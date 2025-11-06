ข่าวต่างประเทศ

ผัวช็อก! มือดีแฉ “เมียเล่น 3P กับหนุ่มผิวดำ” ส่งรูปโป๊-แชทอวด “หนูปลดล็อกชาวต่างชาติแล้ว”

สำนักข่าว ETToday ของไต้หวัน รายงาน สามีคนหนึ่งในเมืองเถาหยวน ไต้หวัน ถึงกับช็อก เมื่อจู่ๆ ก็ได้รับข้อความเฟซบุ๊กจากหญิงสาวนิรนาม ส่งข้อความมาแฉพฤติกรรมของภรรยาของเขา หลิงหลิง (นามสมมติ)

มือดีนิรนามส่งข้อความหาเขาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ถามว่า “คุณรู้จักอลิสัน O ไหม?” (ซึ่งเป็นชื่อภรรยาเขา) “หลังเลิกงานเธอชอบไปนัดยิ้มที่ A7 คุณควรคุมภรรยาหน่อยนะ เธอร่านมาก”

(A7 คือสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติไต้หวัน” (National Taiwan Sport University Station) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายเชื่อมสนามบินเถาหยวน (Taoyuan Airport MRT) ประเทศไต้หวัน

บริเวณรอบๆ สถานี A7 นี้ เป็นย่านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ที่กำลังพัฒนา (เรียกว่า A7 Redevelopment Zone) มีคอนโดมิเนียมและอพาร์ตเมนต์สร้างขึ้นใหม่จำนวนมาก

ข้อความที่ทำให้ช็อกที่สุดคือ “เธอยังเล่น 3P (Threesome) กับเพื่อนผิวดำคนนั้นด้วย” จากนั้น “เสี่ยวเหม่ย” ยังส่งรูปเปลือยของผู้หญิง 3 รูป พร้อมภาพแคปหน้าจอแชทไลน์ของภรรยาเขามาให้ดู

เมื่อสามีเปิดดูแชทไลน์ซึ่งใช้ชื่อโปรไฟล์ “อลิสัน O” กับรูปโปรไฟล์ที่เขาจำได้ว่าเป็นภรรยาของเขาแน่นอน กำลังคุยกับบุคคลอื่นด้วยข้อความว่า “หนูปลดล็อกชาวต่างชาติแล้ว” “คนดำ” “มาจาก ไอวอรีโคสต์” “ใช่ๆ ก็ที่ A7 นั่นแหละ” “ที่บ้านเขายังมีรูมเมทคนดำอีก 3 คน”

สามีมั่นใจว่าภรรยานอกใจไปมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น เขาจึงตัดสินใจยุติชีวิตแต่งงาน 19 ปี และฟ้องหย่าเรียกค่าเสียหาย 300,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 320,000 บาทไทย

ระหว่างการพิจารณาคดี หลิงหลิง (ภรรยา) ให้การปฏิเสธ เธออ้างว่าตัวเองก็ถูกชาวเน็ตนิรนามโจมตีเหมือนกัน เธอมั่นใจว่าเป็นแก๊งต้มตุ๋น ที่กุเรื่องว่าเธอมีชู้ เพื่อพยายามหลอกลวง ข่มขู่ อดีตสามีของเธอ

หลิงหลิงยังแสดงหลักฐานแชทที่เธอถูกข่มขู่เรื่องเงิน 3 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และอ้างถึงคนไอวอรีโคสต์ แต่ผู้พิพากษาไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของเธอ ชี้ว่า แชทที่หลิงหลิงนำมาอ้าง แม้จะพูดถึงเงิน แต่ไม่ได้ระบุให้โอนเงินไปบัญชีไหน ซึ่งไม่เหมือนวิธีของแก๊งต้มตุ๋นทั่วไป

ที่สำคัญ แม้หลิงหลิงจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไลน์ไปแล้ว แต่สามีผู้เสียหายได้ชี้ตัวยืนยันจากภาพโป๊ที่ได้รับว่า “ในรูปนั้น ทรงผม ถุงเท้าของภรรยาผม เหมือนเป๊ะ แม้แต่รอยแผลเป็น (คาดว่าเป็นไฝ) บนตัวก็เหมือนกัน ผมมั่นใจว่านี่คือภรรยาผมแน่นอน”

ศาลจึงพิพากษาว่า หลิงหลิงแอบมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นขณะยังสมรส ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรส ศาลพิจารณาว่าหลิงหลิงยังคง “ปฏิเสธหัวชนฝา” จึงตัดสินให้เธอชดใช้ค่าเสียหาย 200,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 220,000 บาท

