแม่ต้องให้ความรู้แก่ลูก และหากตกเป็นเหยื่อ ต้องหยุดการติดต่อทันทีและห้ามโอนเงินเด็ดขาด เพราะคนร้ายมักโกหกและไม่มีเจตนาจะลบภาพจริงๆ
