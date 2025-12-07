เม็กซิโก สั่งอายัดบัญชี “ราอูล” เจ้าของร่วม Miss Universe เอี่ยวค้ายา-ค้าอาวุธ
เม็กซิโก สั่งอายัดบัญชี “ราอูล” เจ้าของร่วม Miss Universe สอบปมเอี่ยวค้ายา-อาวุธ ซ้ำเติมวิกฤตหลัง “แอน จักรพงษ์” โดนหมายจับไทย
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศเม็กซิโก (UIF) สั่งอายัดบัญชีธนาคารของ ราอูล โรชา คานตู นักธุรกิจชาวเม็กซิกัน และเจ้าของร่วมองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนคดีอาชญากรรมข้ามชาติครั้งใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเม็กซิโกเปิดเผยข้อมูลนี้โดยไม่ระบุชื่อ ระบุว่าราอูลตกเป็นผู้ต้องสงสัยพัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติด การลักลอบขโมยน้ำมันเชื้อเพลิง และการค้าอาวุธเถื่อน
มรสุมรุมเร้า “มิสยูนิเวิร์ส” ทั้งไทย-เม็กซิโก
ข่าวการอายัดบัญชีของราอูลครั้งนี้ ถือเป็นการซ้ำเติมวิกฤตความน่าเชื่อถือของเวทีนางงามระดับโลก หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลไทยเพิ่งออกหมายจับ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เจ้าของร่วมอีกราย ในข้อหาฉ้อโกง เนื่องจากไม่มาปรากฏตัวต่อศาลตามนัดและไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้อง ซึ่งศาลตีความว่ามีพฤติการณ์หลบหนี โดยมีกำหนดนัดไต่สวนครั้งใหม่ในวันที่ 26 ธันวาคมนี้
เบื้องลึกคดีอาชญากรรม
อัยการรัฐบาลกลางเม็กซิโกเปิดเผยว่า การสอบสวนราอูลเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 โดยเมื่อเดือนที่แล้ว ผู้พิพากษาได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้รวม 13 ราย ซึ่งรวมถึงตัวราอูลด้วย นอกจากประเด็นธุรกิจสีเทาในปัจจุบัน ราอูลยังมีอดีตที่เชื่อมโยงกับโศกนาฏกรรมรุนแรง ในฐานะอดีตหุ้นส่วน “คาสิโนรอยัล” ที่เคยถูกกลุ่มมือปืนบุกเผาเมื่อปี 2554 จนมีผู้เสียชีวิตถึง 52 ราย
ดราม่าผลตัดสินนางงาม
สถานการณ์ขององค์กรมิสยูนิเวิร์สยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีก เมื่อผลการประกวดล่าสุดที่ ฟาติมา บอช มิสเม็กซิโก คว้ามงกุฎไปครอง ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนนางงามทั่วโลกว่ามีการล็อกผลการตัดสินหรือไม่ ประเด็นฉาวทั้งทางธุรกิจและผลการประกวดที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งฝั่งไทยและเม็กซิโก ทำให้หลายฝ่ายจับตามองทิศทางในอนาคตของเวทีจักรวาลนี้อย่างใกล้ชิด
ที่มา: NBC NEWS
