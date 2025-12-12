6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี
หมอดูฟันธง 6 ราศี (เมษ, พฤษภ, สิงห์, พิจิก, ธนู, มังกร) งานหนักรากเลือดแต่ “รวยเละ” อดทนอีกนิด ปลายทางคือเศรษฐีคนใหม่
“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ดูเหมือนจะไม่ใช่คำพูดสวยหรูปลอบใจอีกต่อไป แต่มันคือ “สัจธรรม” ที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงกับคุณในช่วงนี้ เพราะอิทธิพลของดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีที่โคจรทำมุมสัมพันธ์กัน ส่งผลให้ดวงชะตาของบางราศีต้องเจอกับบททดสอบที่หนักหน่วง ภาระหน้าที่ถาโถมเข้ามาดั่งพายุ แต่ขอให้รู้ไว้ว่า พายุลูกนี้พัดพาเอา “ทรัพย์สินและเงินทอง” ก้อนโตมาด้วย
1. ราศีเมษ
ชาวราศีเมษผู้ไม่เคยย่อท้อ ช่วงนี้คุณจะรู้สึกเหมือนมีงานงอกออกมาไม่หยุดหย่อน โปรเจกต์รัดตัวจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน แต่ขอให้ยิ้มสู้เข้าไว้ เพราะทุกหยาดเหงื่อที่คุณเสียไป จะแลกมาด้วยตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด งานที่ทำอยู่จะสร้างชื่อเสียงและเงินทองให้คุณอย่างมหาศาล ใครที่เป็นฟรีแลนซ์ ช่วงนี้งานชุกจนทำไม่ทัน แต่รับทรัพย์กระเป๋าตุง
2. ราศีพฤษภ
ชาวราศีพฤษภต้องใช้ความอดทนขั้นสูงสุด ช่วงนี้อาจเจอแรงกดดันจากผู้ใหญ่หรือลูกค้าที่เรื่องมาก จุกจิกกวนใจ ทำให้คุณเหนื่อยกายและเพลียใจ แต่ดวงการเงินของคุณกำลังส่องสว่างที่สุดในรอบปี งานที่ยากและหินจะนำมาซึ่ง “โบนัสก้อนโต” หรือกำไรที่เกินคาด ความมั่นคงทางการเงินกำลังรอคุณอยู่ปลายทาง ขอแค่อย่าเพิ่งถอดใจไปเสียก่อน
3. ราศีสิงห์
ชาวราศีสิงห์ต้องรับบท “เดอะแบก” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณจะต้องรับผิดชอบงานสำคัญ หรือต้องคอยแก้ปัญหาให้คนอื่นจนหัวหมุน แต่ในความวุ่นวายนั้นซ่อนโอกาสทองอยู่ ผู้ใหญ่กำลังจับตามองผลงานของคุณ ความเหน็ดเหนื่อยครั้งนี้จะแลกมาด้วยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือการขยับขยายกิจการที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ เหนื่อยวันนี้ สบายวันหน้าแน่นอน
4. ราศีพิจิก
ชาวราศีพิจิกช่วงนี้งานเข้าแบบรัวๆ แทบไม่ได้พักหายใจ เป็นช่วงเวลาแห่งการ “กอบโกย” อย่างแท้จริง ธุรกิจการค้าหรือการเจรจาที่ยืดเยื้อมานานจะจบลงด้วยดี แต่ต้องแลกมาด้วยการทุ่มเทเวลาและสมองอย่างหนัก ผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่าจนคุณหายเหนื่อย เตรียมตัวเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ที่ใครๆ ก็ต้องอิจฉา
5. ราศีธนู
ชาวราศีธนูต้องชีพจรลงเท้า หรือต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนางาน ช่วงนี้อาจจะรู้สึกล้าและท้อแท้บ้างเพราะอุปสรรคเยอะ แต่ดวงดาวบอกว่า “ยิ่งเดินทาง ยิ่งรวย” หรือ “ยิ่งขยัน ยิ่งได้” การขยับขยายงานในช่วงนี้จะเป็นรากฐานสู่ความมั่งคั่งในระยะยาว เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาจากหลายช่องทาง
6. ราศีมังกร
ชาวราศีมังกรผู้บ้างาน ช่วงนี้คุณจะบ้างานหนักกว่าเดิมเป็นเท่าตัว ภาระหนี้สินหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้จะเป็นแรงผลักดันให้คุณสู้ไม่ถอย ข่าวดีคือ ดวงการเงินเปิดกว้างมาก คุณมีเกณฑ์จับเงินก้อนใหญ่จากการลงทุน หรือธุรกิจส่วนตัว ความเหนื่อยยากในวันนี้คือบันไดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
คำแนะนำส่งท้าย
“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ท่องจำไว้ให้ขึ้นใจ สำหรับ 6 ราศีนี้ แม้กายจะเหนื่อยแต่ใจต้องสู้ เพื่อเสริมดวงชะตาให้ราบรื่นและลดทอนอุปสรรค แนะนำให้ ถวายสังฆทานด้วยน้ำดื่ม หรือบริจาคเครื่องดื่มเกลือแร่แก่ผู้ใช้แรงงาน อานิสงส์จะช่วยให้คุณมีพลังกายพลังใจที่แข็งแกร่ง พร้อมฝ่าฟันทุกปัญหา และรับทรัพย์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 3 ราศี ดวงจะได้โชคจาก “คนแปลกหน้า” หรือ “โลกออนไลน์”
- เตือน 5 ราศี ระวังของหาย! มือถือพัง หรือของรักเสียหาย
- เจาะ 5 ราศี ดวงได้เงินคืน! ลูกหนี้ที่หายไปจะติดต่อกลับมา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: