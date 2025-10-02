ข่าวดาราบันเทิง

ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ

เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 10:51 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 10:52 น.
87
ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ

ไทเลอร์ เชส อดีตนักแสดงเด็กชื่อดังจากซีรีส์ยอดฮิตยุค 2000 “คู่มือซ่าส์…ท้าโรงเรียน” (Ned’s Declassified School Survival Guide) ถูกแชร์ภาพว่อนอินเตอร์เน็ต สภาพกลายเป็นคนไร้บ้าน ใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนในเมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่ง หลังได้พบกับไทเลอร์โดยบังเอิญ แล้วโพสต์ภาพกับวิดีโอลงบนโซเชียลมีเดีย ไทเลอร์ในวัย 36 ปี สวมเสื้อผ้าเก่าขาด มีท่าทางอิดโรย สภาพร่างกายของเขาดูแก่กว่าวัยไปมากจนคล้ายคนอายุ 70 ปี

ในวิดีโอ ไทเลอร์ได้พูดคุยกับผู้ถ่ายทำว่า “ผมชื่อไทเลอร์ เชส” และ “ตอนนี้ผมกำลังไปออดิชันหนังอยู่”

หลังจากเรื่องราวของเขาเป็นไวรัล อินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวได้เปิดระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม GoFundMe เพื่อช่วยเหลือไทเลอร์ อ้างว่า “แม้เขาจะเคยประสบความสำเร็จในวัยเด็ก แต่สถานการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้เขาหลงทางและกลายเป็นคนไร้บ้าน” ซึ่งมีผู้บริจาคเงินเข้ามาช่วยเหลือประมาณ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 44,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ครอบครัวของไทเลอร์ได้ติดต่อมายังผู้เปิดระดมทุน พร้อมเปิดเผยความจริงที่น่าเห็นใจว่า “สิ่งที่ไทเลอร์ต้องการไม่ใช่เงิน แต่เป็นการสนับสนุนทางการแพทย์”

ไทเลอร์ เชส อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ กินยาเองไม่ได้

ครอบครัวอธิบายว่า ไทเลอร์ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ เขาไม่สามารถจัดการเรื่องการทานยาได้ด้วยตัวเอง และมักจะทำโทรศัพท์หายภายในไม่กี่วัน การให้เงินกับเขาอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี “เขาเป็นคนจิตใจดีและอ่อนโยน แต่เขาต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน” ครอบครัวกล่าววิงวอน

สำหรับ ไทเลอร์ เชส เขาเคยโด่งดังอย่างมากจากบท “มาร์ติน เควิร์ลี” เพื่อนสนิทของตัวละครเอกในซีรีส์ “คู่มือซ่าส์…ท้าโรงเรียน” ซึ่งออกอากาศทางช่อง Nickelodeon ก่อนจะหายไปจากเส้นทางบันเทิง

Nickelodeon คือ ช่องสถานีโทรทัศน์สำหรับเด็กและวัยรุ่นสัญชาติอเมริกัน มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เปรียบเสมือนเป็นช่อง 7 หรือช่อง 3 ของเด็กๆ ในฝั่งอเมริกาเลยทีเดียว ผลิตการ์ตูน ซีรีส์สำหรับเด็กที่โด่งดังเป็นที่จดจำของคนทั่วโลกมาหลายสิบรุ่น เช่น SpongeBob SquarePants หรือซีรีส์ Victorious ที่มีอาริอานา เกรนเด ร่วมแสดงจนเป็นผลงานแจ้งเกิด

ไทเลอร์ เชส อดีตนักแสดงเด็กชื่อดังจากซีรีส์ยอดฮิตยุค 2000 &quot;คู่มือซ่าส์…ท้าโรงเรียน&quot; (Ned's Declassified School Survival Guide) ถูกแชร์ภาพว่อนอินเตอร์เน็ต สภาพกลายเป็นคนไร้บ้าน ใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนในเมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

